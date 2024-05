EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

22 días más y los ciudadanos y ciudadanas con credencial de elector (primero DIOS) estaremos apersonados en las casillas electorales en las que nos corresponderá emitir nuestros cinco sufragios electorales…Se estarán eligiendo presidente de la república, así como senadores, diputados federales y locales, así como a quien habrá de encabezar la próxima administración municipal…Los adultos mayores van a requerir de ayuda por parte de sus acompañantes para que puedan cruzar las boletas a favor de sus candidatos o candidatas…Esperamos que los funcionarios de casilla no se pongan quisquillosos en ese tipo de casos…Mientras tanto en la extensa geografía municipal los que aspiran al cargo de la alcaldía no detienen su andar en el contacto diario con la comunidad a la que piensan gobernar a partir del uno de octubre del presente 2024…Y como en todo siempre se menciona primero a las damas, les puedo comentar que MARIA DEL CARMEN RIVERA la abanderada del PAN-PRI parece que está teniendo ya una mayor participación al menos en la zona urbana del municipio…Es muy cierto que una cantidad buena de panistas de pura cepa lucen de manera orgullosa la imagen de CARMEN RIVERA ya sea en sus casas como en sus unidades automotrices…Que le alcance a la panista para meter un regidor ese ya es otro tema, pues la lucha grande hasta ahora sigue estando entre GLYNNIS JIMENEZ de MORENA con TOÑO MEDINA con su carta política de INDEPENDIENTE…Familias como los VÁZQUEZ y AVELAR entre otras al parecer van a seguir jugando dentro de las filas de su partido de muchos años como lo es Acción Nacional…Muy cierto es que es interesante ver y contar el numero o la cantidad de calcas que están pegadas en las casas o en los vehículos…Sirve para el estímulo de los miembros de los equipos de campaña de los candidatos y de las candidatas…Pero hasta ahora que un servidor lo sepa las calcas y las mantas nunca han salido a votar el día de las elecciones…De poco servirá que los aspirantes a la alcaldía marsoteña peguen el mayor número de propaganda si el día crucial no tienen la capacidad o los medios para “incentivar” a sus simpatizantes para que salgan a la casilla a refrendarles su apoyo…Entonces si, el trabajo de propaganda para mil demonios les habrá servido…Por otro lado GLYNNIS JIMENEZ se metió a muchos ejidos de la zona norte como Praxedis Balboa, Los Bellos, Pancho Villa, Úrsulo Galván, José de Escandón, Gutiérrez de Lara y La Peñita el pasado fin de semana…Se expresó muy satisfecha por el apoyo que recibió de los electores de esas comunidades…Por cierto en La Peñita le refrendaron su total apoyo pero en voz de JESUS MARTINEZ CAMPOS le pidieron que una vez que llegue a la alcaldía marsoteña no se vaya a cambiar de los partidos que el día de hoy la arropan…Por supuesto que GLYNNIS reiteró su total lealtad a la cuarta transformación que políticamente lidera el presidente AMLO en nuestro país, así como en Tamaulipas hace lo propio el gobernador AVA…Se está priorizando en sus mensajes por parte de GLYNNIS que es ella la candidata del Partido MORENA que es el partido del presidente de México con todo lo que esto representa en la mente de los electores…Claro que sin dejar de mencionar el respaldo que tiene del Verde y el PT…Por otro lado esta semana ha sido de intenso calor en nuestra comunidad y es que por ejemplo los pasados miércoles y jueves el termómetro marcó 44 Y 46 grados respectivamente, con una sensación térmica cercana a los sesenta grados…Una verdadera sucursal del infierno!…Pues retornando al tema político el candidato Independiente TOÑO MEDINA le está pisando fuerte al acelerador en sus recorridos por la zona urbana sin dejar de lado los ejidos de Soto la Marina en donde sigue ponderando las acciones de su gobierno en beneficio de la población…Tiene TOÑO MEDINA por fuerza que recalcar las acciones de su administración y recordárselas a la gente una vez y la otra también y es que de ahí se desprenden muchas posibilidades para que los electores le refrenden su apoyo en el proceso del próximo dos de junio…Es menester que el alcalde con licencia siga machacando a quienes lo escuchen sobre las bondades y logros de su administración…Ya sabemos que las obras nunca han garantizado el triunfo para los que están en el poder, del nivel que sea…Pero sirven, como estrategia electoral pues cierto es que un sector de la población si toma en cuenta los apoyos recibidos…La mayor parte de los espacios en los que se instalarán las casillas ya cuentan con su señal de identidad para que la gente vaya sabiendo con suficiente tiempo, en donde les tocará