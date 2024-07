POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador heredará a su sucesora la doctora Claudia Sheinbaum 20 proyectos de reformas, 18 de ellas Constitucionales, que no pudo llevar a cabo por no contar con la mayoría calificada. La que más ruido ha generado es la Reforma al Poder Judicial que se refiere a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular; pero hay otras, entre ellas la reducción de gastos electorales, disminución a 64 senadores (que es el 50 % de los actuales) y quizá la más peligrosa que es reducir a 30 % de participación para que las consultas populares sean vinculantes.

En un sistema de gobierno donde dan fe de sus actos, todo aquello que se apruebe por encuestas, y ahora se pretende que sólo un 30 % del voto ciudadano apruebe ¡Vaya usted a saber qué iniciativas!, en esas ocurrencias pueden ir la reelección presidencial y bajo la premisa de que el pueblo manda…Y de ahí en adelante todo lo que se les ocurra será posible.

La iniciativa de reforma, que pretende reducir a 64 los 120 senadores actuales, significa rasurar totalmente de esa Cámara a los 32 plurinominales y a otros 32 por el principio de primera minoría, que son los espacios que se dan a las corrientes políticas que no logran una curul por mayoría relativa. Morena se quedaría únicamente con las curules que ganen de manera directa en la votación, o sea todas o casi todas; no necesitan más, lo que requieren es cancelar totalmente los espacios de contrapeso en manos de la oposición.

Esta sería una barrera, porque ahí se detendría con el voto mayoritario de los senadores lo que pudieran haber aprobado los 500 diputados federales. Quizá por eso en la lista presentada por el Presidente López Obrador no figura la reducción de diputados federales, de los que hay 500, y de ellos 200 son plurinominales; y de estos últimos, desaparecer 100 no causaría tanta inequidad en la representación ciudadana. Pero no toca la Cámara Baja, le basta con crear una barrera en la cámara revisora.

Si examinamos con cuidado esta propuesta, Morena siente seguridad en conservar las posiciones que ellos ganarían por mayoría de seguir con la “racha” triunfalista que traen en este momento. El recorte que propone el Ejecutivo, son los espacios que tienen sus adversarios, es decir limpia de contrapesos su desempeño legislativo en la Cámara Alta.

¿Por qué no hacen algo similar en la Cámara de Diputados? Porque no lo necesita. Basta con tener una barrera de contención en el Senado y asunto arreglado.

2.- La Presidenta Electa hasta ahora ha dado claras muestras de total disciplina a su jefe político, ya lo dijo muy claro, “contra ponerme al Presidente, es ir contra la voluntad del pueblo”. Así de preciso.

En esas circunstancias, podemos deducir que cuando asuma el poder la doctora Sheinbaum, lo hará respetando las líneas dictadas por su antecesor. No tiene salida, aun con todo el poder que le puede otorgar la banda que lucirá en el pecho, los síntomas son, de quien manda hoy, seguirá mandando mañana.

Por eso estas 20 reformas que se quedaron en el tintero, cobrarán vida en el próximo gobierno. Algunas de ellas son positivas como es la que se refiere al “Reconocimiento de los pueblos indígenas y afro-mexicanos”, aunque hay quienes lo verán como un recurso electoral.

Algunas de ellas no están bien definidas pero se las presentamos tal cual las dio a conocer en su momento el Ejecutivo. Por ejemplo “Respetar las zonas con escasez de agua y sólo otorgar concesiones para uso doméstico”. El tema está tratado muy a la ligera, efectivamente el aprovechamiento del agua debe de ser regulado en todas sus formas.

Por algo se le denomina ya desde ahora como el “oro azul” al vital líquido, así de valioso y por lo tanto de costoso va a resultar el consumo del agua, como ocurre en otros países donde se tiene plena conciencia de que el agua se está agotando y hay que administrarlo y cuidarlo.

La única manera de que en México sus habitantes aprendan a administrar cada litro de agua, es encareciendo el producto, infraccionando a quienes lo derrochan, sobre todo con campañas de concientización para que aprendan a valorar la importancia de evitar su desperdicio; y con lluvias de ideas para un mayor aprovechamiento del líquido. Todo esto regulado en una ley.

Aquí hacemos un paréntesis para comentar que el hecho de que la actual temporada de huracanes y tormentas estén llenando las presas, es una eventualidad. Nadie nos asegura que después de esta bonanza, no se repita otra ola de sequía prolongada. De tal manera que hay que cuidar el agua.

Las otras reformas propuestas tienen que ver con las pensiones para adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año; así como un apoyo universal para las personas discapacitadas; becas a estudiantes de bajos recursos en todos los nivele escolares; garantizar atención médica integral y gratuita a la población; garantizar la vivienda a los trabajadores: prohibir el maltrato a los animales y 14 iniciativas más, que en otras colaboraciones comentaremos.

Por hoy, cerramos este tema.

RECTORADO DE LA UAT IMPULSA OBRAS Y EQUIPAMIENTO.- El rectorado de la MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, responde a los planteamientos de necesidades recogidas por el PID (Plan Institucional de Desarrollo) para la Universidad Autónoma de Tamaulipas 2024-2028, al impulsar un programa de infraestructura educativa acorde a los planteamientos formulados por la comunidad académica y estudiantil, cuyas propuestas han sido recogidas en referido documento.

En ese sentido el rector anunció que ya se iniciaron una serie de obras en las diferentes dependencias académicas de la UAT distribuidas en las zonas norte, centro y sur del estado, que vendrán a mejorar los espacios educativos en los diferentes campos universitarios.

El Plan Institucional de Desarrollo de la UAT, es la hoja de ruta a seguir en los terrenos académicos, de infraestructura y de cada una de las áreas que ocupan la atención de la administración universitaria. Este levantamiento de criterios se efectuó en los primeros tres meses de este año, y ahora la rectoría ha girado instrucciones para que sean atendidos los planteamientos surgidos en ese espacio de diálogo en los que fueron analizadas las fortalezas y áreas de oportunidad de las dependencias académicas.