Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Eviten “encuestas patito” y “fake news” por el altiplano

Recientemente han aparecido por ahí encuestas por esta región semiárida, sobre todo en el Pueblo Mágico de Tula, donde posesionan a uno y otro aspirante por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se registraron en tiempo y forma, y lo que hacen es más confundir a la gente, pues los que la publican no tienen seriedad y mucho menos avaladas por el órgano electoral.

Por ello, no se dejen engañar y como lo ha expresado el propio presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, que se van a respetar las encuestas a los diferentes cargos de elección popular y que las van a hacer con compañías serias y esa es la instrucción que tiene este partido en Tamaulipas y en las encuestas serias, se va a decir, no las ‘patito’ que a veces publican por ahí, ¿por qué ‘patito’?, porque algunos aspirantes que se creen estar bien y que presumen tener padrinos políticos que no los tienen, se autoengañan y quieren engañar a los demás, diciendo que ellos van arriba y que se las comen vivas, por lo que las encuestas serias tienen que ser avaladas por el INE.

Total se ha dicho en este municipio que Jorge Niño Molina del PT va arriba y no es cierto. Lo evalúan con el químico Rene Lara Cisneros y Lucia Báez de Díaz y los deja abajo, prácticamente al sótano. Otra más apareció donde dice: ¿Qué opinión tienes de tal persona y si conoces a esta persona?; refiriéndose a Lucia Báez y Rene Lara, donde incluyen a Pancho Hernández Niño, que ni le ponen que, que pitos toca o que jabón lo patrocina.

Y es de comprenderse, pues con la era digital y con todo tan a la mano a través de las “benditas” o “temidas” redes sociales, en la actualidad hemos visto cualquier tipo de opiniones políticas, así como mediciones, sondeos y encuestas, pero muy pocas tienen la seriedad que se requiere para ofrecer estadísticas confiables como las que se han aplicado en este municipio -dizque- Mágico.

En el método de selección de candidatos de Morena, por ejemplo, diariamente han circulado con tiempo y por todo el estado “encuestas patito”, que muestran realidades falsas para apuntalar a determinados aspirantes y de paso distorsionar la realidad y no se vale. En síntesis, hay muchas casas encuestadoras, pero muy pocas son las confiables y las que andan circulando por Tula, son clandestinas y ni razón social tienen.

Ojalá que la que se haga sea realidad, que se respete el espíritu democrático que ha impulsado el presidente López Obrador y, si lo hacen con seriedad, con encuestadores serias y que vayan a realizar o es que ya las están haciendo, que se hagan con transparencia y que escoja al mejor perfil, por lo que creemos que en la recta final estará entre Rigo, Rene y Frank, porque Lucia, nada mas no ha pintado en nada, aunque se vistió de Verde y que. Total, que haya ‘piso parejo’ y que la encuestas definan quién es el bueno por el bien de los tultecos.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, todavía no empiezan las campañas políticas y la y el precandidato de Bustamante y Palmillas, es decir, Marisela Rodríguez González y Jorge Luis Monita Silva, respectivamente, ya están posicionados para dar la batalla por la alcaldía en sus municipios.

Son los que jugaran al parecer hasta el momento, la primera por el PAN y el segundo por el PT, que seguramente jugaran un papel muy importante en la elección de junio y con figuras que contenderán por los demás cargos de elección popular. Ambos, la Güera y Monita, son garantía de triunfo y muy conocidos y arraigados en sus municipios. Son raza, caen bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho. Los veremos en la boleta, no hay duda.

2.- El rompimiento del PAN con sus aliados en Miquihuana, despertó las aspiraciones políticas de otros “gallos” quienes haciéndole competencia a la devaluada alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel, más conocida como ‘La Potra’ o la dizque enfermera del municipio, pero la verdad dicen los mismos paisanos que no sabe poner una inyección y vaya que son o es de mucho cuidado al que se menciona por ahí y le hará frente en la contienda de junio. Se habla de un ex alcalde muy conocido, arraigado en el municipio y que al parecer es nativo de un famoso ejido “La Pérdida”.

Ese al que nos referimos ya levantó la mano y seguramente se llevará la candidatura por otro partido político, pues se dice que con él sacará del abismo este municipio y más a los indefensos miquihuanenses, pues ‘La Potra’ los tiene a pan y agua y no les da nada y le vale puro sorbete que sufran, por lo que en esta circunscripción habrá una sorpresa de pronóstico reservado y cambiará de color seguramente. Total que ya se escucha por todos lados: ¡le voy al color verde, doble contra sencillo, puesto, 30 segundos! Ahí corredores, se opaca el color azul, ni aunque le soples levanta.

3.- Por cierto, quien se prepara para registrarse ante el CDE del PAN y en busca de la reelección a la alcaldía de Tula, es Antonio Leija Villarreal, y se dice que lo hará este próximo sábado o domingo, por lo que le espera según dicen, una paliza del que salga de Morena o del Independiente y que ya no le quedaran ganas de jugar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.