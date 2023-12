Llama Américo a los servidores públicos a redoblar esfuerzos por Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 11 de 2023.- En Tamaulipas, el Gobierno de la Transformación privilegia los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien llamó a todos los servidores públicos a redoblar el esfuerzo y dejar huella para que se hable bien de nuestro estado.

“Sigamos con ese empeño, redoblemos nuestro esfuerzo, podemos hacer más por Tamaulipas y dejar una huella de la oportunidad que nos dio la vida de estar en este momento y en esta representación y que se hable bien de nosotros en este periodo”, expresó.

Al presidir la ceremonia cívica de honores, este lunes, en el patinadero de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, el mandatario tamaulipeco hizo un recuento de algunos de los logros de su administración en el presente año, destacando los primeros lugares en materia de conciliación laboral, la generación de 18 mil empleos formales, la entrega de casi 2 millones de paquetes alimenticios, la protección a los niños, niñas y mujeres, la apertura de las Casas Violeta y la mejora en los índices de percepción de seguridad y tranquilidad en el estado que ha permitido que Tamaulipas sea un ejemplo de éxito en las condiciones de seguridad.

“Este movimiento de regeneración donde privilegiamos los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; que vienen siendo los valores que buscamos de la verdad, la justicia y la honestidad y que con ello hemos podido avanzar y tener grandes logros en estos primeros meses de esta administración”, mencionó.

“Todavía tenemos pendientes, no podemos decir que hemos logrado ni hemos llegado a donde queremos estar, pero ha habido un cambio sustantivo y creo que cada vez podemos ir diciendo que vamos acotando las cosas malas que no queremos que nos pasen y que entre todos estemos haciendo cada vez más cosas buenas que sean las que estén presentes en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación”, apuntó.

Villarreal Anaya aprovechó la ocasión para expresar sus mejores deseos en esta época navideña y llamó a estrechar los lazos familiares y vivir momentos de paz, de tranquilidad, de recogimiento.

“Tenemos grandes ejemplos que seguir en este mes de diciembre y que la pasen en paz en compañía de su familia en felicidad y armonía y que no dejemos de pensar que la familia que tenemos también y la responsabilidad que tenemos es Tamaulipas, la sociedad de Tamaulipas”, mencionó.

EL GOBERNADOR ESTÁ COMPROMETIDO CON EL DEPORTE: VERÓNICA AGUIRRE

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre de Los Santos aseguró que el gobernador está comprometido con el deporte y prueba de ello es que autorizó una importante inversión para mejorar y transformar la infraestructura deportiva en la Unidad Adolfo Ruiz Cortines a través de la Secretaría de Obras Públicas en el área de albercas y la pista de tartán del estadio Marte R. Gómez.

“Estamos en un escenario en el que los esfuerzos del gobernador Américo Villarreal Anaya y las gestiones realizadas ante las instancias federales del gobierno del presidente López Obrador están dando grandes resultados para nuestro estado”, afirmó.

LLEVAN MENSAJE DE PAZ Y BIENESTAR A TODOS LOS TAMAULIPECOS

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Raga Navarro agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para las y los deportistas tamaulipecos y reiteró el compromiso de seguir trabajando para lograr mejores resultados.

“En el Instituto del Deporte y la Secretaría de Bienestar Social redoblamos los esfuerzos para llevar su mensaje de paz y bienestar a todos los tamaulipecos convencidos que con trabajo y voluntad lograremos demostrar que el deporte también transforma”, expresó.

Durante la ceremonia cívica, el juramento a la bandera estuvo a cargo de Eduardo García García, mientras que Jesús Ángel Villanueva Acosta y Anneth Barrientos Vázquez, dieron lectura a las efemérides de la semana.

Acompañaron al gobernador en este evento: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Eduardo Gattás Báez, presidente municipal de Ciudad Victoria; la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; diputado Juan Ovidio García García, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso local; Olga Sosa Ruíz, secretaria del Trabajo; general Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48/a. zona militar; general Francisco Alvarado Terán, coordinador estatal de la Guardia Nacional y Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública, integrantes del gabinete estatal, legisladores y miembros de la Mesa de Seguridad.