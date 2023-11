Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Morenistas piden a Chavira Martínez que se registre a una senaduría

Porque la raza pura, de antaño, sobre todo fundadores de Morena en Tamaulipas, en particular de los Comités Municipales de Nuevo Laredo y Reynosa se lo pidieron en tiempo y forma y el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez con todos los documentos que se le requieren, se registró en línea como aspirante a una de las postulaciones de Morena para la senaduría de Tamaulipas.

Sin embargo, hay algunos morenitas en Tamaulipas que no están conformes con lo que está ocurriendo en la elección de los candidatos. Y es que ven que son los mismos del otro día, solo cambian de puestos. Por eso, el ala dura de Morena se está organizando para apoyar a su candidato que es Chavira Martínez.

Por eso, la mejor opción para la senaduría por Tamaulipas es el activista Francisco Chavira Martínez, pues es un político que como él ya no hay muchos, se le cree lo que dice, es un político real, autentico, no tiene cola que le pisen. A nadie le ha quitado nada, al contrario ayuda a la gente, sobre todo a los que menos tienen y eso es lo que lo distingue.

En pocas palabras, Chavira Martínez es un factor real de poder, ha demostrado siempre en cada una de las contiendas que le sabe llegar a la gente, así ha apoyado a candidatos morenistas a diferentes cargos de elección popular y hasta el actual gobernador. Conoce al revés y derecho todo el territorio tamaulipeco. Viaja de día y de noche y nadie lo molesta porque sabe hacer amigos, es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho.

También ha habido opiniones favorables de su persona de analistas, periodistas, politólogos reconocidos desde la ciudad del smog y de nuestro Estado y saben que es garantía de triunfo.

Siempre les ha hablado con la verdad, además comulga con la frase del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar y ese es su estandarte.

De tal manera que no pierda de vista al rector Chavira en el futuro inmediato. La raza de abajo, pura de antaño, sobre todo fundadores de este instituto político guinda, ya le dijo que sí con él se la van a jugar por la senaduría en Tamaulipas. Tope hasta donde tope.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.