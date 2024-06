EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues por motivo de que esta colaboración se edita los viernes de cada semana, no tenemos los elementos necesarios para darles a conocer el resultado de las elecciones que se desarrollarán en Soto la Marina este próximo domingo dos de junio…Tanto GLYNNIS JIMENEZ como TOÑO MEDINA cerraron sus respectivas campañas el sábado 25 de mayo la primera y el segundo el domingo 26, en tanto que CARMEN RIVERA no tuvo cierre de campaña…La moneda está en el aire…Los dos principales candidatos a la presidencia municipal aseguran cada uno por separado que cuentan con el respaldo de las mayorías…Pero la realidad es que esto lo sabremos hasta el próximo domingo a eso de las diez de la noche más o menos…Tanto GLYNNIS como TOÑO recorrieron el municipio en ocasiones hasta dos veces en algunas comunidades de la zona rural…Mientras que en la parte del pueblo casi no dejaron casa ni familia por visitar…Los seguidores de uno y de otro aseguran que sus cierres de campaña fueron mejores que los de enfrente…Cada equipo de prensa se desvivió por hacer aparecer sus cierres de campaña como mejor que los de enfrente…Y es que la idea de los estrategas de prensa siempre será la de generarle la percepción al respetable de que sus candidatos son los mejores posicionados…En este sentido creo que cada quien habla como mejor quiere que les vaya…Igual de cierto es que la multitud que se congrega en los cierres de campaña casi nunca es garantía de triunfo…El día bueno es el día D…Es decir, el día bueno es cuando se lleva a cabo el proceso electoral que como el de esta ocasión promete estar candente…Se dice que en la actualidad las redes sociales le dan cierto rumbo a los desenlaces electorales aunque pudiera no ser tan cierta esta respetable apreciación…El ciudadano en la soledad de la mampara define de manera certera y eficaz el rumbo de su voto…Sea cual sea el resultado del próximo dos de junio se desea que la mayor parte de los electores salgan a ejercer su sufragio y es que el derecho al voto es un logro constitucional del pueblo de México y lo tenemos que ejercer a cabalidad…Por quien? Por el candidato o la candidata de sus preferencias, pero voten, salgan a votar!…Que otros no decidan por ustedes…Salgan a votar temprano antes de que sean presas del calor infernal que está pronosticado para este próximo domingo…En el cierre de campaña de TOÑO MEDINA aparte de él mismo, hizo uso de la palabra su papá el ex alcalde HABIEL MEDINA…Mientras que en el de GLYNNIS aparte de ella dirigió un mensaje MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR CARRILLO… Se espera que la del próximo domingo sea la elección más competida de los últimos años y también la que tenga más electores ejerciendo su derecho al sufragio…Por lo que dicen algunos amigos lo más seguro es que las casillas estarán a reventar de ciudadanos en fila en las primeras horas de la apertura de los centros de votación y es que la idea es ganarle a los rayos del sol que a eso de medio día y hasta las cuatro de la tarde se pronostica verdaderamente, “infernal”…Hasta el momento de redactar la presente colaboración se siente una muy alta tensión entre los equipos considerados los más fuertes políticamente hablando…Hasta el menor zumbido de una mosca extraña a su entorno los pone de inmediato con el nervio a su máxima expresión…Creo que el triunfo electoral se lo va a llevar el equipo que sea más capaz de sacar a su gente a votar este domingo y es que un alto porcentaje de marsoteños no salen por sí solos a ejercer su voto y alguien los tiene que movilizar de manera rápida y oportuna…Igual de cierto es que Soto la Marina será un verdadero horno en ebullición este próximo domingo a eso de las nueve o diez de la noche, cuando empiecen a conocerse los resultados de las primeras casillas…Esperamos verdaderamente que las aguas políticas no se salgan de control y que desde la apertura y hasta el cierre del proceso los ciudadanos se conduzcan con respeto