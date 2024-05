Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Guerra sucia en Tula

***Cierres de campaña…



​A escasos días de la elección del 2 de junio, la guerra sucia en este municipio semiárido va en aumento e imparable.

​Y no es entre los candidatos, es una pelea innecesaria que provocan en los equipos de campaña y se nota más en los escasos seguidores o aduladores del -dizque-morenista más priista que nada, Rene Lara Cisneros, hacia los más fuertes contendientes al mismo cargo la alcaldía. Uno azulado y el otro independiente, pero ojo, no vaya usted a pensar que éste último es el migrante, no, pues ese no pinta en nada y no ha levantado.

​Y se nota más que todo porque los que provocan eso se sienten ya a lo mejor perdidos, desilusionados de su ‘gallo’. O la verdad no encuentran como convencer a los electores e incluso los andan amenazando que les van a retirar los apoyos sociales del gobierno federal.

​Estos mismos ‘bribones’ fabrican historias falsas y que los mismos tultecos conocen y ya no los sorprenden. Es más ni caso les hacen ya a esos rumores.

​E insisto, no es un pleito entre candidatos, que a estas alturas del partido cada uno sabe el lugar en donde esta y de acuerdo a las preferencias electorales, por lo que cada uno va marcando y punteando previo a la elección del domingo.

​Total que el -dizque- morenista-priista, sus mismos aduladores ya lo sienten perdido y quieren remediar lo que nunca le ayudaron desde un principio y lo mejor que podrían a ver hecho, el hubiera ya no existe, no se le hubieran arrimado, ya que no suman a nadie y son prácticamente ‘aves de mal agüero’.

​También siguen las campañas negras en este municipio, además de las páginas falsas que han “aparecido” en Facebook, ahora aparecen otras desde un comedor, bueno aseguran y afirman que estas son controladas por aquellos que les gusta mucho el chisme y a ver si los toman en cuenta en la próxima administración municipal, los mismos que andan muy metidos en la grilla y que está llevando agua a su molino, pero dicen los afectados ahora que el que se lleva se aguanta, y el karma hará su trabajo.

​​​​​NOTAS CORTAS

​1.- Que han sorprendido a la tristemente célebre alcaldesa de Miquihuana, Gladys Magalis Vargas Rangel más conocida como “La Potra”, comprando votos para su reelección en varios puntos del municipio, como por ejemplo, en el Ejido San José de Llano, La Colonia Agrícola la Peña, entre otros. Los vecinos que la sorprendieron ya hicieron la denuncia mediante las redes sociales, y ojalá llegaran los elementos de la Guardia Nacional para que procedan a su detención por el flagrante delito en el que fue descubierta.

3.- Nos escriben: “Muy buenos días Ingeniero”. Hoy cierra campaña la candidata favorita de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” en Miquihuana, la Dra. Eunice Guzmán Torres. Va por el rescate del municipio. Todos los miquihuanenses le daremos nuestro voto para dignificar el municipio más alto de Tamaulipas. Atte: RRR.

4.- Nos llegan noticias de que estuvo a reventar el cierre de campaña en Jaumave del candidato de la alianza Morena, PT y Verde, Manuel Báez, que los mismos jaumavenses sé que quedaron sorprendidos. Prácticamente es un triunfo inobjetable.

5.- Cierres de campaña, ya están en la recta final, eventos públicos solo se permitirán hasta el miércoles a las 12 de la noche, ahora a pulir la estrategia de movilización para que mucha gente acuda a votar. Por lo pronto, Matamoros cierra este miércoles por la tarde con mi amigo Beto Granados y la favorita de Mónica Villarreal Anaya, lo hará en Tampico a eso de las 6 de la tarde con la presentación de Bronco. Y Lalo Gattás ya cerró fuerte el pasado sábado y va directo al triunfo electoral, así lo confirman las encuestas, por lo que nos esperan tres años más de transformación para Ciudad Victoria. Qué bueno.

6.- Habrá modificaciones en horario escolar los días que faltan para concluir el ciclo escolar, por la onda de calor y en las próximas horas la Secretaria de Educación informará, así lo afirmó la titular del ramo en Tamaulipas, Lucia Aimé Castillo Pastor.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.