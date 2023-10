Más de mil 400 mantenses aprovechan la brigada “Transformando Familias” del DIF Tamaulipas

“Nunca nos habían atendido tan bien, la verdad no nos lo esperábamos”: beneficiarios

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2023.- Ni la intensa lluvia que cayó horas antes detuvo a los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María Santiago de Villarreal, al presentar la brigada “Transformando Familias”, en la que se entregaron múltiples apoyos para más de mil 400 habitantes de la región cañera.

“Yo no sabía de este evento, llegué aquí de pronto y estoy muy contenta porque la doctora María me escuchó en la petición que yo le hice que para mí es muy importante ya que por una enfermedad ya batallo mucho para caminar y para estar activa, hoy me donaron una silla de ruedas y llevo mi despensa, yo no tengo con qué pagarle el que me haya escuchado y me haya dado su ayuda, por eso le agradezco mucho a ella y al gobernador por tener una esposa tan bondadosa y que sabe escuchar a la gente y que está al nivel de todos nosotros y esa es virtud de pocos”, expresó una beneficiaria habitante del poniente de esta ciudad.

Así como ella, cientos de familias aprovecharon los servicios que se pusieron a disposición de los asistentes, quienes amablemente esperaron a que algunos de los módulos de atención fueran reubicados debido a las condiciones climáticas, pero eso no mermó en ningún momento la calidad de la atención hacia los beneficiarios, que en algunos casos, y en una muestra de empatía y solidaridad, auxiliaron a los Mensajeros de Paz para que tuvieran un buen lugar para desempeñar su noble labor.

Dependencias como las Secretarías de Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Desarrollo Rural, y por supuesto el DIF Tamaulipas, encabezado por su presidenta, cumplieron cabalmente con el objetivo de acercar a esa comunidad todos los servicios del Gobierno Estatal con humanismo, con voluntad y con trabajo.