Por: Raúl Terrazas Barraza

Luvia, lluvia y mundo al revés

Y de pronto, las cosas salieron al revés, por aquello de que, vivimos en el mundo al revés dado que, hay muchas cosas que no son lógicas, por ejemplo, de manera, quienes trabajan en el norte viven en el sur vi viceversa, los que son jóvenes no quieren ser viejos y los viejos quieren ser jóvenes.

Así con la Tormenta Tropical Alberto, que hizo a las autoridades preparar a conciencia el embate que pudiera generare, cuando apuntaba a llegar por la mitad o algo al Norte del Litoral tamaulipeco y, al final de cuentas llegó por el Sur, más canteado al sur de Pánuco que a Tampico, Madero y Altamira.

También se pensó que el referido fenómeno meteorológico afectaría más a las zonas urbanas que a las rurales, y sucedió al revés, por eso del mundo al revés

Hay comunidades en los municipios de Tula, Jaumave, Llera y Soto la Marina, que están incomunicadas, pero, no inundadas, ello debido a que los escurrimientos de agua por sus conductos naturales, rompieron caminos o el agua se aglutinó tanto en algunos lugares, que no hubo oportunidad de que, aquellos que buscaban salir no salieron y quienes traban de llegar no llegaron, por eso el mundo al revés.

La mayoría de los reportes que son atendidos por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y las Coordinaciones municipales, se refiere a eso, que las crecidas de los Ríos fueron tales, que decenas de familias debieron ser trasladas a los albergues y allí ser atendidos por instituciones como la Secretaría de Salud que tiene a su cargo el Doctor Vicente Hernández Navarro, el DIF Estatal y los de los municipios, así cómo, la Secretaría de Educación en la que despacha la Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor.

La Secretaría de Bienestar en la que despacha la Doctora Silvia Casas, asumió su responsabilidad de apoyar con despensas a las familias que afectadas en los municipios rurales y de acuerdo a la información proporcionada en esa dependencia, está atentos a las necesidades que haya en cualquier parte de la entidad, por instrucciones del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya.

También es el mundo al revés en esto de la Tormenta Tropical, porque se esperaba que terminara el viernes, pero, las lluvias le siguieron de frente y, que bueno, porque mientras más llueva más agua se puede almacenar en las presas y con eso acabará la angustia de las y los tamaulipecos por la crisis hídrica que a todos tenía bien preocupados.

Por cierto y ya sin que sea mundo al revés, sino respuesta de gente de bien, es la iniciativa que tomó forma este domingo, respecto a apoyar a las personas que debieron ser movilizadas de sus hogares a los albergues, para evitar daños a su integridad y la salud, con aportaciones como botellas de agua, papel higiénico, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, Pañales, jugos, ropa en buen estado y artículos de despensa, mismos que se entregarían a las autoridades de Protección Civil para que los hagan llegar a quienes más los ocupen.

Se trata de solidaridad con quienes pensaron que no resultarían afectados por la Tormenta Tropical Alberto y que, por el asunto del mundo al revés, tuvieron que dejar sus viviendas para ir a los Refugios Temporales, ello, en los municipios de Hidalgo, Padilla, Jaumave, Tula, Cruillas, Llera y al parecer Gómez Farías.

Es 24 de junio, Día de San Juan y además de recordar por su Santo al profesor Juan Terrazas Molina, es un día de agua, aunque en este caso, será de lluvia, porque según el pronóstico de CONAGUA, el lunes será bien lluvioso, algo que no pasaba hace muchos años y como día de Agua, el año pasado que fue cuando comenzó la escasez en Victoria, ni de dónde agarrar agua para bañar a los semejantes, que era la forma de festejar el Día de San Juan.

Los otros

Para quedar alineadas con la nueva erstructura que tiene el Gobienro de la entidad debido a la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la de Trabajo y Previsión Social. Antes esas dos Comisiones que presiden el Diputado Javier Villarreal Terán y la Diputada Magaly Deándar Robinson, se llamaban Recurso Agua y Trabajo y Segudidado Social, de manera respectiva.

La propuesta de reforma a las Comisiones pareciera mero trámite, sin embargo, realizar ese tipo de detalles forma parte del proceso Legislativo y que, en este caso precisa las funciones específicas de esas instancias. Además, tiene que existir congruencia entre aquello que enmarca la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Contreso del Estado y las estructuras gubernamntales.

En el Artículo 35 esa Ley, precisa que las Comisiones son órganos consultivos del Pleno para instruir y substancias las iniciativas y propuestas que se presenten ante el mismo, mediante la elaboración de dictámentes, por eso, siempre que llega una propuesta al Poder Legislativo, la opción primera es enviarla a Comisiones para que sea analizada a fondo y se haga la propuesta correspondiente.

Por aquello de las dudas sobre las clases, la autorización de la Secretaría de Educación respecto a la suspensión fue hasta el viernes, por tanto, este lunes todo mundo a la Escuela, al fin y al cabo ya casi se termina el ciclo escolar, aunque en el nivel de secundaria, la mayoría de lasinstituciones ya dejarón libres a los alumnos.

Al margen de los cambios lógicos por la salida de los funcionarios que fueron invitados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus coaligados, para contender en la elección del pasado dos de junio, mismos que deben de ser sustituidos, es difícil creer que haya más, por la simple idea de que no son necesarios, m ás bien el Gabinete del Gobernador Villarreal Anaya tiene que consolidarse para mejorar los resultados.