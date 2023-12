-Así se informó durante las sesiones nacionales de Consejos de Seguridad Pública y Protección Civil, en las que participó el gobernador Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 18 de 2023.- El gobernador Américo Villarreal Anaya participó, de manera virtual, en la XLIX Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado, en la Casa de Gobierno, por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García; el fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, el gobernador de Tamaulipas votó a favor de la aprobación de los criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México en el que se destinarán recursos adicionales para municipios con mayor incidencia delictiva.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DISMINUYE DELITOS EN TODO EL PAÍS

Asimismo, escuchó el informe que presentó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien destacó los resultados de la estrategia de seguridad que ha permitido disminuir los delitos en todo el país.

“Sabemos que no todo está resuelto, pero hemos dado pasos firmes en la construcción de la paz, porque abrazos no balazos, no significa que estemos cruzados de brazos”, expresó Rosa Icela Rodríguez quien llamó a las y los gobernadores que también se enlazaron vía remota a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a mantener el trabajo coordinado y a esforzarse para alcanzar mejores niveles de tranquilidad y paz.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que, en la actual administración del Gobierno Federal, los homicidios dolosos disminuyeron en un 19 por ciento de 2018 a noviembre del presente año.

Agregó que en esta administración los secuestros se redujeron 77.6 por ciento, el feminicidio bajó 28.7 por ciento, los robos en general disminuyeron 25.9 por ciento, el robo de vehículos bajó 47 por ciento, los delitos del fuero federal bajaron 29.8 por ciento y el robo de hidrocarburos se redujo 94 por ciento.

“La clave ha sido la coordinación, honestidad, profesionalismo, el valor y el amor a México”, destacó.

La XLIX Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública también contó con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Nacional Sandoval y del secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.