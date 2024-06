Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

AMLO ganó Tamaulipas

Como lo dijimos en este mismo espacio, en las elecciones del 2 de junio hay un ganador: El Presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 años de resultados y apoyos de obras de una elección de gobierno local ganado por Morena, con un candidato con historia, política familiar y buenos antecedentes personales que también construyeron los resultados favorables de esta última elección. El voto se dio en cascada, así como en Morena ganó la gubernatura en el 2022, así vuelve a ganar todo en 2024, las senadurías, 7 de 8 diputaciones federales, 21 de 22 diputaciones locales y la gran mayoría de los 43 municipios, sobre todo los más grandes electoralmente hablando y con un ambiente favorable para que todos los gobiernos que entran tengan el apoyo de la gente para hacer obras y prestar buenos servicios.

En Tamaulipas la gente apoyo a Morena, más bien voto todo Morena como decía su promocional, fue un voto lineal a favor del partido guinda, mas menos así fue en todos lados, ya lo decíamos aquí, el efecto AMLO barrio con todo e incluso en aquellos lugares donde se esperaba que iba a continuar el color azul, ahí eso no pasó. Casos como el de Ciudad Mante, en donde por sus antecedentes se pensaba que iba a ver una excepción azul, tampoco pasó y las expectativas donde logró ganar la coalición PAN, PRI y PRD, también deben de verse como triunfo merecidos por razones especiales en cada caso, si se trata sobre todo de buenos gobiernos municipales, en donde era lógico que tenían que repetir los que le cumplieron a la gente.

No hubo sorpresas, quizás tal vez lo que no se esperaba es que el PRIAN ganó la primera minoría con los candidatos a la senaduría que pelearon los tres escaños en el senado que le toca a Tamaulipas, y que a pesar de que todos hicieron muy buena campaña, solo llegaron por la vía del voto a ese puesto tres candidatos con el mayor número de sufragios: Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal por Morena e Imelda Sanmiguel Sánchez del PRIAN.

Vale la pena reconocer que todos se movieron mucho pero por la vía electoral y no de los partidos de acuerdo a la ley, solo hay lugar para tres, aunque en términos reales como también se dijo mucho llegaran 4; si es que tomamos que el sistema de listas también el partido Verde tendrá un asiento en el senado por Tamaulipas. En fin todos los que hicieron buena campaña ganaron, la gente les respondió, ahora habría que revisar a aquellos casos raros en donde aun con cambio de candidato no se pudo repetir ni ganar posiciones que no supieron ser bien acertadas por la mayoría de los electores.

(Ganó el PAN casos): Como el de Llera, parece raro que haya ganado Moisés Borjón Olvera, a pesar que este candidato ni siquiera es de ahí. Son cosas que llegan a pasar y a veces no se explica uno porque sucedió.

Tampoco es casualidad en el caso de Bustamante, donde la hija Brisa Verber Rodríguez, le vaya a entregar el mando a su mama, la carismática Maricela Rodríguez González, quien ganó de calle la contienda reciente. Paliza podemos decir, 2 a 1 o nocaut al mentado Broco. Si como también en Palmillas, donde la mama hoy alcaldesa Ma. de las Nieves Ramírez Compeán, le entregará el mando a su hija Sindy Pauleth Monita Ramírez, y lo que quiere decir que han hecho muy buen trabajo en ambos municipios y la gente les respondió con sus votos. Así ya estaba previsto días antes y previo a la elección, lo que representa que habrá buenos gobiernos en la región del altiplano tamaulipeco y por eso repetirán, aunque tampoco fue sorpresa el triunfo del Profe Manuel Báez en Jaumave, ya que las encuestas siempre lo posesionaban como el favorito de ese municipio y ahí están los resultados, por lo que vienen cosas buenas para los jaumavenes.

NOTAS CORTAS

1.- En Tula empiezan a salir los traicioneros, los desleales y los malagradecidos de la contienda reciente. Los amigos de siempre saben de buena fuente que un funcionario quiere repetir en COMAPA el próximo trienio, ya lo presume en los pasillos de ese organismo local por el trabajo sucio desempeñado junto con otros compinches traidorzuelos. ¿Quién será? Ya adivinó verdad.

2.- Pasadas las elecciones y la contabilidad de los votos quedó demostrado el «punch» que tiene mi Lalo Gattás Báez en el electorado, ganó de nuevo la alcaldía de Victoria, ni hablar, honor a quien honor merece. Otros tres años más de progreso para nuestro municipio. Enhorabuena.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.