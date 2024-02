Carmelo y su vejez

Recibe mi agradecimiento perenne Señor.

Quiero darte las gracias de rodillas como hace 50 años que llegue a estas tierras tamaulipecas, porque recuerdo que cuando sentí que entraste a mi vida fue cuando enfermo, triste y solo estaba y te di mi quejar, y con una sonrisa que esbozaste, me dijiste que jamás me ibas abandonar y tampoco me ibas a desamparar, tampoco me volvería a sentir solo, y ahora en mi vejez comprendo que mi mundo estaba en Soto la Marina, y que ahí hiciera una buena siembra, por ser buena tierra y que recogería buenos frutos.

Ahora esos frutos los veo en toda esa gente que me ha dado una gotita de amor en sus acciones con Carmelo, por eso quiero pedirte humildemente los bendigas y les des la recompensa según sus frutos, porque yo no puedo señor, por eso bendice esos medios de comunicación como es El Redactor y a mis hermanos del alma Humberto y Fernando, también a la Radio 2000, que gracias a sus comunicaciones el nombre de CARMELO ahora se conoce en muchas entidades.

Dame la gracia que le diste al Cenzontle, ave de las cuatrocientas voces, porque quiero seguirle cantando a mi pueblo, porque tú sabes el gusto que siento cuando me piden una canción y te doy las gracias a ti.

Recuerdo que una ocasión me dijiste que en vez de mi quejar, que cantara y que pusiera una sonrisa en los labios cuando las cosas fueran mal y ahí me siento orgulloso como el águila con su majestuoso vuelo y se siente en las alturas, y como sé que una vida tú me has dado, dame la gracia de seguir alegrando esos corazones de tus hijos.

Ahora festejando mis 50 años donde he aprendido que iba ver cosas que jamás había visto y sabría de cosas que jamás había conocido, por eso que sin dinero me siento el más rico de mi Soto la Marina, donde tú me prometiste que habría leche, pan y miel, y ahora en mi vejez lo he comprendido y todo gracias a que no se tiene un nombre cuando no hay un padre, y ese orgullo me lo diste a mí, me refiero a ti mi querido padre, tu hijo:

Carmelo Jilote Cortez

P.D.

Mil gracias por darme la gracia de poder festejar mis 50 años de mi enlace matrimonial con Lupita Reyes Mendoza.

Bendice mi pueblo, Bendice mi gente y bendice a mis seres queridos.

Es cuanto: Amén