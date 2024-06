Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Reparten puestos y todavía no llegan

No hace mucho que -dizque- ganaron la elección por la alianza “Sigamos Haciendo Historia” en el Pueblo Mágico de Tula y el todavía alcalde electo, el “perfumado” Rene Lara Cisneros, no empieza con los agradecimientos a los que según votaron por él, de cómo llegaron, con mañas y los de su equipo que ustedes ya conocen como: Bellanira Ortiz Toscano, Rafael ‘Fayo’ Aguilar, Eleazar Fortuna Maldonado, Jose Luis Galnarez, Rodolfo ‘Fito’ Lara y párele de contar, ya se andan repartiendo los puestos y lo comentan entre los comensales.

Me dicen los amigos que ustedes ya conocen que entre el ‘Fayo’ y ‘Fito’ se pelean la Secretaria de Obras Públicas; que Jose Luis Galnarez, esta cincho para la Tesorería; Eleazar Fortuna Maldonado, a la Contraloría; Bellanira que va de Sindica, a su suplente lo quiere acomodar de Secretario del Ayuntamiento y el segundo sindico Rigoberto Puente Lara, a sus hijos lo quiere de contratistas.

Estos mismos a los que mencionamos según llevaron las cuentas de cómo iban durante la campaña, pura ‘suposición’ y le hicieron saber al ‘menona’ de Rene Lara que llevaban más de 10 mil votos arriba, que incluso el ‘perfumado’ lo decía a propios y extraños que ya estaban ganados y de sobra, pero cual fue la sorpresa que muy apenas alcanzaron los 6 mil votos, por lo que nos preguntamos ¿Y dónde están los otros 4 mil que ya tenían en la bolsa?, por lo que con eso estos mentirosos aseguran tienen el puesto en la bolsa.

De tal manera que ya se ven en esos puestos claves y hasta la ex primea dama de cuando ya fue Macarena Inurrigarro, platica que va otra vez para la dirección del DIF municipal.

Hay otros que andan rodando por ahí a ver si los toman en cuenta como: Alejandro Guerrero, Octaviano Báez, Antonio Muñoz, Braulio Sánchez, Hilario Tovar, Teófilo de León, Gustavo Espinosa, Darío Hernández, Manuel Narváez, Noé Rosales, Juan Pérez, Juan Castillo Iracheta, Antonio Verdin, Aurelio Castillo Tovar y Juana Sánchez.

Conclusión: No supongas. No des nada por supuesto. Si tienes alguna duda aclárala, si sospechas pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y la de los demás y que no tienen fundamento.

NOTAS CORTAS

1.- Según el Servicio Meteorológico Nacional informa que la tormenta tropical “Alberto” ya se fue de Tamaulipas, pero dejó lluvias para el resto del día y mañana en la entidad. Qué bueno, benditas lluvias.

2.- Dependiendo del “ojo” que lo quieran ver, pero no hay buenas noticias para Bustamante en la próxima administración municipal que presidirá dignamente la Señora Maricela Rodríguez González, y eso ya se ve a solo unos días de la elección donde ganó “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” y su candidata por su puesto. Más progreso para los bustamantenses como lo que se está viendo actualmente con la joven alcaldesa Brisa Verber Rodríguez.

3.- Ya falta menos…

Al día de hoy, han transcurrido 32 meses y 20 días de este mal gobierno municipal en Jaumave. Faltan 3 meses y 11 días para que termine el trienio del músico Jose Luis Gallardo Flores Don “Gallo”. ¡Ánimo raza, ya falta menos! Se apagó el violín.

4.- Adivinanza:

A ver, a ver ¿Quién es el funcionario del Ayuntamiento de Miquihuana al que ya todos lo apodan y lo conocen como “El Estribo”?, porque dicen que solo sirve ‘para meter la pata’, jajaja.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.