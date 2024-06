Por: Raúl Terrazas Barraza

Protocolos por lluvias 2024

Como en todas las intervenciones, para que las cosas se hagan bien y que los resultados esperados se logren, tienen que correrse los protocolos que para cada fin existen, incluso, en casos como el de un fenómeno natural como el esperado para este día en tierras tamaulipecas, la Tormenta Tropical Alberto, dependencias municipales, estatales y federales, así como, empresas privadas, instituciones educativas y las ciudades, cualquiera que sea su tamaño, deben de seguir en forma lineal las acciones que eviten daños a la población y a la infraestructura urbana.

Obvio, debería de incluirse el protocolo de los hogares tamaulipecos y mexicanos, para que, los responsables de las familias y por tanto de las viviendas, adopten de acuerdo a su checklist las cosas más importantes que lo miembros de la familia deben de observar antes, durante y después de una Tormenta Tropical, como la esperada en Tamaulipas.

El asunto es que, en el último caso, es decir, las familias, parece no preocupar a nadie, so pretexto de que, las autoridades gubernamentales, empresas e instituciones son las encargadas de correr protocolos a fin de que la población no salga afectada y tampoco haya incidentes que lamenta, a ello se debe que, hace algunos años fue creada la Ley General de Protección Civil, normativa que dio sustento a las actividades que llevan a cabo quienes trabajan en esa área y por tanto, responsable de salvaguardar a la población.

Este miércoles, que, de entrada, no es un miércoles cualquiera de junio, ya que, desde hace 14 años, un 30 de junio del 2010, fue el último Huracán del que se tiene cuenta y que dejó mucha agua en Ríos y Presas de Tamaulipas, por eso, el 19 de junio deberá de inscribirse en la historia de Tamaulipas, ya que, si resulta como se espera, que las lluvias sean intensas y por más de dos días, se cree que la recuperación de los cuerpos de agua será todo un acontecimiento.

Este martes fue de reuniones protocolarias en una buena parte de los municipios de Tamaulipas, para que todo mundo esté al pendiente de las acciones que le corresponde llevar a cabo, por lo pronto, la secretaria de Educación de la entidad, Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor, anunció que se suspendieron las clases, para la protección de la integridad física de los alumnos. En principio sería en los municipios de la zona Norte de miércoles a viernes, pero, al final fue suspensión general

Habrá 29 Escuelas que sirvan como albergues en caso de que se necesite, mismas que ya fueron evaluadas por la Coordinación General de Protección Civil del Estado y brigadas de personas de las dependencias estatales, como la de Bienestar que podrán acudir en apoyo a las personas que pudiesen ser afectadas por las precipitaciones pluviales que se esperan tanto en la zona norte como en el resto de la entidad, ello debido a que, el fenómeno natural apunta ahora con mayor precisión a la Frontera de Tamaulipas.

Así como en Educación, todas las áreas de acuerdo con sus protocolos, deberán de tomar acciones que permitan proteger a la población.

En aquella ocasión, hace 14 años, el Huracán Alex, no pintaba para dejar una gran cantidad de agua y ocasionar daños a la infraestructura de las comunidades, sin embargo, dejó marcado en la historia de los fenómenos hidrometeorológicos como el fin de una década de Huracanes, ya que cinco años antes había pegado en toda la zona de San Fernando y el Norte de la entidad, el Huracán Emily del 20 o 21 de julio y que fue la antesala del mostro de Huracán que inundó Nueva Orleans en el Estado de Luisiana, el Katrina.

El Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, está muy pendiente de todo cuánto acontece en la entidad y se mantiene en contacto con la Presidencia de la República y las dependencias Federales, para que, en un gran ejercicio de coordinación, en caso de ser necesario se disponga de ayuda inmediata a las y los tamaulipecos. En su área de responsabilidad, los alcaldes de los municipios del Litoral, incluso los 43, tienen a las dependencias de los Ayuntamientos vigilante de cada cosa que pasa, para que de inmediato se atiendas las emergencias ciudadanas.

Esperar un fenómeno natural que puede desgravar la crisis hídrica que prevalece en la entidad, es interesante, sobre todo, porque no se piensa en daño ni de personas ni de comunidades o ciudades, solo está de por medio la positividad de que las precipitaciones pluviales resolverán la difícil situación por la que atraviesa las familias de ciudades como la de la zona conurbada del Sur de la entidad, debido al bajísimo nivel que tiene el Sistema Lagunario, fuente principal de abasto de agua para uso y consumo humano.

Las Presas de la Frontera y el Río Bravo que es la fuente de abastecimiento ciudades y comunidades de esa región, se recuperará y, como dicen en el campo, otro gallo habrá de cantarles a partir de la próxima semana.

Igual sucede en ciudad des como Victoria y los municipios de la zona centro, al tratarse de las necesidades humanas, pero, las lluvias, cualquier a que sea su cantidad, permitirán el resarcimiento de las huertas citrícolas, de aguacate, papaya, mango o los cultivos que pudieron establecerse a pesar de la sequía por la que atraviesa la entidad.

La ganadería será otra de las grandes beneficiarias con la presencia de las lluvias, de ahí que, el sentido positivo del fenómeno esperado en tierras tamaulipecas es para bien y en su momento, el Gobernador Villarreal Anaya, cuando habló en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil que, desde este martes está en sesión permanente, los beneficios para la entidad serán grandiosos y, con los protocolos a seguir por toda las dependencias que intervienen, se podrán resolver las incidencias que haya.

Casi casi, las lluvias llegaron el día de San Juan, que es el 24 de junio de cada año y que, está relacionado con el agua desde antaño.