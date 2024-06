Por: Raúl Terrazas Barraza

La hora del voto y una mirada al 2030

Para las elecciones federales del 2030, quizá puedan tomarse evitarse los imponderables que se presentaron en las votaciones de este dos de junio de 2024.

Por fortuna se trata actividades que no tienen nada que ver con la organización de las elecciones, porque cada paso previsto en la Legislación actual de México se cumplió y eso generó una gran confianza en los electores de tal manera que, las expectativas sobre la participación en las urnas pudieran ser mejor.

La queja generalizada de las personas en las votaciones de este domingo, tuvo que ver con la tardanza en la apertura de las casillas, en algunos casos hasta de tres horas, aunque al final de cuentas, todas funcionaron para la recepción de los votos de los mexicanos.

También se habló mucho de las casillas especiales, esas que se ubicaron en sitios estratégicos para que, quienes no estaban en sus domicilios pudieran sufragar a favor de los candidatos a la presidencia de la República. En cada una de ellas hubo al menos mil boletas, que se agotaron demasiado rápido y no pueden existir más, porque la Ley no lo permite.

Por ello, entre las cosas que deben de hacerse en el 2030, es sensibilizar a la población en el sentido de que, al agotarse las mil boletas ya nadie más puede sufragar y dejar de hacer berrinches y echarle la culpa a los funcionarios de las casillas especiales, cuando ellos no pueden resolver nada.

También sensibilizar a la población del espacio justo que se otorga a los adultos mayores, para que no hagan fila a la hora de votar, porque siempre que llegaba uno de ellos y era invitado a pasar de inmediato a la casilla la fila se detenía, dándose casos en los cuales hasta pasaban de 15 a 25 minutos sin que la fila se moviera.

También causó lentitud en la votación el hecho de que las boletas no podían desprenderse muy fácil del talonario, después de que se habían retirado alrededor de las tres cuartas partes, por tanto, en el 2023 habrá que considerarse la posibilidad de que los funcionarios de casilla, sean auxiliados para desprender las boletas con más rápides.

El ejercicio de la elección concurrente, deja otra gran enseñanza, que cruzar cinco boletas y depositarlas cada una en la urna correspondiente requiere de varios minutos que no estaban considerados, que no se tomaron en cuenta y eso dio pie a que las filas avanzaran con menos rapidez

Respecto a la participación ciudadana en las urnas, hay datos en el sentido de que, acudieron hasta el 80 por ciento de los integrantes del listado nominal de las casillas y se espera que el promedio nacional quede por encima del 55 por ciento.

El presidente del IETAM, Consejero Juan José Ramos Charre, dijo que deben esperarse los resultados oficiales, porque son los que generan las autoridades, en tanto que, el resto tiene que ver con estimaciones en base a datos de encuestas de salida que no son realizadas por las autoridades.

La Consejera Presidenta del IETAM, Guadalupe Taddei Zavala, al hablar del cierre de las casillas y, por tanto, de la terminación de las votaciones, hizo ver que, cada sufragio es una voz y hace valer, porque el proceso electoral implica transparencia, precisión y legitimidad, elementos que dan fuerza a la democracia mexicana, en un escenario donde el conteo de los votos realizado por ciudadanos.

Apenas había pasado una hora del cierre de las casillas y hubo la incursión de dirigentes de partiros políticos, que se aventaron a decir que estaban ganados y debe entenderse que es una reacción normal, porque trataron de dar el primer golpe de información, bajo la premisa de que, el que se declara primero ganador influye de forma anímica en sus adversarios y en la población, sin embargo, la presidenta del INE, consideró recomendó a los dirigentes mesura y congruencia, para que se mantenga el respeto a los procedimientos normativos.

Los otros

El hecho de que alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vaya a otras naciones a estudiar, al aprovechar los programas de movilidad estudiantil, queda claro que siempre habrá de por medio un elemento que desde la Rectoría de la Institución se cuida mucho, la excelencia académica, porque en ella reside el éxito de la preparación profesional y estar listos para su desempeño social con las herramientas otorgadas por la Universidad.

En una reunión que el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado tuvo con los estudiantes de postgrado de la Facultad de Comercio y Administración de Victoria que irán a estancias en instituciones nacionales e internacionales, reiteró su apoyo y la confianza, porque desarrollarán nuevas herramientas para su preparación académica y su dedicación a la investigación que deben llevar a cabo como parte de su formación.

E Doctorado en Ciencias Administrativas llevará a los estudiantes tamaulipecos a las Universidades de Zaragoza y Granada, en España y la Estadual de Campinas en Brasil.

Otros más irán a instituciones nacionales, la Popular Autónoma de Puebla, la también Autónoma de San Luis Potosí y el Tecnológico de Monterrey, quienes se van lo harán desde la próxima semana según el plan de trabajo que ya tienen los estudiantes para su movilidad académica.

Cabe señalar que el Rector, siempre estará atento a la estancia de alumnos en otras instituciones, porque además de ayudar a su formación, les permitirá darse cuenta del buen nivel que tiene la Autónoma de Tamaulipas y que, por las relaciones con Instituciones nacionales e internacionales, los alumnos tienen en la movilidad una alternativa que les dará más herramientas para el desarrollo de sus profesiones.