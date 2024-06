EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el conteo final y definitivo del pasado proceso local electoral arroja una diferencia de cerca de 800 votos para GLYNNIS JIMENEZ sobre su adversario Independiente TOÑO MEDINA…En la edición pasada nos faltaron hacer algunos ajustes o sumas de los votos que cayeron a las urnas y la diferencia para GLYNNIS se incrementó a los cerca de 800 sufragios con lo que obtuvo un triunfo contundente e inobjetable el pasado dos de junio al obtener 6 mil 628 votos ante los 5 mil 853 de TOÑO MEDINA por el proyecto Independiente…La marca de la casa JIMENEZ es la que ahora domina el escenario político marsoteño con todas las ventajas que esto conlleva…Es la primera ocasión que la familia JIMENEZ le entra a la arena electoral de nuestro municipio y la realidad es que de la mano de JORGE JIMENEZ SALINAS se asemejó este político debut a un poderoso y avasallador huracán con fuerza descomunal…Desde un principio se sabía en Soto la Marina que la tarea de ganarle al actual alcalde TOÑO MEDINA iba a requerir de que enfrente se le plantara con fuerza y personalidad un proyecto de poderosa magnitud y este proyecto de grandes dimensiones llegó representado por GLYNNIS la ahora presidenta municipal electa…Creo que en este momento y bajo las circunstancias políticas actuales aparte de la marca JIMÉNEZ ningún otro candidato le hubiera podido arrebatar a los MEDINA las riendas de la alcaldía marsoteña…La gente y en sí el electorado marinense dio una lección cívica de participación sin que se presentaran mayores incidentes que los normales que van surgiendo al calor de un proceso electoral, pero nada de incidentes mayores que pudieran haber dado motivos para una descalificación por parte de la autoridad electoral a cargo de LUIS ALBERTO SALAS RODRÍGUEZ…Si hubo pasión por parte de los seguidores tanto de GLYNNIS como de los de TOÑO MEDINA, así como una serie de acciones ríspidas entre ambos bandos pero sin que por ello el agua llegara al rio…Retomando lo de mis comentarios al inicio de esta colaboración, para ganarle la partida al alcalde TOÑO MEDINA se requería de un alguien con espolones y con mucho arrastre entre la comunidad y es que no con cualquier otra carta era sencillo haberle ganado a la marca MEDINA en las urnas electorales…Al final la diferencia de casi 800 votos es la mayor prueba de que la victoria de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ fue con el consenso y la aprobación así como del sólido respaldo de la mayor parte del electorado marsoteño…Y como la voz del pueblo es la voz de DIOS…Es tiempo entonces de que en la alcaldía a cargo de TOÑO MEDINA vayan alistando oficina por oficina el tema de la entrega recepción que se viene en estos próximos meses…Casi siempre y por experiencia les puedo puntualizar que las áreas en donde más se concentra el trabajo de entrega recepción cada tres años es en las de la secretaría del ayuntamiento y en tesorería así como en obras públicas y contraloría…Sin que esto les quite importancia y estrés a los titulares de las demás direcciones y jefaturas que deberán de tener todo en orden para la entrega a los que los sustituirán…En otro orden de ideas, me dicen que ya causó baja definitiva JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES como Subsecretario de Pesca y Acuacultura, del Gobierno del Astado…Se dicen una y mil cosas, respecto al comportamiento de JUAN JESUS en las pasadas elecciones en Soto la Marina…Que nunca hizo acto de presencia en la campaña en sus días libres y otras historias más que se generaron en los casi dos meses que duró el proceso electoral…Y si a su ausencia en la campaña de GLYNNIS le sumamos que gente de su cercanía como SUZUKY WONG, LILIANA HERNANDEZ , CARLOS HERNANDEZ, PANCHO GUERRA y REY TORRES entre otros así como gentes de su propia familia anduvieron destapadas en la campaña Independiente, pues creo que se le fueron juntando todos esos detalles, mismos. que originaron en su baja de tan importante cargo que tuvo en la administración del gobernador AVA…Creo que será difícil que a JUAN JESUS se le vuelva a presentar otra oportunidad de esta magnitud en la esfera de una administración estatal…Lástima porque después de mucho tiempo a CHUCHO la revolución por fin le estaba haciendo justicia…Todo este mundo de datos de los que la comunidad política del municipio estuvo enterada se le juntaron a JUAN JESUS dando como resultado su salida por la puerta de atrás de la nómina del gobernador AVA y es que todos estos informes generaron en que AMERICO JR le retirara el apoyo que le había brindado desde el inicio del presente sexenio…Siguiendo con el tema de la política local