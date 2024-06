Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

“Alberto” revive el Altiplano Tamaulipeco

Hablando de la paridad le toco ahora el reciente fenómeno meteorológico que es llamado Tormenta Tropical “Alberto”, retomar la tarea de devolver la confianza y la fe a la gente de esa región semiárida que siempre ha sido rezagada por tantos problemas distintos y que ahora encuentra una nueva ruta para restablecerse y superarse. Ahora si habrá agua y nuevos recursos para su sostenimiento. Qué bueno, ya hacía falta.

Con ello renace la esperanza y habrá de repartirse con justicia los apoyos que le corresponde a esa zona. Ahora con los cambios de una próxima etapa de no reelección en los puestos municipales, seguramente habrá nuevos nombres y nuevas formas de trabajar que aseguren la paz y el progreso para todos y se da todo esto justamente el mero Día de San Juan 24 de junio, donde las fiestas patronales en Miquihuana confirman y alternan los nuevos tiempos. Dícese beneficio para todos.

Pero que lastima que la actual autoridad municipal (panista), al frente la -dizque- enfermera que no sabe poner una inyección, Gladys Magalis Vargas Rangel ‘La Potra’, no apoye ni participe en estas fiestas tan sentidas, queridas y aceptadas por toda la gente del pueblo. Seguramente esta autoridad municipal es atea, mormón o testigo de Jehová. En fin seguramente será su última oportunidad y no la supo aprovechar. Pero hay un Dios que todo lo ve y lo oye.

Mientras tanto en Bustamante, se han presentado derrumbes en la carretera a El Capulín-Bustamante, debido a la Tormenta Tropical “Alberto”, pero la autoridad municipal desde un principio ha estado trabajando en ello y piden por conducto de su alcaldesa Brisa Verber Rodríguez, extremar precauciones a quienes viajen por esa vía. Además, las lluvias han sido beneficiosas para nuestros estanques y campos. Mantendremos informada a la comunidad a través de la página oficial de Gobierno Municipal de Bustamante, agregó la edil municipal.

De tal manera que ya se escuchan voces de la gente por allá y dicen: Excelente trabajo, la importancia de estar muy alerta a lo que pasa y así evitar más problemas. Mis respetos y felicidades a la Alcaldesa que a pesar de ser muy joven, pero es muy responsable y que quiere el bienestar de su municipio y toda la población. Mil Bendiciones, QDLB a ella y a su apreciable y hermosa familia.

Por cierto, las recientes lluvias de la semana pasada fueron más benéficas que perjudicial en Tula, incluyendo los encharcamientos que haya ocasionado en las zonas del municipio, señaló un comunicado del R. Ayuntamiento local y que el puente ‘La Muralla’, pasó la prueba en todas las especificaciones que comunica a Bustamente, por lo que hay alegría por las benditas lluvias en ambos lados.

NOTAS CORTAS

1.- Ya se sabe que Liliana Álvarez Lara de diputada local dará el brinco a una regiduría de su tierra Tula, a partir del próximo 1 de octubre, aun cuando su partido, el PAN, perdió en las urnas a la malagueña. Pero los azules tultecos no la bajan de traidora y desleal. Que se vendió.

2.- Por cierto, muy felicitada resultó la futura presidenta de México Electa, Claudia Sheimbaum Pardo, con motivo de su cumpleaños de este lunes 24 de Junio, el mero Día de San Juan. Por tal motivo, tanto la joven alcaldesa electa de Palmillas, Sindy Pauleth Monita Ramírez, que ganó la elección el pasado de junio por el PT y el Profr. Manuel Báez Martínez, quien también arrasó en Jaumave por la alianza “Sigamos Haciendo Historia” la felicitaron coincidiendo ambos ediles, lo que seguramente vendrán cosas buenas y mejores para sus respectivos municipios.

Dijeron ambos y por separado: Quiero desearle un día lleno de alegría, salud y éxitos. Su liderazgo y dedicación son una inspiración para todos nosotros, y estamos seguros de que seguirá trabajando incansablemente por el bienestar de México, de Tamaulipas y de nuestro municipio.

3.- Del análisis sobre los “números” de la votación reciente luego hablamos, porque hubo un “cruzadero” y chapuza en unos, como en Tula y Miquihuana, por ejemplo. Y el tema está para una columna completa.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.