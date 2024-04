Realiza Saluda Tamaulioas jornadas preventivas para detección temprana de cáncer de mama

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 08 de 2024.- Con el fin de realizar exploraciones clínicas de mama y tamizaje a través del iBreastExam, el cual se utiliza para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana, la Secretaría de Salud realiza jornadas preventivas en diversas instituciones de Tamaulipas.



Para detectar signos que pudieran desencadenar cáncer de mama, a través de la Subsecretaría de Enfermería, se llevan a cabo recorridos por las dependencias estatales, así como se programan visitas a instituciones privadas para acercar este tipo de servicio a toda la población.





La exploración clínica de mama y tamizaje de iBreastExam, es una alternativa efectiva para las mujeres y hombres a partir de los 20 años, adultos con tejido mamario denso, blando y con implantes; así como para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Este sistema de detección, no causa dolor, no emite radiación, es rápido, seguro, preciso y el resultado se entrega al terminar el estudio.



Este dispositivo médico no es invasivo y no es doloroso, utiliza la tecnología de imágenes de última generación, crea un mapa detallado de la mama y detecta posibles áreas de preocupación o afección en la paciente.





Cabe mencionar que es importante realizarse la autoexploración una vez al mes y este tipo de tamizaje se puede hacer a toda la población en las unidades de salud como el Hospital General, Hospital Civil, Centro de Salud de la colonia Amalia G. de Castillo Ledón y Cruz Roja en Victoria; en el Hospital General de Mante y en las Jornadas de Salud que pronto estarán en tu localidad.



El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo; que no le de pena, 30 minutos hacen la diferencia entre la vida y la muerte; la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno pueden salvar su vida.