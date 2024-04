Amigos de corazón garantizan triunfo de Eugenio y Sheinbaum en Reynosa

Convocados por el exalcalde de esta ciudad fronteriza, Oscar Luebbert Gutiérrez, la clase política de Reynosa, se reagrupó en torno a la candidatura de Eugenio Hernández, sin importar colores o partidos políticos.

Emocionado por el cálido recibimiento y al escuchar las muestras de apoyo, bromeó diciendo “me siento ganado, me voy al rancho a descansar, ahí me les encargo”.

A la reunión celebrada en un conocido salón del fraccionamiento Las Fuentes, asistieron, para acompañar a “Geño”, la exsenadora Amira Gómez Tueme, el exdiputado federal y actual Presidente de CMIC Reynosa, Guillermo Acebo Salman, así como representantes de los sectores social, obrero y patronal.

En su mensaje, Oscar Luebbert Gutiérrez, destacó que en la reunión de amigos, “hay gente que no pertenece ni a Morena ni al Verde, pero que estamos de corazón con Eugenio Hernández Flores…aparte del afecto y estar contigo y seguir multiplicando tus mensajes de campaña, a través de las redes sociales de whatsapp, decirte que lo hacemos con mucho cariño hacia tu persona, por lo que significas y por lo buen gobernador que fuiste y sobretodo porque nos apoyo aquí en Reynosa.”

El candidato a Senador, se dijo emocionado, “engentado como dicen en mi rancho” por la gran presencia de ustedes, algunos compañeros que estuvimos en el servicio público, como con Oscar, que fue un gran aliado, un gran presidente municipal en el tiempo que nos tocó…gracias porque además me visitó varias veces allá, celebramos dos, tres cumpleaños juntos, relató Hernández Flores a los presentes.

El abanderado del Verde, recibió para la fórmula del Verde que integra con Maki Ortiz y para la Doctora Claudia Sheinbaum el respaldo.

“Quiero que me contraten de Senador. Quiero que me ayuden a decirles a todos los de Reynosa y a todo el estado que Eugenio trae ganas de trabajar, ando libre, mis hijos ya están más o menos grandes, no tengo compromisos, ni perro que cuidar, tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para dedicarles y tengo tiempo para enfrentar todos esos retos que mencionaron ustedes y que mencionó Oscar”, acentuó

Hernández Flores, quien lleva como segunda fórmula a la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, dijo que “es una mujer guerrera, echada para adelante, que al igual que yo la persiguieron políticamente, una mujer controvertida, admirable”.