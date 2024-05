Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Desangelado “gallo” realiza René Lara en Tula

De último momento, los amigos que usted ya conoce nos dicen, que René Lara Cisneros “el perfumado”, “el cremoso”, “creído” y “prepotente”, anda que no lo calienta ni el sol, entre reclamos y con una cara de pocos amigos hacia sus colaboradores que aparte de arrastrados son unos buenos para nada, porque nuevamente le volvieron a fallar y eso que no fallan.

Pero por lo que nos informan los amigos de siempre y que desde muy temprano fueron por su gasolina, a los morenistas de ocasión nada les sale bien y son pura regazón.

No lograron reunir ni 120 vehículos y hasta quedaron mal con algunos asistentes con el combustible, puras fallas no les digo. Por ahí hay unos que ya andan como divinas garzas, asegurando y diciendo que ya les garantizaron un puesto en la administración, mira, mira, que fantoches salieron. Queda claro, que las amenazas de quitar o retirar algún programa gubernamental ya no funciona. Ahí tienen su desangelado “gallo”.

Y ya que andamos por estas tierras semiáridas, no se puede olvidar que Eleazar Fortuna Maldonado, en los tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando había apoyos para el campo a zonas marginadas o de extrema pobreza, éste individuo manejaba o tramitaba aquellos famosos proyectos productivos, que consistían en tortillerías, carnicerías, panaderías, lotes de animales, entre otros, y que se recuerde jamás llegaron a los beneficiarios, sobre todo a la gente que más lo necesitaba, porque con la compra de un solo equipo se abastecía hasta 15 proyectos.

Total, que el buen Fortuna se los hacia llegar nada más para tomarse la foto y luego se los recogía.

La pregunta obligada es: ¿A dónde fueron a parar todos esos apoyos o recursos que daba el gobierno federal a través de la Secretaria de Agricultura? Que conste que solamente es pregunta e incluso no estamos hablando nada mas de pesos y centavos, sino de muchos miles y miles de pesos, por lo que este tipo de personas no pueden dar la cara en una zona rural, porque seguramente se la van a recordar y lo echaran en corrida. Servidos amigos -dizque- morenistas.

NOTAS CORTAS

1.- Excelente celebración que fue presidida por el Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya para los maestros del Estado. Junto con el alcalde victorense en funciones, Hugo Alberto Galván Ibarra; el Secretario General de la Sección 30 del SNTE y autoridades educativas, entregó reconocimientos y estímulos, así como la medalla “Ignacio Manuel Altamirano”, por 40 años de servicio y la medalla “Rafael Ramírez”, por 30 años de servicio al mérito educativo a destacados docentes de la entidad.

En Tamaulipas tenemos a las y los mejores maestros de todo el estado; estamos muy orgullosos de su trabajo, vocación y dedicación. Sigamos haciendo equipo por nuestros niños y jóvenes. Día del Maestro.

2.- Por cierto, el presidente López Obrador en el marco de los festejos del ‘Día de los Maestros’ anunció un incremento del 10% a su sueldo, causando beneplácito entre el gremio activo magisterial de la Sección 30 del SNTE.

3.- La pregunta indiscreta: ¿Estarán listos los equipos jurídicos de los partidos políticos para la defensa del voto el próximo 2 de junio?

4.- Condolencias:

Nos unimos a la pena que embarga a la familia del candidato con licencia de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” en Tula, Antonio Leija Villarreal, pues el día de este miércoles 15 de mayo por la noche, falleció su madre en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo que nos unimos en oración por su eterno descanso y por su familia para que reciban consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en Paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.