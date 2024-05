POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El reacomodo de fuerzas políticas en Tamaulipas

El carro completo es una figura política en extinción, sin embargo en los comicios de 2024 puede haber supremacía de un partido sobre un nivel de gobierno, ya sea por número de posiciones o por la representatividad que estas tengan. Actualmente el mapa de Tamaulipas presenta 9 municipios gobernados por Morena, no son muchos pero sí los más poblados, la corriente guinda gobierna a más del 80 por ciento de la población.

Mientras que el PAN tiene bajo su bandera a 29 municipios, pero son los que menos habitantes poseen, con la excepción de Tampico y Mante; mientras que el PRI gobierna 4 de los más pequeños, y hay uno gobernador por un alcalde sin partido, de los llamados independientes.

Este es un cuadro que no parece cambiar mucho, todo indica que Morena va conservar el control de los ayuntamientos que hoy tiene bajo su mando; se ve difícil que pueda ganar Tampico y es el mismo caso del Mante.

Lo que no sabemos es qué tanto se aplicará el PAN en los 29 municipios que actualmente gobierna este instituto político, y sobre todo si hay interés de la corriente azul de invertir recursos para conservar estos bastiones que pueden no ser tan atractivos, con la excepción de los dos grandes ya mencionados.

Sin embargo estos territorios que pueden ser o no importantes como gobiernos municipales, tienen otro valor agregado cuando se trata de ganar diputaciones locales de las que estarán en juego 22 por mayoría y 14 plurinominales, que son necesarias para Morena en el acompañamiento del gobierno estatal, y de interés para la oposición con miras de ejercer un contrapeso; y es el mismo caso de los 8 distritos federales que el presidente López Obrador quiere para que los diputados marchen al lado de Claudia Sheinbaum, preferida en la competencia por la presidencia de la República.

En la contraparte está el interés ciudadano que desea dar un equilibrio a los poderes desde el Congreso de la Unión.

La cuestión es que no es fácil separar la estrategia municipal de las distritales, defender las diputaciones pueden modificar el mapa de los ayuntamientos. De tal manera que los comicios de 2024 nos pueden deparar muchas sorpresas.

2.- Por otra parte en las elecciones del próximo 2 de junio hay partidos que tienen un reto mayor, es el caso del el PVEM, así como la coalición formada por el PAN, PRI y PRD, no sólo porque se enfrentar al partido gobernante, sino porque en el primer caso el candidato a senador Eugenio Hernández Flores, es un activo del que debiera esperarse una buena captación de votos, pese a tener el inconveniente de insuficiencia de estructura.

El PAN y PRI se supone, que cada uno tiene su propia estructura, y que de acuerdo a los antecedentes de las votaciones de 2021, para alcaldes, diputados locales y diputados federales, los resultados de ambas corrientes sumadas, logran alcanzar e incluso superar en algunos casos a Morena.

Dicho de otra forma si los partidos azul y tricolor hubieran ido en coalición en 2021, hubieran podido retener el poder en los municipios más poblados, donde la corriente guinda se impuso, lo mismo en el caso de los distritos electorales.

Pero el hubiera no existe, y ahora en 2024 van PAN y PRI en alianza, pero las circunstancias no son las mismas. Es decir hoy los electores conocen a Morena en función de resultados y no como una propuesta en virtud de que el gobierno que se promovió como un recurso de transformación y humanista ya es una realidad en Tamaulipas desde el 1o de octubre de 2022.

El próximo 2 de junio cuando se consulte a los ciudadanos en las urnas, el gobierno de Américo Villarreal tendrá 20 meses de haber asumido el poder, y su gestión seguramente será confirmada con el voto ciudadano que le allegará los diputados locales para que lo acompañen y avalen su ejercicio durante los próximos 3 años; es el mismo caso para los ayuntamientos.

GOBERNADOR GESTIONA MEJOR PRECIO DEL SORGO.- Las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya ante el gobierno federal para obtener un mejor precio para la producción de sorgo cosechado en el campo tamaulipeco están por fructificar, al respecto el secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula ha expresado al mandatario estatal que muy pronto habrá una respuesta favorable para los productores.

La oportunidad de las gestiones del gobernador Villarreal Anaya con el secretario Villalobos, permitirá entregar a la brevedad la propuesta de un precio mejorado, el cual se hará llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener su anuencia en busca de que los productores no sufran pérdidas.

Dicho trámite fue iniciado por el mandatario tamaulipeco ante el presidente, durante su reciente visita a nuestra entidad.

PODER JUDICIAL RECIBE A ESTUDIANTES DE DERECHO.- El Supremo Tribunal de Justicia abre sus puertas al semillero de talentos que se genera en la Facultad de Derecho de la UAT, de esta manera y mediante la realización de pasantías en el Poder Judicial, se contribuye con oportunidades de desarrollo profesional, que pueden dar origen a futuros funcionarios judiciales.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, Maestro David Cerda Zúñiga, reconoció el papel de la máxima casa de estudios como formadora de recursos humanos con el perfil que los hace capaces para integrarse al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Actualmente, bajo el liderazgo del rector MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha reiterado su compromiso con la excelencia académica, al vincular la teoría con la práctica en su oferta educativa. Así fue ratificado durante el Primer Encuentro Jurídico sobre Temas de Derecho Privado, evento organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV).

En ese escenario se reconoció la calidad de la carrera de Derecho de la UAT y se ratificó que sus estudiantes tienen prioridad en las pasantías para integrarse al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, promoviendo así oportunidades para su desarrollo profesional.

El Dr. Edy Izaguirre Treviño, director de la FDCSV, puso de relieve la importancia de organizar eventos, como son conferencias y talleres que vienen a complementar la formación de las nuevas generaciones de abogados que se forman en las aulas de la Facultad de Derecho