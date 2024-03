Reitera presidente López Obrador su respaldo al gobernador Américo Villarreal

“Este estado llevaba muchos años, décadas de malos gobiernos”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia mañanera

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 07 de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que con el doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ha trabajado muy bien en beneficio del pueblo, luego de reconocer a los tamaulipecos y tamaulipecas “porque supieron estar a la altura de las circunstancias en este estado que llevaba muchos años de malos gobiernos”.

Durante la conferencia mañanera de este jueves en el 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, el presidente López Obrador reiteró su respaldo al gobernador Villarreal Anaya y enfatizó el trabajo coordinado con el gobierno estatal con el propósito de atender las causas de la violencia.

“Este es un estado extraordinario; Tamaulipas no es un estado, es una República, tiene de todo…es un gran estado, por eso me da mucho gusto que hayan decidido bien y que tengan un buen gobernador”, agregó

Acompañado por el gobernador Américo Villarreal e integrantes del gabinete de seguridad, como la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la canciller, Alicia Bárcena; Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina Rafael Ojeda Durán y el Comisario General de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, el primer mandatario del país destacó que en la actualidad hay algo que no se daba antes: la separación entre delincuencia y autoridades.

“Cuando no hay una línea, no hay una frontera y es lo mismo la autoridad que la delincuencia, cuando existe esta asociación delictuosa, estamos perdidos”, expresó.

Al inicio de su conferencia mañanera, López Obrador indicó que siempre va a reconocer a las y los tamaulipecos “porque supieron estar a la altura de las circunstancias”.

“Este estado llevaba muchos años, décadas de malos gobiernos y la gente dijo basta y en circunstancias muy difíciles logró una renovación”, dijo

TAMAULIPAS, ALIADO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida al presidente y reiteró que el Gobierno de Tamaulipas siempre será un aliado para lograr con su visión humanista el desarrollo y bienestar en favor de las y los tamaulipecos.



“A usted señor presidente de mi parte a través de mi persona un aprecio sincero de las tamaulipecas y tamaulipecos que usted sabe bien que esta es su casa y aquí será siempre bien recibido”, dijo.

“Usted sabe que en Tamaulipas tiene un aliado y que, así como usted lo ha comentado a nivel nacional, tratándose de la salud de los mexicanos y de las mexicanas su gobierno no tiene límite, nosotros estamos emulando esa misma decisión que usted ha expresado señor presidente”, manifestó.