Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

¿Quién es Rigoberto García Vázquez?

*Este es su perfil…

Ya lo hemos dicho en varias ocasiones y uno de los fuertes aspirantes para representar a Morena en el 2024 en el Pueblo Mágico de Tula, es el Ingeniero Rigoberto García Vázquez. Un político muy reconocido a quien se distingue por su carisma y simpatía, pues cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Por eso, hablar de Rigo es sinónimo de unidad en Tula. Rigo formó una familia a lado de la maestra María Isabel Hernández Martínez, engendrando dos hijas y un hijo que a su vez les han regalado el Dios supremo 4 nietos.

Rigo es Ing. Agrónomo orgullosamente egresado de la Facultad de Agronomía, Campus Ciudad Mante; ejerció su profesión en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el año 1987 según su currículo, ocupando diversos cargos en la misma como lo son el apoyo a la Jefatura de Unidades de Riego en Villa Aldama, Tamaulipas. Técnico especialista de campo, Jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural No. 2, en Tula y Bustamante, entre otros.

En la Administración Pública Estatal y Municipal ocupó diversos cargos, entre ellos, Jefe de la Oficina Fiscal en dos ocasiones (2011-2012 y 2021-2022). Fue Director de Obras Públicas el año 2013 y Tesorero Municipal de 2014 al 2016. Rigo es un político con visión y sobre todo con la experiencia que dan los años y el haber dejado una huella notable durante su gestión como alcalde, pues hizo un excelente trabajo que aun los tultecos lo recuerdan.

Rigo es un hombre de campo, desde su infancia creció en las labores del campo, aprendiendo desde temprana edad el oficio de pastor de cabras y el cultivo de las tierras a lado de sus señores padres, Don Bardomiano García Contreras (+) y Doña Tomasa Vázquez Sánchez. Mismo estilo de vida que hasta la fecha práctica. Los oficios aprendidos desde el seno familiar aunados a la preparación académica nunca se olvidan, ya que es Ing. Agrónomo y que ejerció de manera profesional como funcionario por más de 30 años en la SAGARPA. Por ello, le han otorgado un amplio conocimiento de la situación del campo tulteco y reconocimiento a su labor.

Es importante destacar que Rigo ha recorrido al revés y derecho todas las comunidades rurales de este municipio y sabe de primera mano las necesidades que tienen las familias que la habitan, sobre todo los que menos tienen. Prácticamente Rigo trae punch para llegar y eso le ha permitido escalar posiciones, logrando así acuerdos con los grupos políticos locales para llegar en unidad. Así que no lo pierdan de vista en la boleta, pues es garantía de triunfo.

En Bustamante ¿Quién es Marisela Rodríguez González?

Según su currículum vitae, Marisela nació en Bustamante, Tamaulipas, en el núcleo de una familia dedicada al trabajo y esfuerzo para salir adelante día a día. De sus padres aprendió el valor de servir y ayudar a los demás poniendo su mayor esfuerzo y dedicación en cualquier actividad que realice. Sus estudios básicos y el bachillerato los hizo en este municipio enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental. En la UNT hizo su carrera profesional en la Licenciatura En Ciencias Políticas y Administrativas, ya con título profesional.

Desde muy joven se inició en la vida política colaborando activamente en donde despierta la convicción de servir al prójimo y trabajar por un futuro mejor para todos los bustamantenses. Así con experiencia como servidor público, ha ocupado diversos cargos de importante responsabilidad en el municipio y desempeñó el cargo del programa de SEDESOL del gobierno del Estado en este municipio y por esta acción llegó a ser alcaldesa en dos ocasiones 2016-2018 y 2018-2021.

Marisela Rodríguez González, siempre comprometida con servir a la ciudadanía y convencida que cada persona es un agente de cambio. Como presidenta municipal impulsó un proyecto para consolidar un Bustamante Seguro, Solidario, Saludable, Sostenible y Sobresaliente, para alcanzar un mejor desarrollo y que cada persona se sienta orgulloso de vivir en el municipio de sus vidas, aunque otros emigran por la falta de empleos y regresan para ver a los suyos.

En pocas palabras, el nombre de Marisela Rodríguez González, ya se comienza a escuchar fuertemente por todo Bustamante, aunque ya fue alcaldesa dos veces como ya lo dijimos líneas arriba, no ha perdido ese cariño, contacto y apoyo que la gente de los tres cañones le brinda y no porque ella quiera, sino por los liderazgos de las diferentes comunidades así lo están manifestando para que ella sea la que los represente de nuevo. Pues ya la conocen, es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho, por lo que a la Güera o Chela como le dicen todos de cariño, no la pierda de vista en el futuro inmediato, pues es garantía de triunfo.

Jorge Monita Silva en Palmillas

Todos sabemos que Jorge es un político de altura, carismático y de empuje, el cual conoce al dedilloeste oficio de querer gobernar este municipio de nuevo, al que muchos de sus paisanos ya lo destaparon como candidato a la presidencia municipal y que ya platicó con su familia para estar preparado para lo que viene en el 2024. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Que les lleva delantera el profe Manuel Báez, para alcanzar la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Jaumave. Según encuestas lo dicen.

2.- Que un ex alcalde del altiplano tamaulipeco se encontró con un viejo amigo que va todo vendado y lleno de rasguños, a lo que luego luego le dijo, ¿Qué te paso?, alguien te atropello, permíteme que te acompañe a tu casa. No gracias, de allí vengo. Salió brava la mujer, ¿Quién sería ese ex alcalde?

3.- Convocan a jóvenes y/o profesionistas del sector energético a las pláticas que se impartirán en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Energético y la Asociación Mexicana de Hidrocarburos. La UNT hace la atenta invitación a estas conferencias que se llevará a cabo este jueves 9 de noviembre de 10:00 a 11:30 am en su propio plantel educativo, ubicado en C. Zeferino Fajardo106, José López Portillo, 87010 en Ciudad Victoria. Así que no faltes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.