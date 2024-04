Abogadas y abogados de Ciudad Victoria apoyan a Olga Sosa para ampliar los derechos

*Katalyna Méndez como diputada local busca promover una mayor participación ciudadana

Ciudad Victoria.- Durante una reunión con abogados que se comprometieron a apoyar a la cuarta transformación en Ciudad Victoria la candidata al Senado por Morena Olga Patricia Sosa Ruíz, hizo el compromiso de trabajar de la mano para impulsar iniciativas qué beneficien a las y los tamaulipecos y además habló acerca de las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum que beneficiarán por igual en todo el país.

La bienvenida de la candidata estuvo a cargo del licenciado Juan Carlos Cortina así como por Lucia Graciano y Yadira Cepeda, presidenta de la Barra de Abogados, quiénes hicieron un reconocimiento a la candidata al Senado Olga Patricia Sosa Ruíz, así como a Katalyna Méndez Cepeda, candidata a diputada local por Ciudad Victoria.

“Quiero compartirles que tengo prácticamente dos años que me vine a vivir a Ciudad Victoria y esta ciudad y su gente me han tratado excelentemente bien, me siento parte de ustedes y como tamaulipeca ratifico mi compromiso de trabajar en beneficio de todas y de todos, impulsando todo aquello que nos haga fortalecer la cadena productiva, pero sobre todo la defensa de sus derechos porque ese es un tema muy importante al que la doctora Claudia Sheinbaum le da absoluta prioridad y por eso vengo a compartirles parte de las propuestas que ella tiene para su proyecto de nación”.

La candidata habló acerca de las becas universales que serán otorgadas a todos los estudiantes sin importar su nivel socioeconómico o nivel académico, sin importar cuántos estudiantes haya en cada hogar porque es preferible tener a los niños en las aulas que en las calles y también citó el apoyo que se brindará a mujeres de 60 a 64 años de edad como un reconocimiento a la labor que desempeñan dentro y fuera del hogar en la formación de las familias.

La candidata Olga Patricia Sosa Ruíz reiteró su compromiso de trabajar de la mano una vez que sea electa, para lo cual dijo que dará continuidad a las propuestas ciudadanas que van a enriquecer su agenda de trabajo.