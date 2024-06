Por: Raúl Terrazas Barraza

Catorce y contando

Cuando las elecciones para gobernador de la entidad eran en el mes de julio, allá por el 2010, porque más antes, las votaciones eran en el mes de noviembre, en su calidad de candidato favorito para ganar en las urnas, el Doctor Rodolfo Torre Cantú fue arteramente asesinado cuando se dirigía en su camioneta, misma que era resguardada por escoltas y alcanzada por un comando que les cerró el paso y disparó contra los ocupantes del vehículo del candidato.

Junto con él murió el contador Enrique Blackmore Smer, quien era Diputado uno de los principales estrategas de la campaña electoral que culminaría después de los cierres de eventos programados para Valle Hermoso y Matamoros, las dos ciudades en las que estaría Torre Cantú para cumplir los compromisos con los votantes de su partido, dado que, las elecciones serían el domingo cuatro de julio.

El desenlace del crimen de quien fuera un gran político y fenómeno electoral, porque logró movilizar a miles de personas a través de grupos bien estructurados, fue que su hermano, el ingeniero Egidio Torre Cantú, quien había sido Regidor en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, en el trienio que el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano fue alcalde y de su posición en el Cabildo cubriría la ausencia de Cárdenas, porque pidió licencia para ser candidato, fue designado por el PRI como sustituto a la candidatura.

Desde luego, la gente voto por el Doctor Torre Cantú porque era quien aparecía en la boleta, sin embargo, ya no estaba para ver su triunfo, así que, los sufragios convirtieron en gobernador a su hermano, quien despachó en Palacio de Gobierno hasta el 2016.

Al llegar el 28 de junio, aparece de nuevo en los medios de comunicación el fatídico caso del asesinato del candidato a Gobernador y surgen las mismas preguntas, porque no se aclaró, quienes fueron los culpables, se dio carpetazo al caso o de forma simple quedó impune, por ello, agregado un año más que se cumple este viernes, las preguntas son las mismas y, cómo cada año, no hay respuestas.

En la explanada del Comité Directivo Estatal del PRI en esta capital, los militantes de esa organización que preside en la actualidad la abogada Mercedes Guillén Vicente, colocaron hace años una estatua en Honor del galeno que supo escuchar y escuchar bien al pueblo de Tamaulipas, frente a la cual, año con año se lleva a cabo un acto de homenaje a quien también fue Secretario de Salud de Tamaulipas y Diputado Federal por Ciudad Victoria.

Se supone que este 2024, a 14 años y contando, del asesinato que dolió mucho a los tamaulipecos, se repetirá el homenaje al galeno y que acudirán, al menos, quienes fueron sus amigos cercanos, a fin de reflexionar de nuevo sobre ese tipo de casos que jamás tienen explicación, pero, se lamentan por el hecho de que un asesinato es la manera más atroz de cegar la vida de alguien.

Los otros

Es positivo en todos los sentidos que la Auditoría Superior del Estado que tiene a su cargo el licenciado Francisco Noriega Orozco haya planteado primero y firmado después, un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación de la que es titular David Colmenares Páramo, porque servirá para una mejor coordinación de fiscalización, tanto de forma tradicional como, con el uso de nuevas estrategias y tecnologías que maneja el organismo nacional, para mayor efectividad de los procedimientos.

Por no convenir a los intereses de los protagonistas de la administración estatal del pasado reciente, este convenio quedó entre los pendientes a no ejecutar, de ahí, una vez sacado de la oficina Jorge Espino Ascanio, el auditor panista que se enquistó en la Institución para proteger a alcaldes y funcionarios panistas de Organismo Públicos Descentralizados y a quien no convenía tener relación alguna con la Auditoría Superior de la Federación, es más, se había especializado en burlar toda acción que viniera de la dependencia manejada por Colmenares Páramo.

Ahora las cosas son diferentes y además del respaldo para el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de última generación, al tratarse de seguimiento de auditorías a programas o recursos de cualquier época, la Auditoría estatal, tendrá el respaldo de la Federal.

El convenio con Tamaulipas fue firmado durante los trabajos de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, realizada en esta semana.

En otro tipo de información, el Doctor Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, estuvo este jueves con la Secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Lujan y realizar un análisis de los acontecimientos generados en la entidad por la Tormenta Tropical Alberto, sobre todo en materia de infraestructura carretera, escuelas y viviendas, con la finalidad de solicitar el respaldo de la Federación.

Recordar que de la secretaria de Gobernación, depende la Coordinación Nacional de Protección Civil, desde la cual pueden generarse documentos de apoyo para la gestión de recursos requeridos por las entidades ante la presencia de fenómenos naturales como Huracanes, Ciclones, Tormentas Tropicales e incluso, trombas y, aunque ya no existe un programa especial de apoyo como fue el FONDEN, sí hay la voluntad manifiesta de la responsable de la política interior del país para ser gestora de las necesidades.