entre las filas del proyecto triunfador se asegura que a partir de octubre las visitas del gobernador AVA serán constantes y creo que tienen razón al pensar en ese sentido…Una realidad es que hasta el momento de escribir esta colaboración, el gobernador no ha realizado una sola visita a Soto la Marina en lo que va de su gestión…FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ jugó un relevante papel en la campaña de su hermana GLYNNIS y es que con todo y su evidente juventud su voz siempre se escuchó con fuerza y autoridad, entre los miembros del comité de campaña…Hagan de cuenta que las ordenes de FERNANDA eran las del patriarca JORGE o de la candidata en ese tiempo GLYNNIS por lo tanto sus instrucciones siempre fueron como una nota firmada…Por otro lado creo que los que trabajaron de manera leal y honesta en la campaña de GLYNNIS no deberían de traer cargando en su mente, en estos momentos, ninguna telaraña, en cuanto a que posición se les dará en la próxima administración…En la elección como en todo algunos rindieron menos que otros y viceversa…Sin que esto sea en menoscabo de los que salieron más abajo en la rendición de cuentas, electorales, pues bien es cierto que cada casilla o cada comunidad tuvo sus particularidades diferentes respecto a las demás…También es verdad que no van a faltar los que jamás dieron la cara en la campaña y de manera ventajista se van a apersonar con GLYNNIS para pretender venderle la idea de que si jalaron con ella “pero por debajo del agua”…Por cierto tenemos reportes de algunos personajes que anduvieron el dos de junio “enamorando” a muchas gentes para que votaran en contra de GLYNNIS y ahora andan “cazando,” la primera oportunidad para hablar ya sea con la alcaldesa electa o con algunos de sus familiares cercanos…”Mi esposa anduvo por otro lado, pero yo voté por GLYNNIS” de manera desvergonzada dicen ahora que desean entrar al corazón del proyecto ganador…También es cierto que tienen muchos méritos aquellos que de manera valiente dieron la cara ante la comunidad por GLYNNIS en esta campaña que recién concluyó …Creyeron en el proyecto de GLYNNIS…Pero de igual manera se arriesgaron a que en caso de una derrota fueran víctimas de la burla y del escarnio de los de enfrente…Esa valentía también es digna de reconocerse…Casos como el de PATO CASTILLO que se animó a dejar su trabajo en la alcaldía porque creyó en el proyecto de GLYNNIS también tienen un muy alto valor…Dejó de lado el tema de la nómina y creyendo en sus ideales se cruzó a las filas de GLYNNIS…Es decir PATO se jugó el todo por el todo y ganó!…Pues con el 2.5 de los votos que el PAN-PRI obtuvo en la pasada campaña local, todo está listo para que don ESTEBAN RIVERA tome protesta como regidor en el próximo cabildo municipal…El Lic. SERGIO BALANDRANO está destinado a jugar un papel relevante en la administración de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Lo que se ve, ni se pregunta…Igual de cierto es que el ex alcalde ABEL GÁMEZ andaba pero un mundo de contento la noche del dos de junio y es que la emoción por el resultado municipal, no le cabía en su pecho…Nada de extrañar el gozo del médico ABEL si consideramos sus conocidas fobias políticas ante el patriarca de los MEDINA el también ex alcalde HABIEL…Los dos no se pueden ver ni tan siquiera en pintura…En elecciones pasadas HABIEL disfrutó los resultados y esta ocasión el emocionado es el médico ABEL…Vueltas que da la vida…Igual de cierto es que en política como en la vida misma, ni las victorias son para siempre como tampoco las derrotas son eternas…Lo que si es un hecho, es que los ex alcaldes ABEL y HABIEL jamás se tomarían una taza de café juntos…Se vienen las ceremonias de graduación en las escuelas de Soto la Marina a partir del mes de julio y con ello las prisas de los padres y los gastos que este tipo de eventos generan…Para los papás la preocupación por los gastos aunque anden contentos por los logros educativos de sus muchachos…Pero de igual manera los comerciantes ven en esas fechas una oportunidad de oro para incrementar sus ventas…De manera especial se ven beneficiados algunos sectores del comercio como los casos de las florerías, tiendas de calzado y de ropa así como las estéticas entre otras y los restaurantes…Todo esto genera que la economía local se reactive con los beneficios que esto conlleva…El Lic. ABEL JIMENEZ SALINAS y el Prof. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA son quienes ahora, tienen a su cargo la coordinación, así como los trabajos de la AVAnzada en Soto la Marina por lo que se cuenta ahora sí, una alineación del cien por ciento a favor del proyecto político y social, que preside AMERICO VILLARREAL SANTIAGO en Tamaulipas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…