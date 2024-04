Desde el Senado daremos más bienestar a familias de Reynosa: Olga Sosa

Por: Redacción

Reynosa.- Al recorrer el sector Jarachinas Sur en la ciudad fronteriza de Reynosa, la candidata al Senado por Morena y su compañero de fórmula JR Gómez Leal, dejaron en claro que los votos de las familias serán para dar continuidad y con ello, sentar los cimientos del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Olga Sosa Ruiz recorrió acompañada de JR Gómez Leal y decenas de personas, las calles de este popular sector donde habitan cientos de familias que sin dudarlo se sumaron a recorrer las calles, e invitando a sus vecinas y vecinos para sumarse a las propuestas hechas por la doctora Claudia Sheinbaum y que están siendo aterrizadas en todos los municipios de Tamaulipas por la fórmula morenista.

“Ya tenía muchas ganas de visitar Jarachinas porque cuando visito Reynosa se me acercan muchas madres de familia y personas trabajadoras que habitan en este sector, por eso vengo con mucho gusto y me siento como en casa y más gusto me da que conocen las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum y que están comprometidas con el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Al grito de “Olga senadora” recorrieron varias cuadras de Jarachinas dónde se ve y se siente la presencia de la Cuarta Transformación, por qué los habitantes de este sector han podido comprobar en los hechos el aumento del salario mínimo que les ha cambiado su calidad de vida, así como la pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años, lo que tendrá un nuevo aliciente con la que se otorgará a mujeres de 60 a 64 años de edad.

Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal siguen sumando voluntades, para ganar de manera contundente y arrasadora el próximo 2 de junio, refrendando que Tamaulipas se pintará de guinda.