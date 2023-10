EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Prácticamente, dentro de dos meses estaremos diciendo adiós al 2023…Si el creador nos permite llegar a esa fecha…Para diciembre de este año aunque se esperan temperaturas frías lo más probable es que en termómetro político estará “ardiendo” en Soto la Marina…Me dicen que la familia MEDINA está más que dispuesta a participar nuevamente en la arena político electoral…Aunque sus adversarios políticos están más que puestos a pelear por el poder…Cosas propias de la política, pues en estos terrenos por fuerza se van levantando triunfos, pero también tempestades…Nada de extrañar…Lo cierto es que si los MEDINA juegan y nuevamente vuelven a ganar la alcaldía, estaremos viendo la consolidación de un grupo político muy poderoso al que en elecciones posteriores será mucho, pero mucho muy difícil que se les derrote…Cuando se creían acabados los grupos políticos tradicionales de este municipio con una nueva victoria de los MEDINA estaríamos siendo testigos del surgimiento de una nueva corriente capaz de arrasar en lo electoral sin importar la cosa de partidos…Pero por supuesto que en los grupos de enfrente sobran los que quieren ver a los MEDINA nuevamente en sus asuntos particulares y muy lejos del mando de la alcaldía marsoteña…Los MEDINA aún no le han hecho saber a sus cercanos la decisión política que van a tomar rumbo al 24 o si es que ya la han tomado…Dentro del escenario electoral marsoteño se habla de la falta de sumas de otras corrientes por el lado de los MEDINA, pero esto no parece ser algo, que les quite el sueño, ya que si bien es cierto lo que dice el dicho “trabajo mata grilla” y ellos en eso no han aflojado el paso…Por cierto un activo de lo más importante para el grupo en el poder político local está representado por la titular del Sistema DIF municipal, como lo es la Sra. IRMA JASSO DE MEDINA, a quien la vemos ya sea entregando despensas o pañales, así como apoyos motrices o hasta llevando agua a las comunidades rurales que la necesitan…De igual manera la señora IRMA no descansa en las acciones de colectas para el TELETÓN y todavía se da tiempo para atender a las familias que la requieren de manera personal en sus oficinas…Se cocina una mega alianza política entre MORENA, VERDE y PT por las alcaldías de Tamaulipas…De concretarse esta mega alianza estaríamos viendo un auténtico mastodonte electoral en el estado…El líder estatal del Verde MANUEL MUÑOZ CANO deslizó la especie de que están en el camino correcto las dirigencias de los tres partidos para afianzar esta coalición…Lo cierto es que platicando con algunos elementos de vasta experiencia política que andan jugando con el VERDE de Soto la Marina, nos aseguran que están listos para competir y ganar la elección local próxima, con o sin alianzas…No pues con ese optimismo vaya que le inyectan ánimos a la tropa VERDE…Por cierto, GLINNYS JIMENEZ VÁZQUEZ se ha tomado muy en serio lo de su nombramiento como Secretaria de la Mujer en la Coordinación Municipal del VERDE, pues la vemos realizando acciones en apoyo de la comunidad un día si y el otro también…En otro orden de ideas me dicen que la gente que rodea al ex Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA andan ya alineados con la causa del Partido Verde…A ver si no salen muy exigentes con eso de la petición de espacios cuando ya se defina el tema de la candidatura municipal…Digo esto porque el ex Secretario del Ayuntamiento tiene fama de saber pedir y en grande, cuando de posiciones políticas se trata…En la actual administración de ANTONIO MEDINA logró colocar media docena de sus recomendados, los cuales casi en su totalidad renunciaron en meses pasados para seguirlo…Por cierto están en puertas los golpes políticos con eso de la próxima campaña en nuestro municipio y creo que el alcalde TOÑO MEDINA les trae una marca, casi personal a sus elementos de la alcaldía…Pues no vaya a ser que por ahí estén cobrando algunos que ya anden apalabrados con ciertos aspirantes de enfrente…Los tiempos de las definiciones se acercan de manera inevitable…Van a empezar a decir algunos que “para lo que me paga el presidente” o “la verdad es que no me dio lo que yo considero que merecía” entre otros pretextos para irse alejando del entorno del alcalde y no sentir remordimiento…Alguno de nuestros ex alcaldes no han pasado lo mismo por parte de algunos de los que consideraron sus “cercanos” en su momento?…Y del PAN local que se ha sabido?