votar…El ex alcalde LUPE BERNAL BARRETO acompañó en días pasados a la abanderada de la 4T a la presidencia municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ en el recorrido que tuvo en el Ejido La Chona…Las gráficas del equipo de prensa de GLYNNIS así lo dejan de manifiesto…El ex edil originario de La Chona se ha distinguido a lo largo de su carrera política por alinearse y trabajar de la mano de la parte oficial que gobierna en su respectivo tiempo en Tamaulipas…Por ello es que nada raro fue saber que anduvo acompañando a GLYNNIS en su comunidad…LUPE BERNAL es serio, inteligente y por demás frío en el pensar y calculador de más en su político actuar y es que para nada se deja llevar por las pasiones y si en cambio es dueño de un fuerte y bien cimentado raciocinio…Porque algunos funcionarios del ayuntamiento local andan “licenciados” de sus horarios laborales, por ello es que en los recorridos vespertinos de TOÑO MEDINA se puede ver que se incrementa la cantidad de sus acompañantes al sumarse los trabajadores del ayuntamiento que no se pueden unir por las mañanas a las acciones de proselitismo…La señora IRMA JASSO lleva de manera estricta el control sobre el comportamiento político de la gente de la presidencia municipal porque debe haber lealtad…Fue inaugurada la sucursal de Mueblería “Villarreal Caballero” aquí en Soto la Marina el pasado miércoles por la mañana…Vino personalmente el dueño de este consorcio mueblero Don RAUL VILLARREAL CABALLERO junto a su familia y fue recibido por el alcalde HABIEL MEDINA JASSO y por su mamá la señora IRMA JASSO DE MEDINA…Ahí la lleva nuestro pueblo y la mayor prueba de ello es la apertura de negocios de diferente tipo como el que nos ocupa de la “Villarreal Caballero,”…Se escucha con insistencia el nombre del contador ÉDGAR LARA MACHUCA dentro de cierto sector de la clase política de Soto la Marina…Me aseguran que de repente pudiera estar dando un serio “campanazo” y de los buenos…Reportes de los diferentes equipos de campaña del municipio destacan la cruenta batalla electoral que se está desarrollando en la zona urbana como en La Pesca y Tampiquito así como en La Zamorina y San José de las Rusias, entre otros puntos en donde se están dando hasta con la cubeta…Claro que en cada coordinación aseguran traer la ventaja a su favor aunque con pocos márgenes de diferencia…Vamos a esperar el dos de junio para ver quienes tenían la razón…En casillas o comunidades con poco margen de ventaja cualquier cosa puede suceder el día de la elección…A mitad de esta semana en los equipos locales de campaña le bajaron un poco al tema de las caminatas sobre todo las del mediodía y es que con las temperaturas ambiente de Soto la Marina, era criminal andar en pleno sol por lo que preferían realizar sus actividades muy en la mañana, así como en las tardes…Mucha gente de nuestro municipio esta jugando con al menos dos partes de las que se disputan la próxima administración…A más de un candidato o candidata le están diciendo que están con ellos, pero en realidad sabrá DIOS que realmente estén pensando…Discreto a más no poder y sencillo en el trato es como podemos ver que se conduce el Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO dentro del círculo cercano a GLYNNIS JIMENEZ de quien podemos decir que es uno de los cuadros de absoluta confianza en el proyecto político como en el ámbito personal del patriarca JORGE JIMENEZ…A quien beneficia y a quien perjudica la participación de CARMEN RIVERA en su candidatura a la presidencia municipal por el PAN?…Muchos dicen que beneficia a TOÑO MEDINA porque dispersa el voto que es opositor al alcalde con licencia…Y les puede acompañar la razón al asegurar este análisis…Mientras que otros aseguran que la irrupción de CARMEN RIVERA en el escenario electoral del municipio, beneficia a GLYNNIS JIMENEZ porque pone en apuros y compromete a familiares y a algunos cercanos a ella que ya habían hecho el compromiso de votar por INDEPENDIENTE…Pues quien sabe…Habrá que esperar…Y no falta mucho…El profe. PANCHO SILVA agradece al personal del Hospital Rural IMSS BIENESTAR de este municipio por las atenciones médico profesionales que le brindaron en días pasados a su esposa SIMO RUIZ DE SILVA y es que en virtud al auxilio que le brindaron le permitieron llegar con vida al hospital del ISSSTE de la capital del estado en donde los doctores de esa institución reconocieron los valiosos servicios que se le brindaron en nuestro hospital y es que les dijeron que fue vital la atención para que SIMO llegara con vida a ciudad Victoria…Muchos saludos a nuestra amiga SIMO quien gracias a DIOS ya se recupera de manera satisfactoria, en su domicilio de esta localidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…