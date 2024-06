EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que nuestro muy querido “ALBERTO” nos vino a salvar de la inclemente sequía que ya estaba haciendo estragos dentro de la mayor parte de los sistemas de desarrollo de nuestro municipio, así como de Tamaulipas y algunos otros estados de la república…De acuerdo al reporte del Observatorio Meteorológico de Soto la Marina, las precipitaciones rondaron en arriba de las 20 pulgadas en promedio para nuestro municipio…Se reporta el incremento en los ríos de Tampiquito y de esta cabecera municipal, así como el Palmas y el llenado de presas como la de Lavaderos y de los ranchos ganaderos de nuestra región…En fin como dice el dicho “el agua es vida”…El ex líder de los ganaderos de Soto la Marina JORGE VILLAFRANCA JASSO me comentó la satisfacción plena de sus compañeros productores por las lluvias tan intensas que se dejaron sentir y de igual manera el dirigente de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA nos expresó el sentir de sus compañeros del campo marsoteño quienes están con el ánimo a tope…En Tampiquito desde hace un buen de tiempo tuvieron la necesidad de hacer una represa con piedras para que el motor del agua que suministra a la comunidad pudiera realizar su función…Pero con las precipitaciones causadas por “ALBERTO” rio arriba se volvió a tener un nivel como en los mejores tiempos e inclusive el caudal brincó por encima de las piedras que se habían puesto, para represar el agua en meses anteriores…La presa de Lavaderos como en sus mejores tiempos hasta rebasó las cortinas y el agua enfiló hacia abajo llenando de bendiciones a los ejidos de la parte baja…En La Piedra no fue diferente como tampoco en el vado de San José de las Rusias…Como es la mano de DIOS de milagrosa y es que hasta hace apenas una semana la criminal sequía tenía al borde del colapso la economía de Soto la Marina y hoy en día el ánimo y las expectativas que se tienen son de lo mejor…Nuestro padre celestial a través de “ALBERTO” nos abrió las cortinas del cielo en forma de lluvia…AMEN…Por otro lado les comento que aunque no pocos integrantes de la clase política local andan desesperados por saber los nombres de quienes serán los próximos funcionarios municipales se me hace que andan muy adelantados a los tiempos…Faltan poco más de tres meses para la toma de posesión de GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ como alcaldesa y esto no es poco tiempo…Es el tiempo preciso pero para que la próxima presidenta municipal empiece a trabajar en la revisión de perfiles y en los estándares de lealtad bajo los cuales se condujeron quienes trabajaron en su campaña de manera honesta y leal…Tiene la futura alcaldesa el tiempo necesario para ir delineando poco a poco y con calma las capacidades de quienes en su momento la podrían estar acompañando en la función tan delicada que le espera a partir del uno de octubre…Las expectativas de la comunidad de Soto la Marina respecto a lo que esperan de GLYNNIS son muy altas de ahí la importancia que reviste la integración del equipo que la habrá de acompañar ya en su calidad de presidenta municipal…Suenan algunos nombres dentro de la clase política municipal pero en ocasiones son solamente actos de buena voluntad en otras son con ganas de golpetearlos y en otras simple y sencillamente los deseos de hacerle al saurín…La mera realidad solamente GLYNNIS y su entorno familiar más cercano son quienes la tienen…Y si a alguien ya se le hizo algún ofrecimiento es casi criminal que lo ande divulgando pues deben de llevar a la práctica aquel dicho que reza “en boca cerrada no entran moscas” y es que es muy cierto cuando muchos de experiencia dicen que “del plato a la boca se cae la sopa”…Por otra parte en días pasados anduvo por acá el Secretario de Salud en el Estado, JOEL VICENTE HERNANDEZ NAVARRO ya que supervisó los trabajos y las múltiples acciones que en apoyo a los damnificados por parte de la Tormenta “ALBERTO se llevaron a cabo por personal de la dependencia a su cargo…Se ve y además se nota la cercanía y además el trato casi familiar que se da entre la alcaldesa electa GLYNNIS JIMENEZ con el Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO por lo que nada raro sería verlo ocupando un cargo de primerísimo nivel en la próxima administración…El Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO tiene origen cien por ciento marsoteño desde sus antepasados y salió de esta su tierra en busca de mejores oportunidades y hoy en día que ha regresado de tiempo completo, se le puede percibir contento y realizado por lo que ha logrado hasta el momento, en su vida personal y profesional…Aclarando que “No soy Santa Inés”…Bueno y haciéndole al saurín se podrá esperar alguna sacudida dentro de las nóminas de funcionarios y empleados de algunas dependencias estatales y federales de Soto la Marina, posterior a la elección del pasado dos de junio?