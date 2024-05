Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Cesar Lozano en Victoria este martes

Nuevamente el Doctor César Lozano estará en Ciudad Victoria, quien ofrecerá una conferencia magistral en el Teatro Amalia G. De Castillo Ledón, ubicado a unos cuanto pasos de Palacio de Gobierno y lo trae como de costumbre la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), la cual ha venido anunciando desde días la visita del jalisciense, pero avecindado en el Estado de Nuevo León.

Biografía

El Dr. César Lozano es uno de los capacitadores más solicitados en México, Centro y Sudamérica, desde hace más de 18 años. Director y consultor de la empresa Conferencias y Seminarios de Calidad.

Actualmente, es conductor del exitoso programa de radio “POR EL PLACER DE VIVIR”. Es conductor de la Sección “VIVIR MEJOR” en Noticieros Televisa Monterrey, y escribe semanalmente en el Periódico Record.

Recibió el premio MonitorLATINO como Locutor del Año 2007–2008 Plaza Grande Formato Pop México en la Segunda Convención Latina de Radio y Espectáculo, llevada a cabo en Los Ángeles, CA. César Lozano es autor producciones discográficas de gran éxito como: “Por el Placer de Vivir”, “Cómo Tratar con Gente Difícil”, “Actitudes Positivas”, “Mujeres Difíciles, Hombres Complicados” y “Para Ti Mamá” con más de 150,000 copias distribuidas en México, Centro y Sudamérica y en cuatro ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica.

También es autor de los libros “¡Despierta!… que la vida Sigue”, “Destellos. Reflexiones que darán más luz a tu vida” y “Una buena forma para decir adiós” que han tenido una gran aceptación. Ha impartido conferencias y programas de capacitación a más de 7 millones de personas, que han obtenido valiosas herramientas para una superación personal con temas de Calidad en el Servicio, Liderazgo, Relaciones Humanas, Ventas y Actitudes Positivas.

El éxito de sus programas de capacitación y conferencias es debido a su constante actualización y a su característico toque ameno, práctico y de buen humor en todas sus presentaciones. Más de 600 empresas e instituciones nacionales e internacionales avalan su experiencia.

Esta conferencia magistral del Doctor Cesar Lozano se estará impartiendo este martes 14 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Amalia G. De Castillo Ledón, con su divertida y constructiva plática: “Feliz Mente” (Imperfectos), informó en rueda de prensa el Rector de la UNT, Dr. Francisco Chavira Martínez.

Que aún hay boletos me informan, apresúrese porque se agotan y aproveche esta noche de motivación e inolvidable. Adquiera sus boletos en: Universidad del Norte de Tamaulipas, COFFEE BREAD y Hotel CITYEXPRESS. Más informes a los teléfonos: 8671290412 o 8341332399.

Siguen las quejas en el Pueblo Mágico de Tula

En el Pueblo Mágico de Tula siguen quejándose del mal proceder del alcalde fuereño Toño Leija en todo los sentidos; es tanto su cinismo que hasta varios difuntos recibieron láminas y dinero efectivo, usaron su información personal para desviar el dinero de los tultecos.

Por si fuera poco más de 30 millones de pesos en su trienio destinados a la renta de maquinaria pesada que ni se ven y ni trabajan en beneficio del pueblo de Tula. Engañaron y jugaron con decenas de jóvenes con supuestas visas de trabajo, les prometió trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica y todo fue una vacilada.

Entre otras fechorías están las obras incompletas e inexistentes, por eso los tultecos conocen a Toño Leija como Toño Pedazos. Recuerde amigo lector que Toño Leija se negó a dar información a la Auditoría Superior del Estado de las obras realizadas en el 2022. Los amigos que donde quiera se atraviesan traen otros datos que obtuvieron en la abandonada presidencia municipal de Tula. Aguas con los traidores que rondan al fuereño alcalde, que son muchos y muy vistos.

Por cierto, ya está en puerta el Primer Debate Político allá en Tula y el primero que acepto el debate fue Lenin Coronado Posadas que va jugando por la vía Independiente; después Erick Ramírez Avalos de Movimiento Ciudadano y después la candidata del PRD, Miriam Chaires. El que ese negó a participar fue Elías Carreón, ya que no sabe qué es eso, pues dejó los rayones; y los que de plano no contestaron fueron Toño “Láminas mentiras” Leija Villarreal y Rene Lara Cisneros. De “Laminas” lo entendemos carece de educación y del otro, es muy soberbio, creído y altanero, pues se siente superior a todos por el hecho se ser ‘Güero’, piensa que Tula le queda chico y que no se junta con la chusma. Ufffff.

NOTAS CORTAS

1.- Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dice que “La Niña” viene enojona y provocará fuertes ciclones y torrenciales lluvias. Esto no es nada, pues “La Niña” de Rene Lara Cisneros en Tula, al parecer se fue a quejar al tercer piso de Palacio de Gobierno que nadie lo está ayudando y lo están dejando solo, por lo que nos preguntamos: ¿A caso ya se siente perdido? Que conste que es pregunta solamente.

2.- De que se espantan los chilangos, que porque tuvieron el pasado jueves el record de 35 grados centígrados de temperatura. ¡Mejor Cállense!; en el Altiplano tamaulipeco, más bien el Pueblo Mágico de Tula, se alcanzó a tener los 42 grados con sensación térmica de 49. ¡Ah, y todavía se dieron el lujo de prender el asador para hacer carne asada y ver el futbol! A wey. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.