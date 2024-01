EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en los primeros días del mes de febrero se definirá el caliente y candente asunto de las candidaturas a las alcaldías y las diputaciones locales por parte de MORENA, de acuerdo a la información que ha proporcionado la líder estatal YURIDIA VÁZQUEZ…El tema merece la mayor de las relevancias si tomamos en cuenta que en Soto la Marina de inmediato inician las discusiones cuando del asunto local se trata…Se sabe que en lo municipal está más que afianzada la alianza entre MORENA y EL VERDE con el PT incluido…De acuerdo con el tema de la coalición tripartita, se asegura que en este sentido será el VERDE el que lleve mano en la decisión municipal…Con quien a la cabeza?…Eso es lo que vamos a ver como decía don CARLOS BARRERA en una anécdota que más adelante les contaré…Total que de momento el territorio marsoteño parece estar en una especie de tenebrosa pausa…Igual de cierto es que a pesar de que la marca MORENA está muy fuerte entre el electorado, creo que sería ingenuo el pensar que con cualquiera en la candidatura municipal por parte de la coalición con el VERDE y PT se pueda ganar…Los marsoteños somos gente mucho, pero mucho muy politizada y no nos pasamos al primer trago la píldora que se nos puede atragantar, políticamente hablando…Soto la Marina se ha impuesto en varias ocasiones a las imposiciones de los partidos políticos en el poder…No se duda del impacto electoral que tiene el presidente AMLO en nuestro municipio pues la gente le agradece el apoyo de los programas institucionales…Pero no con cualquiera en la boleta por la alcaldía tienen garantizado el triunfo el mes de junio de este 2024…Por cierto quien para nada afloja el paso en terreno local es el Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA…El ex Secretario del Ayuntamiento trae un buen equipo de trabajo…Conoce el Lic. TOÑO SILVA el territorio electoral que anda pisando…Si lo vemos que no afloja el paso en sus acciones de acercamiento con la comunidad es porque trae posibilidades y carga apoyos diversos en sus alforjas políticas…En otro orden de ideas el miércoles próximo se realizará la Expo Orienta a Primaria en la Secundaria Técnica 12 de acuerdo a lo que me comentó la directora LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR durante una entrevista que le pude realizar hace días en el plantel a su cargo…Ya que hablamos del sector educativo nos dio a conocer el titular del CREDE local JUAN HERNANDEZ FORTUNA que el proceso de Inscripción Definitiva se desarrollará del uno al 15 del próximo mes de febrero para alumnos a ingresar a preescolar, primaria y secundaria…Y con más asuntos relacionados con el sector educativo dio a conocer el Coordinador del ITEA en Abasolo y Soto la Marina, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA que aún quedan seis espacios disponibles para quienes deseen formar parte de este instituto en su calidad de UPPE solamente hay que esperar que se abra el portal para la próxima convocatoria…Por cierto ya que andamos por los rumbos del ITEA le envío calurosos saludos a mi estimada amiga KARINA FORNUÉ para que le siga echando todas las ganas del mundo al proceso que por su delicado asunto de salud está pasando…El joven marsoteño ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ quien es el dirigente estatal de la Vanguardia Juvenil Agrarista participó en días pasados en una importante reunión convocada por la CNC en la que se trataron asuntos relacionados con el campo tamaulipeco y en la que se reafirmó el compromiso de trabajar a favor del proyecto de XOCHITL GÁLVEZ por la presidencia de la república…Falleció mi buen amigo “El PAYO” CORTINA famoso manager y ex jugador de la poderosa oncena de Noche Buena…”El PAYO” fue hasta el último día de su vida un apasionado del beisbol, deporte que disfrutaba al máximo y cuyo gusto se lo supo heredar a su familia…Una de las últimas entrevistas que le pude realizar fue en el área de los aseadores de calzado de nuestra plaza principal y fue posando con nuestro mutuo amigo don JUAN LARA otro personaje al que la vena beisbolera le brota por la piel y a borbollones…Descansa en paz “PAYO”…Aparatos funcionales se siguen entregando en el Sistema DIF a cargo de la presidenta en el municipio Sra. IRMA JASSO DE MEDINA…Me atrevo a decir que en el equipo de la presidencia municipal la Sra. IRMA es la de mayor valía en el terreno político y es que por medio de sus acciones en el DIF genera una muy buena imagen con la que se echa al hombro a toda la administración…Lástima que no todos en la alcaldía le siguen el paso a la titular del DIF…Lamentable el fallecimiento del Lic. FABIAN VAZQUEZ TORRES el pasado miércoles