…Quienes del estado y del sistema federal asignados a este municipio se ganaron el refrendo o en este caso la desconfianza y la desaprobación del futuro equipo en el poder en Soto la Marina?…Todo el aparato estatal y federal se la partió en la campaña de GLYNNIS aunque fuera en horario posterior al laboral?…O quizás imperan los que se limitaron a trabajar en la comodidad de sus oficinas y el terregal que andaban levantando GLYNNIS y su equipo de campaña en las colonias y en los ejidos, les fue indiferente?…Creo que en el gobierno del estado ya tienen un reporte exacto y puntual en lo referente al comportamiento político de su personal…Y es que no se puede tapar el sol con un dedo al decirles que hubo empleados estatales y federales que ni siquiera siendo horario libre de trabajo ni así se dignaron ir aunque fuera, mínimo, siquiera, al inicio o al cierre de campaña de GLYNNIS demostrando con su actuar cero por ciento de empatía con el proyecto político de la ahora alcaldesa electa que estuvo cobijada por MORENA-VERDE-PT…No todos, aclarando…Pero tampoco fueron pocos los que actuaron de manera atravesada al ahora proyecto triunfador…En fin, que cada quien coseche lo que sembró…Estamos hablando de que faltan unos 3 meses para que a GLYNNIS se le tome la protesta de ley ante el próximo cabildo y ante las fuerzas vivas de nuestro municipio y ya desde días pasados las brigadas de auxilio del gobierno del estado que anduvieron en este municipio a inicios de esta semana ya le mostraron sus respetos y le dieron las atenciones y el lugar que como próxima alcaldesa se merece…A primera vista se notó por parte de los funcionarios estatales del gobernador AVA que los trabajos de coordinación con la próxima administración local serán una constante para beneficio de las familias Marsoteñas…Igual de cierto es que por el perfil de GLYNNIS se espera que una buena cantidad de los puestos de primer nivel de su gobierno serán ocupados por personas jóvenes pero con capacidad personal y profesional que les permitirá sacar adelante su trabajo…Sin que esto quiera decir precisamente que todos los elementos de larga trayectoria, vayan a quedar relegados y es que también la experiencia cuenta en la función de gobierno y mucho…Aunque claro que en este tema será GLYNNIS quien tenga la última palabra…La naturaleza no respeta lo que está a su paso y por su cauce y esto lo pudimos comprobar al paso de “ALBERTO” por esta cabecera municipal y es que debido a las intensas precipitaciones el nivel de nuestro río aumentó de manera importante generando con ello que no pocas casas habitación quedaran bajo el agua…Afortunadamente no se presentaron tragedias humanas que lamentar…Pero sí algunas pérdidas materiales…Este es el riesgo de construir en terrenos que se encuentran en las márgenes de los ríos…Pero benditas lluvias…En otro orden de ideas el buen amigo TOÑO HINOJOSA será el próximo síndico en el cabildo municipal que entrará en funciones a partir del uno de octubre de este 2024…TOÑO es un fiel y entusiasta miembro del Partido Verde y claro que es justa su llegada a este importante cargo de elección popular…Igual de cierto es que se vio el trabajo realizado en la pasada campaña local por parte de la dirigente municipal de este instituto partidista ANGELES SALAZAR CARRILLO…De hecho la franquicia del VERDE es la que mayor número de votos le generó a GLYNNIS de los tres partidos que integraron la alianza municipal…Los números con su pasmosa realidad, así lo dejan de manifiesto…Se tienen detectados algunos elementos que fungen como responsables de SEBIEN estatal en algunas comunidades rurales del municipio y que le dieron de patadas a los balancines en la reciente campaña local…Es decir que jugaron políticamente en contra del sistema estatal y su candidata GLYNNIS con todo y que hasta una compensación económica reciben cada mes…Se habla particularmente de algunos responsables de SEBIEN estatal en las comunidades del distrito de riego…Es decir, cada mes reciben un sueldo con una de sus manos y con la otra le dan de bofetadas al mismo sistema que les da de comer…Le quisieron jugar al vivo, pero en este mundo lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo…Así que se espera que esos elementos no van a hacer huesos viejos en sus cargos, por traicioneros…Ah y tan falsos son que al día siguiente de la elección, amanecieron puestas las mantas de GLYNNIS mismas que mantuvieron ocultas en sus casas durante toda la campaña…Ingenuos, cuando la misma gente de sus comunidades les puso el dedo, en tiempo y forma, por chaqueteros…No creo que haya poder humano que los pueda salvar del vergonzoso despido…Igual de cierto es que en esta vida y de manera concreta, en la política, lo que siembras, cosechas…Por otra parte quien sí anda de lo más contento con el resultado del pasado dos de junio es mi buen amigo NONO RAMIREZ…NONO quien es nativo del Ejido Benito Juárez allá en la parte norte del municipio es de los que mejores cuentas políticas entregó para el proyecto ganador de GLYNNIS, durante la pasada elección…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…