Armoniza Tamaulipas desarrollo económico y respeto ambiental

-La SEDUMA trabaja en programas de gestión ambiental para que la entidad tenga un crecimiento ordenado, donde el progreso vaya equilibrado con la preservación del entorno natural

Monterrey, Nuevo León.- Noviembre 26 de 2023.- La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ha experimentado una evolución significativa en Tamaulipas, consolidándose como un instrumento preventivo fundamental para minimizar, mitigar o compensar los daños ambientales derivados de la contaminación o la deforestación a causa de obras o actividades productivas, y en la actual administración estatal se busca de manera proactiva garantizar un equilibrio armonioso entre el desarrollo económico y la preservación del entorno natural.

Dicho tema fue abordado durante el IV Congreso Nacional de Impacto Ambiente, donde en representación de la titular de la SEDUM, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, asistió el director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, Armando García Pedraza, quien expuso que, en la entidad, a través del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado, se exige la presentación de un estudio de impacto ambiental.

El funcionario explicó que, si bien es cierto, hay proyectos que no se puede probar científicamente que existan daños reales actuales e inminentes, tampoco se tiene la prueba científica de que no existan daños presentes o futuros y que, ante la duda, siempre, en la medida de lo posible, se decidirá en favor de la protección y conservación al medio ambiente, aplicándose el principio in dubio pro natura.

Durante el panel “Perspectivas y Experiencias de la Autoridad Estatal y Municipal en la EIA”, García Pedraza dijo que, en la búsqueda constante de mejoras, en Tamaulipas se ha planteado la necesidad de seguir actualizando e innovando en instrumentos de política ambiental.

En la plática que se llevó a cabo en el auditorio de la biblioteca universitaria “Raúl Rangel Frías” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), expuso las experiencias del Estado en materia de evaluación de impacto ambiental, así como las iniciativas de mejora y optimización; como es el caso de la próxima implementación de sistemas y tecnología que permitan una mejor y más eficiente evaluación, así como un mejor seguimiento a los términos y condicionantes de las autorizaciones otorgadas.

En el evento, donde se presentaron las diversas experiencias que se han vivido en la región noreste del país, participaron también el subsecretario de Gestión Integral del Agua, Residuos y Biodiversidad de la SMA Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz; el subsecretario de Gestión Ambiental de la SEMA Coahuila, Santiago Barrios Rosillo, y como moderador, el director General del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA) A.C., Salvador E. Muñúzuri Hernández.