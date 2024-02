POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Las cartas con que jugará JR en la reelección

Cuando JR Gómez Leal asegura que durante su desempeño como senador en los últimos 11 meses, recorrió todos los municipios de Tamaulipas, nadie le cree. Nosotros le otorgamos el beneficio de la duda, es posible que si hubiera efectuado visitas a diferentes puntos del estado, lo que ocurre es que a José Ramón no le gustan los medios de comunicación, los cree innecesarios y aún no ha logrado comprender la sentencia: “acto de gobierno (o similar) que no se difunde, es como si nunca hubiera ocurrido”.

De tal manera que JR en su desempeño como senador ha sido un fantasma del que nadie sabe que hizo como legislador, que temas abordó, cómo participó, que iniciativas propuso, o en cuales aportó alguna idea. Cierto ahí están en la página web de la Cámara de Senadores, pero hay que llevarla a la vista y oído del ciudadano.

El actual perfil de Gómez Leal no le aporta nada y resta mucho, lo tendrá que corregir con una campaña intensa mediática, aunque no le guste, para dar a conocer lo que hizo, si hubo alguna aportación digna de valorarse. Puede hacer una magnífica campaña, si es que tiene algo que contar de sus afanes.

La circunstancia es que resulta más fácil la primera elección porque se vende la esperanza, mientras que en la reelección hay que informar al elector lo que realizó para convencer que el voto del pasado que se le entregó, fue un acierto y que vale la pena renovar la confianza en el personaje.

Otra cosa que puede ayudar a JR, es que el voto lo motiva dos circunstancias, uno es la esperanza y otro el miedo, y el miedo tiene que ver con la probabilidad de que el contrario construya condiciones de inestabilidad y de pérdida de lo que hoy tiene el elector.

Así están las cosas para JR en caso de que sea candidato.

CRISIS EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD.- No es cualquier cosa, el hecho de que 181 trabajadores de diferentes áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, se hayan quedado sin contrato, es decir sin “chamba”, porque esto representa que dejarán de hacerse tareas que de alguna manera van a repercutir en la atención a la salud de cientos de pacientes.

Frente al problema de tipo administrativo debe de estar puesta la atención en el servicio médico hospitalario, porque se trata de 1,267 horas no laborables en cada jornada diaria. Lo cual se traduce en falta de atención a quienes requieran los servicios de las instituciones de referencia.

De acuerdo a la nota informativa de Josué Escamilla, publicada en el portal Hoy Tamaulipas, el secretario de Salud, Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez, detalla que la circunstancia se derivó a partir de que las oficinas centrales del IMSS bienestar no envió el recurso. ¿Dónde estuvo la falla?

Ya sabemos que se origina porque se terminó un contrato, pero debió preverse con anticipación que esto iba a ocurrir. Incluso los propios trabajadores debieron de haberlo hecho saber a la Secretaría de Salud, que su contrato laboral concluía el 31 de enero de 2024 para que se tomaran las medidas pertinentes.

Realizamos un cálculo de 7 horas por los 181 trabajadores y son mil 267 horas diarias de labores del personal médico, paramédico, enfermería, especialistas en radiología, imagenología, trabajo social, sistemas y tecnología, de administración y otras áreas de especialidad en la operación de equipo especializado.

Pero estamos en el país que no pasa nada, no se cayó el sistema de atención médica en las primeras 48 horas, quizá el puente del 5 de febrero contribuyó a crear un compás de espera, mientras se toman las medidas pertinentes.

Mientras tanto el secretario de Salud, Dr. Vicente Flores, ha mantenido un estrecho contacto con el coordinador del IMSS Bienestar en Tamaulipas, Eduardo Martínez Bermea, quien tiene principal injerencia en el tema. Asimismo el gobernador Américo Villarreal está al tanto de esta problemática para lo que corresponda en un momento dado.

HISTÓRICA REHABILITACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES.- Desde hace mucho o “desde hace nunca”, un gobierno estatal se había ocupado de sentar a la mesa a los involucrados en el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura escolar para poner manos a la obra, es decir activar un programa que proporcione los satisfactores a las demandas. En este caso el gobernador Américo Villarreal Anaya ha tenido la congruencia de tomar decisiones urgentes para recuperar las condiciones que den seguridad y bienestar a niños y jovencitos que cursan sus estudios de educación básica.

Nos referimos a la congruencia de estas iniciativas, porque los gobiernos de Morena ofrecen generar espacios educativos en condiciones óptimas, asimismo fortalecer la infraestructura disponible para hacer de ella un recurso adecuado para la celebración de actividades propias de la enseñanza-aprendizaje.

En este marco de circunstancias y bajo la atención, y permanente interés del gobernador Américo Villarreal, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), la Dirección de Planeación de la SET, así como del Departamento de Infraestructura de la misma Secretaría de Educación del Gobierno de Tamaulipas, conformaron una mesa de trabajo en la que coincidieron los titulares de las dependencias mencionadas para integrar un programa de acciones en equipo, que origine como resultado un avance coordinado y atender las necesidades de obras nuevas, rehabilitación de planteles escolares y equipamiento a planteles escolares.

El Director del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui dejó constancia de que en esta acción coordinada, se resolverán las demandas de obras nuevas y de rehabilitación de planteles escolares, temas de ejecución en infraestructura educativa, así como el equipamiento a escuelas de diferentes municipios del estado.