por la noche…Un infarto le arrebató de manera repentina su paso por este plano terrenal…El Lic. FABIAN aparte de ser un profesional del derecho, siempre fue un amante del tema histórico de Soto la Marina y era dueño de un extenso material que guardaba como un verdadero tesoro…Descanse en Paz…Pues el PAN no registró fórmula para la candidatura a la alcaldía local…Inédito que dentro de la historia política reciente Acción Nacional no vaya a tener carta para la presidencia municipal…El registro para aspirantes a alcaldías de los azules se venció hace días y de Soto la Marina no hubo quien acudiera a registrarse…Igual de cierto es que se espera que la gran mayoría de panistas van a jalar por el VERDE en donde de hecho, muchos de ellos, ya se han aglutinado desde hace por lo menos, un par de meses…También el PRI se estaría quedando sin participar por la presidencia municipal por primera vez y es que como en el convenio con el PAN son los azules quienes debían de haber propuesto…Por otro lado la Lic. GLINNYS JIMÉNEZ VÁZQUEZ asistió como invitada especial a la Expo Orienta a Primaria que se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria “Niños Héroes” del Poblado Las Tunas…Dentro del marco de esta Expo la también titular de la Secretaría de la Mujer del VERDE aprovechó para saludar y convivir con los alumnos y el personal directivo, docente y de apoyo del plantel así como con los padres y madres de familia ahí presentes…Pues en la dirigencia del VERDE en Tamaulipas a cargo de MANUEL MUÑOZ CANO están negociando una modificación en el convenio con MORENA y el PT para que el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES pueda participar como su candidato al Senado…Obra decir que EUGENIO llevaría a MAKI ORTIZ como su compañera de fórmula…Lo cierto es que la sola mención de GEÑO en la boleta electoral les pone los pelos de punta tanto a los partidos opositores como hacia adentro de los propios guindas…Lo cierto es que GEÑO por cualquier partido podría ganar una elección en un mano a mano ante cualquier candidato de cualquier partido…Por cierto el ex gobernador panista FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA será diputado federal por la vía plurinominal…Quedó registrado en el número uno de la propuesta plurinominal por la circunscripción a la que pertenece Tamaulipas…El nombre del ex gobernador de los vientos aparece en la plataforma oficial del comité nacional de su partido, por lo que entonces tenemos que creer en la veracidad de esta información…De obtener en su momento la diputación federal entonces CABEZA DE VACA tendría fuero constitucional lo que lo blindaría por una orden de aprehensión que pesa sobre su cabeza…El pasado martes tuvimos la oportunidad de convivir quienes integramos la Mesa del Café…La cita fue en los dominios particulares del Lic. CONCEPCIÓN CÓRDOVA ACUÑA…Fue la reunión acostumbrada de inicio de cada año y esta ocasión no fue la excepción…Los temas que se trataron?…Muchos y muy variados…Que se habló de política dicen voces de algunos que ni fueron…Y sí en efecto, se abordó el tema político electoral de este año y es que en este municipio vibramos con la sola mención de la grilla…Quienes en este pueblo nos podemos negar el gusto de hablar de política?…Finos cortes aderezados con la sabrosa charla, exquisitas y finas bebidas que agradan hasta el más sabroso paladar fueron el medio y escenario ideal para que esa tertulia se convirtiera en una muy amena velada…Por supuesto que dentro de este marco de alegría también recordamos con una mezcla de afecto y sentimiento a algunos compañeros de mesa que se nos adelantaron en el camino durante el pasado año 2023…Dicen y tienen razón que en política es una regla que los que están en el poder no lo quieran dejar ir…Y que a los que están afuera del poder les hace cosquillas la idea de entrar…Debe de ser el poder político algo maravilloso, me imagino, por el nivel de peleas a las que se meten los actores estelares junto a sus hordas de simpatizantes…Lo cierto es que es tarea imposible que los alcaldes o las alcaldesas terminen en tres años con la vasta problemática marsoteña…Y no se trata de que estando en el poder les echen la culpa de todos los males a quienes ya están afuera… Cada quien debe de responder por lo que tiene que ver con su propia administración y asumir con gallardía ante sus representados por los renglones en los que falló…Del uno al quince de febrero está marcado como el calendario de inscripciones para alumnos a ingresar al nivel básico de acuerdo a lo que me comentó el titular del CREDE local mi buen amigo el Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA…Un saludo para mi estimado y fino amigo EFRAIN HERNANDEZ hasta el Poblado Lázaro Cárdenas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…