Se hace justicia en Tamaulipas, basifican a 915 trabajadores del sector salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 23 de 2024.- Que no los vuelvan a llamar precarios, porque su trabajo era de calidad, les dijo Zoé Robledo director general del IMSS a las y los trabajadores del sector salud que recibieron hoy su basificación, al tiempo que el gobernador Américo Villarreal se unía a la celebración en este acto de justicia social: “Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes, de compartir este momento que lo vamos a guardar en nuestra memoria y en nuestros corazones”.

En un emotivo evento celebrado en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, y al grito de “Sí se pudo…sí se pudo”, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto reconoció la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y los esfuerzos de todo su equipo para gestionar en tiempo récord una primera etapa de basificación para personal médico, de enfermería y paramédico de diversas unidades de todo el estado.

Ambos funcionarios presidieron la entrega de 915 nombramientos a personal de los servicios de salud IMSS- Bienestar, algunos de los cuales habían laborado hasta 13 años con contratos precarios o temporales y sin contar con certeza laboral en su desempeño.

“La decisión que tomó el gobernador Américo Villarreal Anaya es una decisión de Estado, una decisión de estadista, es de alguien que está tomando decisiones para el futuro de Tamaulipas, no solo para los seis años de su gobierno y no era fácil”, reconoció Zoé Robledo.

“Hoy se hace justicia en la Cuarta Transformación. Por eso podemos decir hoy con orgullo que no los vuelvan a llamar precarios porque su atención, su trabajo no era precario, era de calidad, que no los vuelvan a llamar regularizados porque su trabajo no era regular era muy, muy bueno, por eso nunca los volverán a llamarlos eventuales porque su trabajo era diario no era eventual”, destacó el director del IMSS.

AMÉRICO RECONOCE VISIÓN HUMANISTA DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

En su intervención, el gobernador Américo Villarreal destacó la visión humanista del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer posible un sistema de salud en donde todos los mexicanos tengan acceso a tratamientos médicos y medicinas e insumos de forma gratuita, “eso es equidad”, afirmó.

“Seguramente en algunas reuniones después lo conmemoraremos y nos alegraremos de todos los que tuvimos este beneficio el día de hoy, porque tenemos un país que ahora marca el rumbo hacia una Cuarta Transformación desde el aspecto del humanismo mexicano”, expresó.

Villarreal Anaya destacó que de las 915 plazas que hoy se entregaron, 674 corresponden a mujeres, lo que representa un gran logro de justicia y equidad.

“MARTIRIO FAMILIAR SE ACABÓ A PARTIR DE ESTE DÍA”

A nombre de las y los trabajadores beneficiados, Yaneth Marlene Elvir Sánchez, enfermera del Hospital General de Ciudad Victoria, agradeció el nombramiento recibido y aseguró que “toda la pesadilla y el martirio familiar se acabó a partir de este día”.

“Hoy por fin se hace justicia y se cumple uno de nuestros grandes sueños para un mejor futuro para nosotros y el de nuestras familias”, agregó.

En el evento también tomaron parte, Bladimir Martínez Ruiz, titular de la Unidad de Planeación Estratégica y Coordinación Estatales, en representación de Alejandro Calderón Alipi, director general del IMSS- Bienestar; así como Eduardo Martínez Bermea, coordinador estatal del OPD Servicios de Salud de IMSS- Bienestar en Tamaulipas; Federico Marín Martínez, delegado del Seguro Social en el estado; Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud y Eduardo Gattás Báez, presidente municipal de Victoria, además de funcionarios del gabinete estatal, diputados locales, directores de unidades médicas y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado.