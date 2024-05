Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Ganará AMLO en Tamaulipas



Atendiendo los detalles especiales del Estado, la nueva fórmula de Claudia Sheinbaum arriba y los candidatos a Senadores y diputados de Morena habrán de aprovechar el actual 60% de afirmación al voto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a escasos días de la elección, es totalmente contundente este porcentaje que jamás se había visto en la historia de México. Son tres elementos que lo soportan:

1.- 12 millones de adultos mayores consientes del apoyo de la pensión de 65 y más que se tiene ya desde hace más de un año.

2.- Más de 1 millón y medio de becas a personas con discapacidad haciéndolo por primera vez universal para todos.

3.- 3 millones de beneficiarios en todo el país de las becas de jóvenes construyendo el futuro; todo esto no faltó ni se redujo durante todo el sexenio. También en Tamaulipas los porcentajes son amplios en las tres categorías y aunque muchos de los beneficiarios no son de aquí, han encontrado que con el Estado Morena se acepta; también por resultados negativos del sexenio anterior ayuda finalmente a reacomodar las cosas.

En Madero, Tampico y Altamira, ante la herencia del sindicato petrolero, el color guinda sigue siendo el mismo aunque con matiz diferente. No es lo mismo lo que se vivió hace 30 años a la de ahora que son los apoyos de AMLO, y lo que tendrá que seguir por mucho tiempo y aunque nombre cantidades más altos para adaptarse a lo que viene.

En síntesis, ya no cabe regresarse ni cambiar a otros colores o nombres nuevos que se quieran inventar. Aquí la palabra claro es conciencia, razonar las cosas, los que antes no quisieron repartir o aplicar algo de lo que hoy hacia la gente, los actuales que si están cumpliendo en compromiso de primero los pobres y así lo están haciendo. Con esto AMLO ganará en Tamaulipas y el Señor Gobernador Américo Villarreal Anaya lo sabe y va a ser ejemplo nacional

Nuevo Laredo estará blindado para elecciones de este 2 de junio

El gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, afirmó en entrevista que elementos del ejército mexicano, además de agentes de la Guardia Estatal y Nacional, cuidarán de la elección en Nuevo Laredo este 2 de junio.

“Vamos a tener a 880 miembros del ejército mexicano, además de Elementos de la Guardia Nacional y Estatal, complementando con 120 vehículos y helicópteros para vigilar a Nuevo Laredo, en las elecciones de este domingo”, mencionó.

Dejó en claro que no toma estas medidas porque se piense que habrá problemas, pero sí para estar preparados ante cualquier situación que se pueda presentar.

¿Quién ganará el 2 de junio?

Caso Llera solamente: Desde hoy ya vemos como ganador y un triunfo más a su historia sin duda a Héctor de la Torre Valenzuela más conocido por esas tierras como ‘El Sapito’ en este municipio que va como independiente y que no se ve por ningún lado que alguien le pueda ganar, a pesar de que haya otros tiradores. Ahí lo que cuesta es la experiencia y el apoyo de su gente a la que nunca ha dejado de visitar. Además es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho.

Por su parte, en entrevista a medios locales el candidato al Senado de la Republica por el PT, Francisco Chavira Martínez, compartió la alta preferencia que tiene éste candidato independiente con quien hace fórmula y que anda muy por encima del resto de los candidatos al mismo cargo en el municipio.

A su vez, el petista que se ha mantenido activo desde el inicio de campaña aseguró que el PRIAN no tiene posibilidades y ahora lo que importa es el camino que van recorriendo ambos para ganar y lograr la meta de la candidata por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, por lo que vemos muchas posibilidades de que vamos a ganar sin duda alguna, agrego´. También cerró fuerte su campaña rumbo al senado con un llamado a toda la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes a votar este de junio.

NOTAS CORTAS

1.- Por su impecable trayectoria, Blanca Anzaldúa Nájera va sin obstáculos al Congreso del Estado y esto demuestra que por su trabajo, disciplina, experiencia y el compromiso sí importan; por eso se perfila a ganar la elección con una amplia ventaja. Blanca Anzaldúa candidata a la diputación local por el distrito 14 de la coalición MORENA, PT y Verde, se encuentra en una posición privilegiada para ganar la elección del próximo 2 de junio; con una amplia ventaja e inalcanzable. Gracias a su destacada trayectoria en el gremio magisterial y a una impecable campaña, la maestra se perfila como la favorita para ocupar un lugar en el Palacio legislativo, por lo que seguramente será la voz de las y los maestros tamaulipecos, así como de toda la ciudadanía.

3.- Desde este espacio le enviamos un fuerte abrazo con motivo de su cumpleaños al candidato a la diputación federal por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, Carlos Enrique Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo, quien este miércoles lo festeja haciendo campaña ya que es el último día de proselitismo político. Enhorabuena mi Chale boy Jr. y que vengan muchos más años de vida.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.