ejerciendo con civilidad su derecho al voto y que se respete la voluntad política de nuestra comunidad…Los candidatos y las candidatas deben de poner el ejemplo de civilidad y por ello quien gane asuma la victoria con grandeza y respeto hacia el caído y que de igual manera los derrotados asuman con gallardía y valentía que el pueblo definió el proceso por un sendero diferente…Una cosa es segura, esta campaña que recién concluyó de manera oficial volvió a enfrentar a familias y ciudadanos como sucedió también hace tres años…Y siguiendo con temas de la política pero ahora nacional todas las encuestas le dan el triunfo a CLAUDIA SHEINBAUM como lo ha sido desde que inició la campaña…CLAUDIA siempre amparada por el fuerte liderazgo del presidente AMLO fue prácticamente una repetidora del discurso del presidente en todos y cada uno de los eventos que presidió a lo largo y ancho de nuestro país…CLAUDIA como hija obediente sin chistar jamás se salió del libreto que se le marcó por parte del presidente y nadó prácticamente de muertita a lo largo de la campaña, pero teniendo tras de sí el poderoso apoyo de su padrino y hacedor, políticamente hablando…Igual de cierto es que la enorme popularidad del presidente AMLO le va a permitir a muchos candidatos y candidatas de MORENA a lo largo y ancho del país el hacerse del voto mayoritario, de la gente…La marca MORENA es una poderosa llave de entrada a miles o millones de hogares en nuestro país y es que los apoyos sociales entregados por el gobierno federal son un importante misil político a favor de su partido…La candidata del PAN-PRI-PRD como lo es XÓCHITL GÁLVEZ desestima y desmiente las encuestas que la ubican casi 20 puntos porcentuales por debajo de CLAUDIA…Y no podía ser diferente pues ni modo que salga a decir que está de acuerdo en los resultados que la ponen muy por debajo de la candidata oficialista…Pero en fin, XÓCHITL confía que esa colosal desventaja en la que le están poniendo sea falsa y que los electores de nuestro país la elijan como su próxima presidenta…Por otro lado la idea que permea dentro del escenario político marsoteño ARELY ACOSTA está en la ruta correcta que la puede llevar al triunfo este próximo domingo…No es un secreto que en el equipo del candidato Independiente local van a votar por ella y una buena parte de simpatizantes de los demás partidos de Soto la Marina, también van a darle su voto por el tema de la amistad, así como por la situación de la solidaridad por eso del origen marsoteño que la une con nuestra comunidad…Aparte se tiene que tomar en cuenta que en este XVI distrito electoral el PAN gobierna en 10 de los 13 municipios que lo integran…Sería bueno para Soto la Marina que contáramos con una de las nuestras en el Congreso de Tamaulipas, por todo lo que esto representa en el tema de la gestión que se tendría en beneficio de las familias de nuestro municipio…Pero bueno, la moneda está en el aire… En fin, las situaciones de campaña un día serán parte de la historia política de nuestro municipio…El domingo a eso de la media noche también será historia eso de las visitas domiciliarias y el conteo de mantas en casas y de calcas en los carros o lo de los mítines multitudinarios…Y claro que para los derrotados será doloroso asimilar el resultado…Faltaba más, ni modo que vayan a andar locos de contentos pues a nadie le gusta perder…Pero igual la vida va a seguir su curso de manera normal, todo mundo a seguir con sus rutinas y sus problemas de siempre…Los ganadores algunos tendrán acceso a un empleo en la alcaldía de acuerdo a lo que sus jefes consideren que merecen en base a su aporte de campaña…Lo mismo de siempre con algunos rumiando porque no les dieron lo que ellos considerarán que merecían…Nada nuevo bajo nuestro candente cielo marsoteño y nada que nunca antes se haya visto…Y los derrotados tampoco se van a morir de hambre…La vida a todos nos da nuevas oportunidades y nos pone enfrente los elementos idóneos para salir adelante con nuestras familias…Pero lo que si es cierto es que hay que salir a votar!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…