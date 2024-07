Dialogando

Se avizora nepotismo en el Pueblo Mágico de Tula

Por: Roberto Olvera Pérez

Que previo a la toma de posesión del -dizque- alcalde de Tula, que la verdad no sabe cómo ganó pues nada más los números no le cuadraron el día de la elección, Rene Lara Cisneros ya se frota las manos de probar la chuleta fresca, ya que evidencia que familiares y amigos e hijos de estos mismos ocuparan diferentes puestos en la administración pública municipal que viene a partir del 1 de octubre próximo.

Y todo es muy simple ya que sobresalieran los Lara, los Aguilar, los Fortuna, los Galnarez, los Ortiz, los Puente y párele de contar, además entre ellos primos, cuñados, compadres y una que otra querreque por ahí.

Pero eso no es nada, todavía se dan el lujo de pelearse puestos claves, como la de Obras Públicas, la Contraloría, la Secretaria del Ayuntamiento, solo por citar algunas. Y si usted esto no lo sabía, no se apure aquí lo ponemos al día y más con lo que nos filtran los amigos de siempre.

Y esto del nepotismo es uno de los compromisos en la agenda anticorrupción de López Obrador, y eso a estos ávidos les vale gorro y eso se lo pasaran por el arco del triunfo. Al cabo han dicho algunos por ahí, ese ya se va.

NOTAS CORTAS

1.- Algo está pasando en el feudo del Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González el famoso calabazo, pues sabe que lo andan grillando y hasta se afirma que ya se va. Dicen que el enemigo está en casa. ¿Quién será?

2.- La pregunta de la columna es: ¿Ya han salido muchos nombres que van al gabinete presidencial y es clave el nombramiento que haga la presidenta Electa Claudia Sheinbaum en la Secretaría de Gobernación. ¿Quién sería, hombre o mujer? O usted que opina.

3.- Una generación más tuvo el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, CEMSADET 22 en su Extensión del Ejido “Viento Libre” del municipio de Güemes, pues alumnos concluyeron un ciclo de vida académica este jueves 4 de julio, por lo que tuvieron de invitado de honor y de lujo al Profr. José Lorenzo Morales Amaro, alcalde de este municipio.

En su mensaje el edil dijo: mi reconocimiento a todos aquellos que participan en la noble labor de educar y formar personas de bien, junto a sus madres y padres de familia, sin duda de un esfuerzo de todas y todos. Enhorabuena para todos, agregó.

4.- Por cierto, quienes se encuentra de plácemes son los egresados de la “Primera Generación de Ingenieros Civiles e Industriales del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria”, que el pasado 23 de junio celebraron el 45 aniversario de su graduación. Por tal motivo felicito a mis compañeros y colegas, sobre todo al Ing. José A. Ríos Cepeda, Bertha Alicia Martínez Valdez, Martín Castañón Ceballos, Miguel Ángel Macías Pérez, por su invaluable participación en la organización de este evento trascendental. Enhorabuena colegas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.