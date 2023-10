POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El paro de labores en el Poder Judicial se ha dado en todo el país, y no se ve pronto una respuesta con deseos de mediación política, no la puede haber mientras los fideicomisos no sean restituidos, o mejor dicho el procedimiento no sea cuando menos paralizado, el cual requiere de varios pasos y conforme avancen, o bien se frenen, podremos observar las posibilidades de arreglo o no arreglo que se avecinan.

Es en Tampico donde se ve un mayor activismo de los trabajadores del Poder Judicial de Tamaulipas, este jueves montaron un bloqueo parcial sobre la Avenida Hidalgo y su proclama fue pedir que se frene, lo que consideran “una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”.

El próximo domingo 22 de octubre, habrá una marcha con integrantes del Consejo Ciudadano de México. Esta sociedad civil se manifestará en apoyo a los elementos del Poder Judicial en Tampico, la descubierta se realizará desde los juzgados federales para concluir en la Plaza de Armas.

2.- Ayer tuvimos gran fiesta en esta ciudad capital al quedar inaugurada la #Feria Tamaulipas 2023, acto que estuvo a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien llegó portando la tradicional cuera, orgulloso distintivo de esta entidad. El mandatario arribó acompañado de su señora esposa, la señora María Santiago de Villarreal quien lució una prenda color morada con los distintivos de la cuera, pero sin serlo, logró proyectar su identidad y arraigo con estas tierras.

Antes de dirigirse al teatro del pueblo el doctor Villarreal recorrió varios stands y operó un vehículo del sistema virtual con el que efectuó un recorrido por carretera, de esta manera conoció uno de los atractivos de los que disfrutarán los victorenses en este magno evento.

El mandatario se detuvo en varios stands entre ellos uno atendidos por niñas que cocinaban hot cakes, luego se tomó fotos con otro grupo de niñas y niños que formaban parte de grupos bailables de la academia del FOVISSSTE, a los que saludó de mano, uno a uno. El matrimonio Villarreal lució divertido en esa convivencia con victorenses de todas las edades.

Expresiones DIF, fue otro escenario donde pudieron apreciar los grupos musicales y las interpretaciones de los niños y jóvenes del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia. Recorrió casi todos los stands, principalmente los de su gobierno y los del DIF, así como otros de la sociedad civil que prestan un servicio a la sociedad.

La Feria Tamaulipas 2023 es un evento que promete mucho y que estará ofreciendo los próximos días la oportunidad de recreación, en un marco que muestra nuestras costumbres, cultura y gastronomía, además de otros eventos artísticos profesionales.

3.- El Fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, un día amanece con orden de aprehensión y otro día lo ratifican como titular de esa dependencia. De tal manera que no podemos conocer con certeza su condición y sobre todo cuál es la situación de esa dependencia.

Creemos que la orden de aprehensión contra Raúl Ramírez Castañeda mantiene a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sin titular, y el Congreso del Estado de Tamaulipas, no ha encontrado la ruta legal para inhabilitarlo y proceder a designar a un nuevo responsable; circunstancia que por otra parte frena los procedimientos de investigación sobre las figuras del cabecismo.

Nada más falta, que Ramírez Castañeda siga ejerciendo el papel de Fiscal Anticorrupción protegido bajo la figura de amparo, como ha ocurrido en otras entidades federativas. De tal manera que el susodicho resultó tan resbaladizo como un guachinango vivo.

Como usted sabe, el Congreso del Estado acordó en septiembre pasado, separar a Raúl Ramírez del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y en este mes de octubre, el Segundo Tribunal Unitario Colegiado con sede en Reynosa ordenó la restitución inmediata del susodicho como Fiscal Anticorrupción.

En esas circunstancias estamos, y no podemos predecir cuál será el desenlace final, el cabecismo está presente y como la legendaria historia del monstruo de las siete cabezas y 10 cuernos, cada vez que se corta una cabeza surge otra. Lo bueno de esa mítica reseña, es que hay un elemento capaz de vencer, es alguien que confía en sí mismo, en su fuerza y valentía. Esperamos un desenlace satisfactorio para la institución y para los tamaulipecos.

4.- Retomando el tema del movimiento que ha surgido en círculos del Poder Judicial, tanto de Tamaulipas como del país, es obvio que el número de magistrados y sus asesores o ayudantes, es mínimo numéricamente comparado con la base trabajadora. Los privilegios a los que alude el Presidente Andrés Manuel López Obrador no corresponden a la base laboral, que viene a ser la más afectada porque el 60 % de los recursos para sus prestaciones y salarios provienen de los 13 fideicomisos cuya extinción ya se inició, y que se encuentran en los primeros pasos de ese procedimiento.

En este movimiento estará presente la lucha por la autonomía del Poder Judicial, el cual su actuación se ha manifestado de manera independiente, y hasta contraria al Poder Ejecutivo, de ahí que algunos vean en el desarrollo de la actual historia, un recurso superior por someterlo.

Pero sea como usted lo quiera ver, al margen de la defensa por la autonomía de ese poder, están los derechos laborales, que no se perciben en riesgo porque están asegurados en la firma de contratos, aunque la pregunta que se hacen todos, es al no existir recursos como podrán cumplirse los acuerdos o conquistas de la clase trabajadora de ese ramo del servicio público.

En Cd. Victoria, son 600 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los que se manifestaron en favor del paro nacional de labores en protesta por la eliminación de 13 de 14 fideicomisos que desaparecen del presupuesto de Egresos de la Federación, procedimiento que fue sometido a votación y aprobado este miércoles, con mayoría simple. Los líderes sindicales nacionales y de Tamaulipas declaran que hay una afectación directa a las prestaciones de los trabajadores, que ya están establecidas en los contratos laborales.

Aceptaron que existen prestaciones a Ministros de la Corte, pero la clase trabajadora será la que más resienta la desaparición de los 13 fideicomisos que representan 15 mil millones de pesos con los que ya no contaría el Poder Judicial de concretarse la extinción de esos fondos.

Efectivamente las prestaciones de las que gozan los trabajadores son reconocidas en los contratos de trabajo, y en teoría existe la base legal para continuar su cumplimiento. Pero ¿Qué pasaría si no hay el recurso financiero? Ese es el temor de quienes laboran en el Poder Judicial. Es cierto que de esos mismos fondos dependen algunos beneficios para los ministros numéricamente menor, desde luego con percepciones de muy diferentes montos.

Por lo que respecta al movimiento de esta capital, desde ahora los dirigentes sindicales aseguraron que no van a interferir en el tránsito vial, sin embargo el paro de labores que emprendieron se extenderá hasta el 24 de octubre. De los 700 trabajadores que existen en el Poder Judicial de esta capital, 600 se estarán manifestando y los 100 restantes, suponemos permanecerán al frente de guardias en sus frentes de trabajo.