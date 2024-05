Por: Raúl Terrazas Barraza

Sé UAT

La invitación a los estudiantes que egresarán de las escuelas preparatorias en todas sus modalidades, para que sean UAT a partir del próximo mes de agosto, llegó de forma contundencia con la actividad promocional de las carreras que oferta la Universidad Autónoma de Tamaulipas en todos los Campos de la entidad y, desde luego se espera una respuesta en el mismo sentido de los alumnos de bachillerato.

El Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado les dijo a los invitados que acudieron al Gimnasio Multidisciplinario, que la institución a su cargo es la más fuerte del estado porque tiene unos 40 mil alumnos que asisten a más de 80 carreras en las que, encontrarán servicios educativos de calidad, una gran parte de ellos certificados.

Sé UAT, fue el nombre del evento que la Rectoría organizó de común acuerdo con las Unidades Académicas y Facultades para mostrar la diversidad de programas, en los que, se formarán como profesionales integrales, humanistas y comprometidos con el desarrollo de Tamaulipas y de México

De forma presencial y con infinidad de presentaciones, los alumnos de bachillerato pudieron enterarse de la oferta educativa profesional de la UAT y ello convirtió la actividad en una fiesta en la que pudieron encontrar información de todas las carreras en los estands y conocer de viva voz de coordinadores de carreras y sus colaboradores los planes de estudio y las condiciones adecuadas para hacer de los estudios profesionales, una estancia para el aprendizaje en un medio armónico, seguro y con docentes que aman la profesión de enseñar.

De acuerdo con la información oficial, más de dos mil estudiantes de las preparatorias acudieron al Gimnasio Multidisciplinario de la UAT para comprobar que, Sé UAT, es la buena opción así que, la logística para hacer clic con ellos dejó muy bien sabor de boca, dado que, pudieron conocer las Facultades que se encuentran en el CU Victoria a manera de tour que fue organizado por la Secretaría de Gestión Escolar en la que despacha la Doctora Alma Amalia Hernández Ilizaliturri.

También estuvieron directivos y funcionarios de otros Centros Universitarios como el del Norte, Sur y Mante, para dar a conocer a los bachilleres las carreras que existen en las Unidades Académicas que funcionan en esos sitios.

Los otros

Los que no son dirigentes del PAN, pero, que dan la cara por aquellos que, si lo son, debido a que no están en su chamba, consideran que unas 600 casillas electorales de Tamaulipas están en riesgo por efectos de la inseguridad, es decir, alrededor de un 13 por ciento, que es menos de la mitad del porcentaje que dieron a conocer a nivel nacional y que alcanza el 29 por ciento.

Como quien dice trazaron un mapa de riesgo para la votación, por ello es que, de inmediato el presidente del Consejo Electoral de Tamaulipas, licenciado Juan José Ramos Charre, pidió que le compartan ese documento, para estudiar los entornos y tomar las medidas necesarias, quizá a partir de las sesiones de las Mesas de Paz que funcionan en la entidad, mismas que no son ajenas a la organización de las votaciones y todo aquello que implica, en especial la seguridad.

En virtud de sonar irreales los porcentajes del PAN, es más seguro que se trate del afán por descalificar la organización de las elecciones y el cumplimiento paso a paso de los puntos previstos en la Legislación tanto Federal como estatal, dado que, se trata de una elección concurrente, en la cual, los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a personas para cinco tipos de cargo, presidente de la República, Senadores, Diputados Federales y Locales, así cómo, presidentes municipales.

También hay quienes creen que lo dicho en el comité estatal del PAN por el secretario General Carlos Salinas Garza, son meras patadas de ahogados, porque no andan en la preferencia de los electore, un varios de los cargos que se disputan en las urnas el dos de junio.

Por cierto, para aquello de los apagones que puedan presentarse en el Día D, el IETAM ya tiene prevista la incorporación de 66 plantas generadoras de energía eléctrica que entrarán en automático en caso de fallas de luz, tanto en los Consejos Municipales Electorales, los Distritales y en la sede del Instituto, obvio, no es de gratis, costará y como tal, es una inversión que no estaba considerada en el presupuesto para esta elección, así que, algo dejarán de comprar porque no pueden darse el lujo de que los sistemas fallen por falta de luz.

Allá en Matamoros, la disputa por la presidencia municipal, hace ver que, aunque el candidato de la coalición mayoritaria, José Alberto Granado Favila no es un gran adversario, la candidata de la otra asociación, Leticia Salazar Vázquez, quien ya fue alcaldesa y se salió de los círculos panistas porque no se llevó con el grupúsculo de Reynosa, podría quedarse en el camino, ya que, los tiempos de antes no son los de ahora y su desgaste social le hacen menos competitiva.

En tanto, en Díaz Ordaz, la candidata a la reelección, Nataly García Díaz, con todo y ser la favorita de muchos en materia de votos, su adversario de la otra coalición, José Luis Romo Arvizu le hace ver su suerte y aunque no le ganará, deja ver que hay indefinición por el voto a unos cuántos días de la elección.