ANA LUISA GARCÍA G.

El saldo de Alberto, que en primera instancia es favorable porque no hubo ninguna pérdida de vida humana, además de traer como beneficio llenar nuestras presas y lechos de ríos y lagos, tiene otros impactos que los iremos percibiendo en los días inmediatos, principalmente en la destrucción de pavimento y algunos casos espectaculares como el ocurrido en Nuevo Laredo donde una camioneta y su conductor fueron prácticamente “tragados” por un enorme socavón.

El chofer de la unidad nunca se imaginó que el asfalto se abriría con el peso del vehículo, es decir no existía y no estaba a la vista el hoyo que se tragó la mitad de la camioneta, afortunadamente el tripulante pudo salir por su propio pie.

Según la narrativa de la nota informativa debajo del pavimento circula agua, obviamente producto de la lluvia y ¿de la mala calidad de la obra? Porque el asfalto en los videos se percibe en buenas condiciones es decir sin baches, y bastante nuevo, pero simplemente se derrumbó la plancha.

La circunstancia es que en los próximos días pueden ocurrir eventos similares, que esperamos no generen daños físicos en las personas. Obviamente que el peor efecto está en la destrucción de la pavimentación, el agua no respeta y lo mismo da que sea asfalto nuevo que antiguo, sin duda los alcaldes de varios municipios tendrán un saldo desfavorable porque no tienen el recurso para algo que no estaba previsto.

Lo cual significa que tendrán que cambiar de proyecto, cancelar obras que tenían planeadas para atender las demandas más urgentes como es la rehabilitación de las principales calles y rutas del transporte colectivo.

LA TORMENTA DEJÓ GRANDES BENEFICIOS: AMÉRICO.- Luego del paso de la tormenta tropical “Alberto” por Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya lució satisfecho, incluso dijo estar gustoso por el reporte de los grandes beneficios que dejó este fenómeno climatológico a nuestra entidad, en virtud de que en diferentes municipios se reportan lluvias en 350 y 200 milímetros, esta declaración que transmitió mediante un video fue del jueves por la mañana.

Con esto queremos decir que la captación de lluvia en arroyos y ríos en los días subsecuentes será aún mejor.

Por cierto el gobernador estuvo este jueves en Tampico para inaugurar el Congreso Mexicano del Petróleo, un evento que reditúa a los servicios turísticos del puerto una importante derrama, hubo necesidad de posponer por un día el arranque de este acontecimiento por la presencia de la Tormenta tropical.

En ese escenario, la Secretaría de Desarrollo Energético y el Instituto Mexicano del Petróleo protocolizaron un convenio marco de colaboración, que permitirá seguir impulsando el futuro educativo y energético del país.

El convenio de referencia marca una etapa significativa en la cooperación interinstitucional, dado que vendrá a impulsar el desarrollo y la innovación en el sector energético para la industria petrolera y energética del país.

Esto representa que vendrán a Tamaulipas especialistas de alto nivel, que van a generar conocimiento con implicaciones incluso en la educación.

Entre los asistentes a este acto figuraron José Ramón Silva, secretario de la SEDENER (Secretaría de Desarrollo Energético); Alejandro Rodríguez, secretario técnico de la misma dependencia; Marco Osorio, director general del Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras personalidades.

TAMPICO Y LA PROTECCIÓN EXTRATERRESTRE.- Cuando los pronósticos advertían que la tormenta tropical “Alberto” impactaría en Tampico y su zona conurbada, el fenómeno climatológico sorpresivamente se desvió a Veracruz, motivo por el cual las redes sociales retomaron la leyenda urbana de que hay una base extraterrestre (habitada) a 13 kilómetros de la playa de Miramar, que es la que impide que aterricen fenómenos naturales como tormentas tropicales y huracanes.

Cierto o no, desde hace poco más de medio siglo los fenómenos meteorológicos como “Alberto”, no han logrado impactar en tierras jaibas y su zona de influencia. La leyenda urbana ha sido recogida en infinidad de trabajos editoriales, no sólo de periodistas sino de especialistas que realizan investigaciones sobre ovnis y redactan informes que incluso han originado libros escritos de especialistas sobre esta temática en el caso de Tampico.

“Haiga sido, como haiga sido”, la cuestión es que Tampico que es el punto más vulnerable de la geografía tamaulipeca frente a fenómenos climatológicos como “Alberto”, no ha tenido eventos fuertes desde hace poco más de medio siglo. Su condición de riesgo lo ofrece el hecho de estar rodeado de lagunas, río y mar que en un caso extremo pueden desbordarse.