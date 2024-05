POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< MC destinado a ser la 2ª fuerza política nacional

Dante Delgado, le apostó a ir en solitario en la elección presidencial de 2024 porque espera convertir a su partido Movimiento Ciudadano en la segunda fuerza política de este país, con una nueva estrategia que pretende dejar atrás a los partidos “convencionales”.

Consolidarse MC como la segunda fuerza, es unaversión queen este año político tiene su mejor oportunidad, que será alentada por Claudia Sheinbaum, quien desde su cuarto de guerra lanza versiones contribuyendo a fortalecer esa idea, de que el partido de Dante es ya la segunda fuerza política, eso con fines de desinflar el proyecto opositor que comanda Xóchitl Gálvez.

Lógico es pensar que convertida en Presidenta de la República, la doctora Sheinbaum va a fortalecer a Movimiento Ciudadano, ni modo que aliente a su principal adversario el PAN-PRI, por lo menos no en alianza, quizá separados sea otra la historia.

No hay duda de que MC ha ganado espacios, pero no lo suficiente como para desplazar a la coalición PAN-PRI vista como una sola fuerza, pero los resultados del 2 de junio definirán su fuerza política, veremos si logra superar su propio récord de votación y en qué porcentaje.

Sin embargo datos publicados por el periódico El Economista referente a los dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano, por cierto de los más poblados representan el 11.2 % de la población mexicana y son 14 millones 113 mil 571 habitantes. Un perfil, que al igual del resto de los 7 partidos participantes en la elección de este año, seguramente serán modificados el 2 de junio en las urnas.

En la misma publicación, se indica que el Partido Acción Nacional tiene el 8.6 % de población bajo sus siglas, lo que equivale a 10 millones 837 mil 206 personas; por su parte el PRI su fuerza política está en 5 millones 40 mil 561 ciudadanos que son el 4 % de la población asentados en los estados de Durango y Coahuila, son datos del INEGI de 2020, precisa el artículo del Economista.

En estos datos estadísticos no incluyen a Morena, que es gobierno en 21 estados, más la ciudad de México y mandata al 68.75 por ciento de los pobladores del país.

El 7.5 % de los habitantes restantes están gobernados por otros partidos, el PVEM en San Luis Potosí, el PRD en alianza con el PAN, por citar los más visibles.

La visión numérica que presentamos es una parte del diagnóstico, basada en población gobernada desde el Poder Ejecutivo estatal, pero si revisamos el número de municipios gobernados por partidos, igualmente de diputados federales y senadores en el Congreso de la Unión y de legisladores locales en los estados, es otro perfil. Un verdadero mosaico de expresiones políticas que los mexicanos han llevado a cabo en los últimos tiempos, y cuya evolución continuará tiñendo el mapa nacional.

OLGA Y ÚRSULA CON APROBACIÓN POPULAR.- Olga Patricia Sosa Ruiz será indudablemente senadora con el aval del pueblo Tamaulipeco, su desplazamiento a lo largo y ancho del estado ha sido una confirmación continua de la aprobación popular para que ocupe un escaño en la cámara alta.

Ella acaba de celebrar un evento fuerte en Tampico, su tierra natal, una plaza difícil para Morena, donde está arraigado el panismo por los buenos resultados que en la administración municipal han gestionado las cartas locales azules en varios trienios.

Olga ha realizado una buena campaña y recorrió los 43 municipios, de tal manera que obtendrá de manera holgada el triunfo el próximo 2 de junio.

Por lo que se refiere a Mónica Villarreal, candidata a alcaldesa de Tampico, ha realizado una buena campaña, sin embargo la competencia entre los dos bandos, azul y guinda está muy cerrada.

Este 29 de mayo Mónica tendrá su cierre de campaña y estará amenizado por Bronco, se está convocando a las 6 de la tarde en un terreno aledaño a Soriana Aeropuerto. Este mismo grupo musical iba a actuar en el trágico evento del candidato Máynez de Movimiento Ciudadano.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que Úrsula Salazar Mojica ha aportado mucho a la fuerza guinda que intenta conquistar la plaza panista, ella con Sabrina Morales Chávez van por las diputaciones locales de los distritos 21 y 22.

Úrsula es un buen cuadro de Morena y en esta ocasión aporta un perfil de experiencia, puesto que va por la reelección. A su favor tiene su desempeño como coordinadora de la corriente guinda y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

AMLO, VISITA DE MÉDICO.- Una de las frases acuñadas por la voz popular, es “visita de médico”, para referirse a una persona cuando no tarda mucho, porque los galenos suelen en sus recorridos por las camas de hospital, sólo toman el pulso, la presión y se retira. En este caso la visita del presidente López Obrador a Tamaulipas tardó alrededor de una hora, hubo un diálogo con el gobernador Américo Villarreal, no visitó ninguno de los frentes donde se construye alguna obra, porque además no lo debe hacer por cuestión de la veda.

En esas condiciones de prohibición, no tiene ningún caso una gira presidencial, sobre todo si no hay un tema urgente, entonces cuál fue el propósito de la visita.

Todo esto confirma que efectivamente vino a tomar el pulso, pero el pulso electoral, lo que es su preocupación porque para él, la votación del 2 de junio es un plebiscito a su gobierno, así lo dijo él en el escenario de la mañanera.

De todas maneras su visita sirvió para que el gobernador Villarreal Anaya expusiera algunos puntos, entre ellos el del precio del sorgo, pero este como cualquier otro tema que hubiera abordado no tendrá respuesta, ni mucho menos pública, hasta después de los comicios.