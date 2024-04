Tamaulipas es parte del segundo piso de la Transformación con Claudia Sheinbaum: Olga Sosa

Altamira.- Con alegría, entusiasmo y esperanza, el pueblo de Altamira y del sur de Tamaulipas recibió a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena a la Presidencia de México; la plaza “Constitución” de Altamira, fue escenario para reunir a miles de Tamaulipecos, que en todo momento mostraron su afecto y cariño a una mujer comprometida con las luchas sociales; una mujer que representa el bienestar de las familias, la igualdad y la prosperidad.

En esta gira proselitista por la región con un alto potencial industrial, petrolero y turístico, la abanderada presidencial, estuvo acompañada de la fórmula Morenista rumbo al Senado Olga Patricia Sosa Ruíz y JR Gómez Leal, los candidatos a la Diputación federal y local, así mismo los aspirantes a las alcaldías de la zona conurbada.

En sus palabras de bienvenida, Olga Sosa agradeció la visita de la doctora Claudia Sheinbaum; resaltó el enorme compromiso que el pueblo de esta Entidad tiene con su proyecto de Nación y el interés por ser parte de la construcción del segundo piso de la transformación, con más bienestar, más justicia, más derechos y menos privilegios.

“Aquí en el sur de Tamaulipas, tenemos un puerto y una industria petroquímica pujante, una playa y una refinería que debemos aclarar está en Ciudad Madero, y una gran cultura, historia y gastronomía huasteca que hoy, en unidad y con el apoyo de toda esta hermosa gente, seguiremos haciendo historia; estimada doctora, tenga la certeza de que en Tamaulipas nos guiamos por los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; vamos con unidad y movilización por un triunfo contundente en las urnas, hay una gran motivación que se palpa en territorio, para las tamaulipecas y los tamaulipecos; Confiamos en su compromiso de hacer un gobierno para todas y todos, austero y de resultados”.

Por su parte Claudia Sheinbaum agradeció la presencia de los habitantes de la zona sur de Tamaulipas, Tampico Madero, Altamira y poblaciones aledañas que asistieron a esta concentración, donde dio a conocer sus propuestas e hizo el compromiso de dar cumplimiento a los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Claudia Sheinbaum citó como ejemplo la reciente gira que realizó en Chiapas donde tuvo un gran recibimiento ciudadano y señaló que el próximo 2 de junio van a ganar de manera contundente, porque el pueblo está con Morena en todo el país.