…Siguen en el comité estatal a cargo del “CACHORRO” CANTU esperando las ordenes que se les hacen llegar por parte del ex gobernador CABEZA DE VACA…Aunque para efectos prácticos todo indica que existen tres diferentes corrientes que se reparten la geografía estatal, pues muy cierto es que el control en la zona conurbada está a cargo del alcalde de Tampico JESUS NADHER y la parte centro norte del estado a cargo del ex gobernador, mientras que la zona cañera la lidera el ex candidato a gobernador CESAR “El TRUKO” VERÁSTEGUI…El equipo azul de Soto la Marina está realmente muy cargado con la línea de la gente de los cuernos y la vaca señal…Por cierto se asegura que la relación político personal entre el TRUKO y el ex alcalde local HABIEL MEDINA sigue estando dentro de los primeros órdenes y a un excelente nivel…No se puede decir lo mismo de los términos de amistad y de compromiso político que tiene “TRUKO” con el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ pues estos rayan en el abismo, por la lejanía que en el trato se profesan…El hubiera no existe en política como en otros rubros de la vida, pero la verdad es que si “TRUKO” fuera el gobernador hoy en día sus visitas a la casa de HABIEL fueran el pan de cada día aquí en Soto la Marina…Mientras que el medico ABEL estuviera relegado y se dedicaría a trabajar como lo ha hecho desde hace años, en el rancho del ex gobernador…Así de simple…En terrenos marsoteños pues reportan serio activismo político por parte de ELMER ARROYO a favor de la causa del Partido Verde…Cabe decir que ELMER por sus actividades particulares tiene un importante numero de trabajadores que bien le podrían generar en muchos votos al proyecto del VERDE en la arena electoral municipal en el 2024… Bueno y hablando de liderazgos tradicionales a ver si tenemos oportunidad de platicar en el desarrollo de la presente semana con “CHITO” RODRÍGUEZ de la Colonia “Miguel de la Madrid” respecto a sus intenciones políticas rumbo a las elecciones del próximo año…”CHITO” es en el mundo de la política lo más conocido a una “chucha cuerera” debido al olfato político tan agudo que posee…Pocas veces se equivoca en la grilla por lo que su opinión en ese sentido, creo que será de lo más interesante…La semana pasada cumplió años la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEON, por lo que fue muy felicitada por su esposo el Lic. HECTOR ABEL JIMENEZ SALINAS y sus hijos así como por sus en verdad muchísimas amistades que tiene en esta localidad…Creo que el Director de Bienestar del Ayuntamiento, LUIS ACOSTA MENDIOLA es de los funcionarios que mejores resultados le están aportando al alcalde TOÑO MEDINA, pues le sabe muy bien a eso de la gestoría y los proyectos productivos que contribuyen a generar acciones y apoyos que mucho ayudan a fortalecer la imagen del joven presidente municipal ante la comunidad de Soto la Marina…No ha estado libre ni exento LUIS de algunas grillas internas con las que han intentado dejarlo mal parado ante el presidente municipal…Pero como dice el dicho “trabajo mata grilla”…LUIS ACOSTA ha demostrado su lealtad al joven alcalde…Por otro lado el alcalde de nuestro municipio inauguró un foro multidisciplinario en el Jardín de Niños “Herlinda T. de Balboa” este pasado jueves por la mañana, ante la presencia del personal de la institución, así como madres de familia y alumnos…Este jardín es el más antiguo de Soto la Marina pues fue inaugurado el mes de junio de 1967 por el entonces gobernador PRAXEDIS BALBOA GOJON y el alcalde de ese tiempo FERNANDO INFANTE RIOS, señor padre del que escribe…Por cierto, era diputado local don GUMARO BARRIENTOS, nativo del Ejido la Piedra de nuestro municipio…Ese día también se inauguró el edificio de la entonces muy moderna presidencia municipal…Será cierto que en las filas locales de MORENA abundan los “cuchillos” políticos guardados en la cintura de la mayor parte de los liderazgos que tienen importante presencia en territorio marsoteño?…Que dichos “cuchillos” están a la espera de saber quien va a ser el candidato a la presidencia municipal, para enterrárselo por la espalda sin la menor consideración?…No pueden entenderse entre sí la mayor parte de los guindas de este municipio…Traen rencillas, enconos y facturas pendientes entre la mayor parte de ellos desde que militaban en las filas del PRI, partido del que ahora reniegan aunque les haya dado de comer y a llenar…Resabios y enojos que se incubaron desde su militancia tricolor, que ni con el cambio de partido han podido superar y que hasta la fecha siguen dominando el cerebro y el corazón de la mayor parte de destacados cuadros locales ahora de la 4T…AMERIQUITO JR por andar de cabalgata en cabalgata promocionando no se que cosa política ha descuidado el tema de los funcionarios estatales de muchos municipios, entre ellos los de Soto la Marina que no soportan una platica cordial entre ellos ni siquiera de cinco minutos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.