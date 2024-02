Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Nada para el PAN, perdió todo

*Cabeza de Vaca a la Cámara Baja? ¿A caso lo dejaran llegar?

Seguramente el Partido Acción Nacional (PAN) tratará de intentar ganar algo todavía en esta elección que viene del 2024, pero lo cierto es que después de la debacle vivida en la última elección estatal, será difícil que gane o que recupere lo que ya se perdió para siempre.

No será fácil volver a regresar a los números de los que tuvo ese partido hoy devaluado en Tamaulipas hace cinco años. Se le acabo la arrogancia, lo creído y la súper prepotencia a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues todos sabemos que en la última elección el pueblo de Tamaulipas pensó con Cabeza y lo rechazó por completo e hizo mucho daño.

Es más, algunos ex funcionarios soñaban con repetir otros seis años más ejerciendo el poder, pero el pueblo sabio de Tamaulipas le cerró la puerta al cabezón y quedó fuera de toda posibilidad, caras largas ahora se ven, y sueños frustrados quedaron. Ahora los andan investigando por corruptos. ¿

Y todavía decía Cabeza de Vaca: “no les voy a fallar, ni me doblo ni me vendo; soplanvientos de cambio en Tamaulipas” y que lo que estaba en juego no era una gubernatura, que lo que estaba en juego tampoco era una elección, sino era el futuro de toda una generación” y ahí está, donde quedó, en nada.

Ahora ya no podrá retener al PAN en las urnas, lo que ya se perdió en la última elección estatal se perdió y lo que se acabó, se acabó, así de fácil.

También sabemos que aunque va por la ‘pluri’ a la diputación federal concedida por su padrino político Roberto Gil Zuarth, pero por cuanto fue $$$, lo cierto es que a lo mejor ni lo dejen llegar, pues trae mucha cola que le pisen y la FGR buscará a toda costa que no pise el recinto federal y lo sometan para que responda a las acusaciones que lo señalan y además dejó en quebranto al gobierno del estado.

Se decía antes en el boxeo que al campeón habríamos que irle hasta que perdiera, pero en este caso el PAN en Tamaulipas, ya perdió todo y por la conducta negativa de García Cabeza de Vaca.

NOTAS CORTAS

1.- La Facultad de Odontología Unidad Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, invita a la comunidad universitaria a asistir al proceso de selección a realizarse el próximo miércoles 7 de febrero, en las veintiséis dependencias académicas de la UAT, en este caso la de Odontología, donde se elegirá al nuevo rector o rectora de nuestra Máxima Casa Alma Mater para en el período 2024-2028, pues nada más son dos competidores, la Mtra. Juana Maribel Soberón García y el M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado y de los otros ya ni caso tiene de mencionarlos, pues ya no juegan.

En la jornada participarán los alumnos de las distintas unidades académicas y facultades de la UAT, cuyo proceso empezará a las 7:00 am y concluirá a 18:00 horas, del próximo siete de febrero a través del sufragio universal, libre, directo y secreto. Los de Odontología lo harán en su propia instalación ubicada en el Centro Universitario Tampico-Madero, Av. Universidad y Blvd. Adolfo López.

Y podrán emitir su voto electrónico estudiantes que cursan alguno de los tres programas educativos que oferta la UAT en el sistema en línea, así como estudiantes de las áreas de la salud (medicina, enfermería y psicología) que cumplan su servicio social en campos clínicos. Al final de la jornada electoral en sesión de la Asamblea Universitaria, la Junta Permanente presentará los resultados electorales. Y se hará la declaración de la persona electa, así como la toma de protesta de la persona ganadora de la elección a la Rectoría de la UAT para el período 2024-2028, por lo que la facultad de Odontología ya tiene gallo y es nada más y nada menos que el M.V.Z Dámaso Anaya.

2.- Por cierto, están por definirse las candidaturas para la elección del próximo 2 de junio, sobre todo para las diputaciones federales en los 8 distritos electorales de Tamaulipas. Y ahí va punteando el joven político, el carismático regidor Oscar Alberto Narváez Ramos para el quinto distrito con cabecera en la capital tamaulipeca y va de acuerdo a la última encuesta aplicada por los altos mandos de Morena; además Narváez nueva ha dejado de estar en territorio atendiendo las demandas de la ciudadanía a los que se debe. Narváez es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho, por lo que no lo pierda de vista en el futuro inmediato y seguramente lo veremos en la boleta. Ya sabe que va por Morena-4T.

3.-Desde el pasado1º de febrero inició el proceso de Inscripción Definitiva para el ciclo escolar 2024-2025 y hasta el día 15 del presente mes podrán realizar el trámite. Inscribe a tus hijos a la escuela más cercana a tu domicilio. ¡En Tamaulipas la Educación Básica es obligatoria!

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.