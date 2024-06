Por: Raúl Terrazas Barraza

Se va el PRD, qué partido seguirá

Desde el pasado seis de junio el Partido de la Revolución Democrática de Tamaulipas que tenía registro ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, entró en una etapa de prevención, como es señalado en el Artículo 94 de la Ley General de Partidos, debido a que no alcanzó el tres por ciento de la votación en las elecciones del pasado dos de junio.

Tanto en la capital del país como en Tamaulipas, dirigentes de este partido que actuó en coalición con el PAN en elecciones recientes, hicieron saber que defenderían el punto y que, aportarían las pruebas necesarias para salvar el registro, sin embargo, los conteos de los resultados Distritales no les favorecieron, así que, la liquidación como partido político ya es un hecho.

Entre los tamaulipeco hay personas que conocen la sensación de la pérdida de registro de sus organizaciones políticas, en su momento Carlos Cantú Rosas, cuándo su PARM no dio para más y tuvo que desaparecerlo, aunque en aquel tiempo, la pérdida del registro no era tan vigilada, desde la Ley General de Partidos y el Reglamento de Fiscalización del INE y del IETAM.

Otros que enfrentaron proceso semejantes Fueron los Morín Pineda de la Frontera Chica de Tamaulipas, Abdíes y Enoc, que fundaron y aprovecharon el Partido Encuentro Social y luego el sucesor del mismo que fue el Partido Encuentro Solidario, dado que, no alcanzaron el tres por ciento de los votos en las elecciones federales, aunque, en el 2018, todavía ese partido sirvió de escalón para que algunos candidatos arropados con esas siglas se convirtieran en diputadas y diputados federales.

El otro partido de los que entraron en prevención y luego debieron de cumplir con la larga lista de obligaciones para el cierre de la organización, fueron los que colaboraron muy de cerca con los dirigentes magisteriales, cuyo partido Nueva Alianza fue fundado por la maestra Elba Gordillo Morales, que luego se levantó, pero volvió a fracasar y por tanto desaparecer.

Quien vivió esa etapa muy de cerca fue Mariano Lara Salazar, porque fue la última camada de legisladores del Partido de los maestros y aunque le ha buscado entrar de nuevo en la política, la realidad es que, la relación de su padre el profesor Mariano Lara, alcanzó para que se mantenga en el grupo de colaboradores que tiene el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Que el PRD no participe más elecciones nacionales y locales, es una lástima, porque el proceso de formación fue por allá en los años ochenta la fusión de las izquierdas que había y que pretendieron derrocar al PRI el poder, cosa que no alcanzaron a llevar a cabo y con el paso del tiempo terminaron como aliados del tricolor y a disposición de aquello que los panistas quisieran hacer con ellos, en virtud de ser quienes encabezaban la coalición nacional que se supone frenaría el avance del regeneracionismo.

Con las prerrogativas que tienen en el PRD, solo pueden pagar ya gastos de nómina e impuestos, no pueden hacer pagos a proveedores o prestadores de servicios, es decir ya no tienen para pagar luz, agua, internet y aquello necesario para el funcionamiento de sus oficinas, ya no pueden celebrar contratos, compromisos, obligaciones, pedidos o adquisiciones.

Tienen que suspender pagos vencidos, no vender ningún activo del PRD, ya no pueden hacer transferencias ni manejar valores, además de que, tienen que preparar el acta de entrega a las autoridades electorales para la liquidación del partido.

Esto que le pasó al PRD, son deseos de muchas personas que le pase también al PRI, porque según esto su ciclo ya terminó, sin embargo, queda de aquí a las siguientes elecciones para que mantenga sus votos por encima del tres por ciento del listado nominal, de lo contario dentro de tres años podría entrar en el mismo esquema del en que se encuentran los perredistas, es decir, la prevención en base al Artículo 94 de la Ley General de Partidos y su liquidación como organización política.

Los otros

En Protección Civil, institución que depende de la Secretaría General de Gobierno, ya advirtieron sobre la trayectoria del Huracán Beryl, que según esto podría llegar a costas de Tamaulipas, por ahí del ocho de julio, porque estará frente a las costas de Quintana Roo, para el día cuatro de julio, es decir, el jueves, sin embargo, también está la versión en el sentido de que este sábado y domingo podría registrarse una gran precipitación pluvial en casi toda la entidad.

Más agua, cuando el Sistema Lagunario de Tamaulipas está a más del 90 por ciento y la Presa Vicente Guerrero por encima del 32 por ciento de su capacidad, la verdad es que, este apunta a convertirse en un año sin precedentes en la recarga de todos los acuíferos.