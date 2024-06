POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El capítulo de los resultados electorales del pasado 2 de junio aún no concluye y va para largo. Se han esgrimido recursos para impugnar la calificación de los comicios municipales en Reynosa, Matamoros, Palmillas, Miquihuana, Gómez Farías y San Fernando, además del distrito 2 con cabecera en Nuevo Laredo. El IETAM turnó estos casos al Tribunal Electoral de Tamaulipas, pero quizás este no sea el destino final, porque su resolución no es definitiva.

El siguiente paso al que puede recurrir la parte quejosa, es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas decisiones son definitivas. La realidad es que en la mayor parte de los casos están muy lejos de pensar en revertir un resultado, pero si defender el mayor número de votos posibles. La excepción es la diputación local por el 2º distrito donde los más altos resultados de la competencia están separados por 0.16 %, o sea por un hilo tan delgado como el de una media femenina.

Por lo que se refiere a las derrotas de PAN-PRI en Reynosa y Matamoros son indefendibles, cuando en el primero de estos municipios, el Cachorro Luis René Cantú no logró ni siquiera la mitad de los votos de su oponente. Makito Carlos Peña obtuvo el 54.06 % y el exdirigente de Acción Nacional 24.22 %. En el segundo de estos municipios la exalcaldesa Lety Salazar alcanzó el 25.62 % de la votación, mientras que el virtual ganador José Alberto Granados alcanzó el 58.11 %, en estos dos casos no hay discusión en los resultados finales.

No es el caso de San Fernando donde ja diferencia entre los adversarios finalistas sólo los separa 2.23 puntos porcentuales, pero tampoco son fáciles de revertir.

En Nuevo Laredo hubo una competencia muy cerrada en todos los aspectos, sin embargo el proceso para elegir alcaldesa, que se dio entre Carmen Lilia Canturosas y Yahleel Abdala Carmona no tuvo problema, pese a que la diferencia porcentual que las separó es de 1.46 % a favor de la primera de estas, lo cual en votos fueron 2 mil 390.

La de Yahleel es una derrota que anuncia una futura victoria, tendrá que esperar tres años, pero el camino estará despejado a su favor para obtener la Presidencia Municipal, dado que Carmen Lilia va por su segundo trienio, y puede ser la aliada de Abdala Carmona para que sea su sucesora.

En cambio en el distrito 2 para la diputación local sólo hubo una diferencia de 110 votos a favor de la candidata del PAN-PRI, Iliana Maribel Medina García quien calificó con el 46.87 %, mientras que su adversaria de Morena-PVEM-PT, Ana Laura Huerta Valdovinos obtuvo el 46.71. Aquí la diferencia de 0.16 % es tan pequeña que vale la pena llevar a cabo una impugnación, que en este caso hay posibilidades de cambiar el rumbo de la historia.

REMODELAN LA CASA SAN ANTONIO DEL DIF TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas respondió al llamado del DIF Tamaulipas y llevo a cabo un programas de obras de remodelación y ampliación de la Casa San Antonio, un centro de cuidados especiales para niños con alguna discapacidad. El proyecto sumó los esfuerzos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en respuesta a las gestiones de la señora María Santiago de Villarreal presidenta del Sistema Integral de la Familia y del Voluntariado Social en el estado.

Las obras en cuestión es un proyecto integral que atendió todos los aspectos que en conjunto prestan un gran servicio a la sociedad, y que incluyó la adquisición de equipo, todo ello con una inversión de 64 millones, 642 mil, 324 pesos, lo que permitió desarrollar ampliaciones, remodelación y equipamiento de las áreas de cuidados especiales y fisioterapia, cocina y comedor, edificio de costura, área de lavandería, dormitorios especiales, baños, área lúdica, pasillos; y en el exterior del edificio se realizaron diferentes obras hidráulicas, de jardinería e iluminación, así como el suministro e instalación de planta de emergencia, compresor de aire de grado médico y 2 cisternas de 5 mil litros.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, realizaron el corte del listón inaugural, posteriormente recorrieron las instalaciones y convivieron con los integrantes de ese centro asistencial. Cabe mencionar que la señora María de Villarreal expresó su emoción y la de quienes habitan y laboran en esta casa hogar, donde se brinda no sólo atención asistencial, sino que se hace con cariño.

Cabe mencionar que el gobernador Villarreal resaltó en su mensaje el trabajo voluntario y solidario de la sociedad tamaulipeca, y puso especial énfasis en la contribución de los ingenieros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Con esta remodelación, ampliación y equipamiento, se logra beneficiar a 90 residentes que actualmente reciben atención integral y especializada por todo el equipo de Casa San Antonio, dando una muestra del humanismo, solidaridad e inclusión social que se vive en Tamaulipas.

EN LA CUAUHTÉMOC AGRADECEN OBRAS A GATTÁS.- Este jueves el alcalde Eduardo Gattás Báez llevó a cabo una gira de supervisión de obras que le permitió además de constatar el avance y sobre todo el cumplimiento de los proyectos, escuchar los comentarios de los vecinos beneficiados, quienes no desaprovecharon la oportunidad para agradecer al Edil la respuesta a sus peticiones, entre ellas la pavimentación de la calle Desfibradora, de la colonia Cuauhtémoc esperada desde hace 18 años

“Con hechos está demostrado que es un alcalde de palabra y que cumple sus compromisos, gracias por atender y dar respuesta a nuestra petición de muchos años; no nos equivocamos al elegirlo tres años más” dijo l

La maestra Euridis Barrios a nombre de los 2,228 beneficiarios de ese sector fue quien a nombre de los pobladores beneficiados agradeció al alcalde, haber cumplido su palabra, y reconoció en él, una persona que sabe honrar sus compromisos.

El arquitecto Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas del Municipio acompañó al alcalde Gattás Báez en un recorrido de supervisión por la superficie de 3,072 metros cuadrados que en los próximos días será pavimentada con concreto hidráulico, y estuvieron acompañados por los habitantes de esa ruta que se verán beneficiados.