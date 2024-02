En Tamaulipas no se persigue a nadie: Secretario General

•⁠ Héctor Joel Villegas destaca logros alcanzados en áreas fundamentales de la dependencia a su cargo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 29 de 2024 .- “El Gobierno de la Transformación está al servicio del pueblo, es un gobierno humanista, respetuoso, eficiente, que escucha y atiende las legítimas demandas de la sociedad”, afirmó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González quien este día compareció ante el Pleno del Congreso del Estado.

Al presentar los logros del segundo informe de labores del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, el secretario enfatizó: “Este gobierno respeta y hace respetar la ley, no da línea, no impone, no amenaza, no corrompe, ni persigue a nadie”.

Y agregó: “En el fortalecimiento de la gobernabilidad, las relaciones con los poderes, municipios y organismos autónomos se ejercen con estricta observancia a las respectivas competencias constitucionales y legales, sobre la base del respeto mutuo y la colaboración, sin distingos ideológicos”.

En el ámbito de protección civil, el secretario Villegas González informó sobre las acciones implementadas para fortalecer la prevención y atención de desastres naturales, así como la coordinación con autoridades locales y federales para garantizar la seguridad de la ciudadanía en situaciones de emergencia.

En cuanto a derechos humanos, resaltó los esfuerzos de su gestión por promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en el estado. Se han impulsado políticas inclusivas y programas de sensibilización para fomentar una cultura de respeto y tolerancia.

En el área de migración, el secretario subrayó la importancia de brindar asistencia y protección a la población migrante, así como de trabajar en estrecha colaboración con organismos internacionales para abordar de manera integral esta compleja problemática.

La comparecencia del secretario general de Gobierno demostró el compromiso de la administración por construir un estado más seguro, justo e inclusivo.

Héctor Joel Villegas reiteró su disposición a seguir trabajando en equipo para alcanzar un mejor futuro para todas y todos los habitantes de la entidad. En su mensaje de cierre, el secretario general destacó que sus oficinas están siempre abiertas para todos los ciudadanos y ciudadanas, que diariamente asisten a gestionar asuntos de su interés, donde se sigue trabajando bajo la guía y liderazgo humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.