No habrá tregua para construir la paz que Tamaulipas necesita: Vocero de Seguridad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 10 de 2024.- El Gobierno del Estado con el apoyo del Gobierno Federal continúa trabajando para garantizar la seguridad y la justicia en la entidad y “no habrá tregua para construir la paz que Tamaulipas necesita”, afirmó Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad.

“Reitero que pese a la herencia maldita, el cáncer de la inseguridad lo estamos enfrentando”, expresó, a la vez que lamentó que algunos grupos políticos “le apuestan a que le vaya mal a Tamaulipas y disfrutarían que las cosas estén mal, en lugar de buscar que estén bien y poner un granito de arena como todos los ciudadanos debemos hacerlo por nuestro estado y por el país”, dijo.

En su acostumbrada conferencia de prensa semanal, en Palacio de Gobierno, Jorge Cuéllar Montoya dio a conocer los resultados del trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República en el combate contra la impunidad con sentencias condenatorias hasta por 100 años de prisión y presentó los aseguramientos correspondientes a la primera semana del mes de enero.

“Estamos hablando de drogas que no estarán al alcance de nuestra juventud, de delincuentes que no afectarán la paz en Tamaulipas y de armas que no dañarán la integridad física de las y los tamaulipecos”, indicó.

“Lo anterior es resultado del trabajo coordinado de nuestras corporaciones de seguridad, es testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad en nuestro estado y continuaremos trabajando en la construcción de un entorno más seguro para todos. Nada ni nadie va a detener la transformación de Tamaulipas”, manifestó.

El vocero de Seguridad informó que los 32 migrantes liberados en el municipio de Río Bravo, fueron atendidos debidamente y trasladados por el Instituto Nacional de Migración al albergue en Matamoros, en donde se les concedió visa humanitaria y ahora están en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos para lograr su ingreso a dicho país.

Asimismo, reiteró que elementos de la Guardia Estatal, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina realizan un trabajo permanente en el municipio de Abasolo, en donde la semana pasada, concretamente en el ejido “Nicolás Bravo”, se realizó la detención de siete masculinos y una femenina y el aseguramiento de vehículos, armas, cargadores y poncha llantas que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su seguimiento.