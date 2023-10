POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Protestas en Victoria y Matamoros en apoyo del PJF

En Cd. Victoria, Tampico y Matamoros se tiene confirmada la participación de la sociedad civil en actos de protesta por la extinción de fideicomisos, lo cual representa la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Tentativamente serán marchas que ya tienen definidos un punto de reunión. Estos tres eventos a realizarse este domingo 22 de octubre, forman parte de 52 manifestaciones que de manera simultánea ocurrirán en ciudades importantes del país.

La convocatoria va así: “No dejemos que este #Gobierno destruya las instituciones, Ahora busca debilitar al #PoderJudicialDeLaFederación@SCJN. Con nuestra presencia manifestemos nuestro respetuoso y enérgico desacuerdo.

Regalale al #México#Democrático, dos horas de tu descanso. ¡Participa a tiempo!

Estos eventos son parte del movimiento en favor de los trabajadores del Poder Judicial y la defensa del propio poder, y se suman a los que promueven los propios empleados del Poder Judicial.

Por otra parte, no podemos pasar por alto, que en este movimiento no puede sustraerse la corriente opositora de los partidos políticos adversarios al partido en el poder, lo cual es muy natural. El descontento existe y es cuestión de abrazarlo o dejarlo pasar sin actuar.

En la marcha de este domingo, en el escenario tamaulipeco, participarán integrantes del Consejo Ciudadano de México. Esta sociedad civil se manifestará en apoyo a los elementos del Poder Judicial en Tampico, la descubierta se realizará desde los juzgados federales para concluir en la Plaza de Armas.

En Cd. Victoria el punto de reunión es el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Boulevard Praxedis Balboa No. 1813, zona centro a las 10 de la mañana. En el caso de Matamoros el punto de partida es en la sede del Poder Judicial Federal a las 9 horas.

Cabe mencionar que a este movimiento también se han sumado los mexicanos residentes en la capital española, para el efecto están convocando como punto de reunión, afuera de la Residencia de la Embajada de México en la ciudad de Madrid a las 11 de la mañana.

Entre las ciudades que convocaron a reunirse este domingo para marchar en protesta por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, están: Guadalajara, Coatzacoalcos, Ciudad Juárez, sede del Centro de Justicia Penal Federal, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Coatzacoalcos, Villahermosa, León, Irapuato, Cd. de México, Cuernavaca, Durango, Culiacán, Colima Chihuahua, Aguascalientes, Cancún, Acapulco. Cd. del Carmen, Los Mochis, entre otras ciudades importantes.

MARCHAS HARÁN LO QUE EL VIENTO A JUÁREZ.- Podemos decir que hay una respuesta plural a la convocatoria de estas marchas desde el punto de vista partidista, ya que en estos municipios existen gobiernos de Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional.

Así están las cosas, obviamente que las marchas y manifestaciones de reprobación a la decisión centralista de desaparecer 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, le van hacer lo que el viento a Juárez, no creemos que el Poder Ejecutivo retroceda en esa decición, en cuanto al impacto político este se da en la clase media con un nivel de preparación también medio-alto, pero no lo entienden las clases populares que son la mayoría en la gran pirámide social.

Por otra parte, en el mapa de Tamaulipas hay muchos claroscuros, porque 3 municipios no son muy representativos. Y además dejan un mensaje por la no participación. Por ejemplo en Altamira el alcalde (morenista) tiene bien controlados los grupos sociales y no habrá marcha; en el Mante donde se supone que podía haber una reacción por su tendencia azul, resulta que parece que el Truko ya tiene otros proyectos y tampoco están interesados en oponerse a la extinción de fideicomisos; en Reynosa el Makito está disciplinado en espera de lo que el futuro le depare; y en Nuevo Laredo, Carmen Lilia tiene todo en órden y la sociedad civil con ella, por cierto que es el municipio donde más hacen presencia los grupos ciudadanos.

Así están las cosas en Tamaulipas a 7 meses y dos semanas de que se celebren las elecciones.

ADIÓS AL COMPAÑERO ÁNGEL GUERRA SALAZAR.- No voy a referirme a las capacidades profesionales de nuestro compañero Ángel Guerra, quien se nos adelantó en la ruta que todos estamos destinados a seguir, no lo haremos porque ya otros periodistas y articulistas hicieron referencia a su desempeño en esta hermosa actividad que es el periodismo.

Yo prefiero recordar al compañero siempre atento y dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Y en eso tengo la experiencia personal, porque Ángel me extendió su mano amiga, cuando la de la pluma acababa de llegar a esta ciudad y no conocía a muchos, pese a que ya tenía 14 años de trayectoria, sobre todo porque empecé a recorrer los municipios de la zona fronteriza y ahí coincidí con él, siempre dispuesto a informarte y a orientarte.

Su sencillez, y modestia, acompañada de su espíritu de colaboración, siempre lo recordaré. Hoy hacemos votos por su eterno descanso, y presentamos nuestro más sentido pésame a su esposa Blanca Leticia Guerrero, así como a sus hijas Cynthia y Blanca Guerra Guerrero, a quienes deseamos fortaleza ante la irreparable pérdida. Descanse en paz el amigo y compañero, Ángel Guerra Salazar.

LA UAT Y SU COMPROMISO CON LA INTERNACIONALIZACIÓN.- El Foro de Movilidad Estudiantil celebrado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es un testimonio más del compromiso de la institución con la internacionalización de la educación. A través de este evento se logra proyectar y fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes de pregrado y posgrado, lo cual va de la mano con el Plan de Desarrollo Institucional 1022-2025 de la gestión del rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos.

El evento se realizó combinando formatos virtual y presencial y tuvo lugar los días 18,19 y 20 del presente octubre, bajo la organización de la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Movilidad Estudiantil. En ese escenario se puso de relieve la importancia de impulsar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes.

El foro se realizó bajo la organización de la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Movilidad Estudiantil. En esa ocasión se puso de relieve la importancia de impulsar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes.

Es así como se impulsa la participación de los estudiantes en estancias

con movilidad académica, prácticas profesionales e investigación en diversas

Instituciones de educación superior, así como en organizaciones públicas o

privadas; al mismo tiempo se busca propiciar la movilidad de los estudiantes nacionales y extranjeros dentro de la misma institución.

Cabe mencionar que desde el primer día del foro se ofrecieron conferencias magistrales que abordaron diversos temas referentes a las oportunidades de estudio en el extranjero, las oportunidades de becas y programas de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.