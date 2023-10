EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la gente del Partido Verde prometen que van a tener una destacada participación en la agenda política del 2024…Por lo pronto el pasado miércoles estuvo por acá el dirigente estatal MANUEL MUÑOZ CANO, quien presidió la entrega de cerca de veinte nombramientos a quienes forman parte de la estructura en Soto la Marina…Sin ser precisamente un arranque de campaña, pues no son los tiempos, creo que se tuvo una convocatoria rayando en la excelencia, ya que por ahí se dieron cita personas de esta localidad como de la mayor parte de los ejidos…Se pudo ver algunos importantes liderazgos políticos y de opinión como ERVEY GONZALEZ MORALES, RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA, ELMER ARROYO, EMILIANA GARZA CRISANTO dirigente del PT, además andaban por ahí CARLOS FIDALGO y MIGUEL CEPEDA de La Pesca, sin dejar de mencionar a MAURO ESCOBAR de La Piedra y DANIEL GALVÁN de La Chona, así como JUAN RIESTRA, CARLOS CORTINA, PANCHITA RUIZ y LUIS MANUEL RUIZ RAMOS entre otros…Dicen es más aseguran que el Partido Verde podría llevar mano en la candidatura a la presidencia municipal de Soto la Marina en la coalición política que está integrada con los otros partidos como lo son MORENA y el PT…No me pregunten pero por parte de buenas y muy bien enteradas fuentes de la capital del estado me comentaron que Soto la Marina y Aldama así como cierto municipio de la frontera están arregladas para que sea el Verde quien postule para las elecciones municipales a elementos de este partido…Igual de cierto es que con el nuevo liderazgo que para fines legales encabeza ALBITA QUINTANILLA RUIZ se puede esperar que los del Verde vayan a meter ahora si toda la carne al asador en la campaña del próximo 2024…Creo que si por el Partido Verde se postula algún cuadro reconocido dentro de la sociedad y que tenga buena imagen y que aparte traiga con queso en el morral, como se dice, entonces podríamos esperar que el Partido Verde habrá de entrar por primera ocasión a la escena electoral local, por la puerta grande y de enfrente, cual pareciera un verdadero vendaval político electoral…En fin al parecer para finales de este año la coalición MORENA-VERDE-PT habrá de definir el tema de las candidaturas municipales y en ese sentido les puedo adelantar que a la dirigencia estatal que preside MANUEL MUÑOZ CANO le interesa y mucho el boleto de Soto la Marina para que sea a favor de su partido…De igual manera les comento que en un momento dado los del Verde hasta podrían darse el lujo de jugar libres por la presidencia municipal, en caso de que algo saliera mal en las negociaciones o los acuerdos que se dan en las cúpulas estatales…De este es el tamaño de la fuerza que está tomando el Verde en territorio marsoteño…En otro orden de ideas me dicen que dentro de las filas de Acción Nacional están esperando de manera impaciente no pocos las señales que se les tienen que hacer llegar desde la dirigencia estatal en el tema de la próxima candidatura local…Se habla recio y quedito que existe inquietud y desesperación en el asunto de la candidatura a la presidencia municipal y se les hace de lo más raro que ya se ha entrado a la recta final de este 2023 y nada más no ven que un solo cuadro panista haya levantado la mano para ir por el boleto azul a la alcaldía…Dicen algunos azules de trayectoria que les parece de lo más raro que mientras que en las filas de MORENA y del VERDE, así como del PT abunden los nombres de los y las aspirantes a esa candidatura, mientras que en el PAN no se escucha ni siquiera el menor rumor…Si hacia el interior del PAN siguen con esa incertidumbre no sería raro para nada que se presente una desbandada en serio hacia otros partidos, antes de que finalice este año…Lo cierto es que la debacle de Acción Nacional para nada es culpa del dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ, pues la caída estrepitosa de este partido se dio desde la derrota estatal del TRUKO y esta es una crisis política a nivel estatal y nacional…Me comentan algunos amigos y tienen razón en cuanto a que el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES tiene mucha actividad en el estado por la alta responsabilidad que tiene y efectivamente vemos e incluso se publican también en esta casa editora una serie de actividades que nos dan a entender que trae bastante trabajo en el día a día…Pero también como que JUAN JESUS se ha despegado de manera significativa de Soto la Marina…Esta ausencia de su tierra natal puede tener varias lecturas o vertientes…Una que las actividades que trae en el gobierno del estado son asfixiantes y no le dan tiempo de venir muy seguido al municipio…O que no le interese ser candidato de MORENA a la alcaldía…O que bien le estén exigiendo que se aboque única y exclusivamente a su trabajo como funcionario estatal…Ahora que de la imagen que tiene JUAN JESUS ante la comunidad y los electores de Soto la Marina me parece que en la Secretaría General de Gobierno deben de tener ya una serie de datos duros a esta fecha…Datos que la Secretaría General de Gobierno entrega de manera directa al gobernador AVA, respecto de todos y cada uno de los funcionarios y alcaldes en funciones…De los datos que arrojen estos trabajos es de donde parten o terminan los proyectos de candidaturas a cargos de elección popular…Así ha sido y así va a seguir siendo…Que CHUCHO tiene el respaldo total de AMERICO JR para lo que se ofrezca es igual de cierto…Que en nuestro municipio no siempre ganan los candidatos de los gobernadores en turno es igual de verdad…En fin, creo que en estos momentos JUAN JESUS aún no toma la decisión final en lo que tiene que ver con buscar ser el candidato local de MORENA…Y es que viendo de manera fría y sin pasiones el asunto…JUAN JESUS está viviendo una etapa tranquila, soñada y de relax pleno, trabajando dentro de una atmósfera de confort…Excelente sueldo…Camioneta oficial con gasolina y viáticos con solamente el poder de la firma…Contacto permanente con el gobernador y hablándose de tú con la crema y nata del gobierno de Tamaulipas…Quien sabe hasta donde se arriesgaría a poner todo esto en un alto riesgo…Por otro lado me dicen que algunos vividores de la política municipal ya andan merodeando los arboles políticos, de esos, que generan mucha sombra…Los clásicos saltarines de la grilla local…Los mercenarios de la nómina arden en deseos de enchufarse a algunos de los proyectos políticos en los que están olfateando recursos y posible poder político…Los hay quienes pretenden vivir de pasadas glorias políticas, pero que hoy en día junta más una pelea de perros que ellos…Ex lideres de partidos, así como ex regidores y ex regidoras que tienen un buen tiempo fuera de la ubre y ahora andan pretendiendo venderse como operadores electorales de “alta escuela” cuando la verdad es que en lo político asemejan más ser aves de paso que no dejaron marca en su andar…De que esos viven de la política es de los que se deben de cuidar algunos y algunas de las más fuertes aspirantes a las candidaturas a la presidencia municipal…La Presidenta del Sistema DIF municipal, IRMA JASSO DE MEDINA sigue realizando acciones en apoyo al teletón y en días pasados la pude saludar en un tramo de la carretera nacional en trabajos de boteo con los y las automovilistas…Se ve y se nota una titular del DIF con los mismos deseos de trabajar por la comunidad como desde el primer día que asumió tan delicada responsabilidad…Para la señora IRMA no le genera el menor problema el meterse a los barrios más humildes de nuestro municipio para ir a entregar ya sea una despensa, una medicina o una silla de ruedas…Evidencias de esto que les comento las tenemos y en verdad que no son pocas…Por otro lado los priistas que quedan en nuestro municipio la realidad es que ya no hayan por donde trabajar, en la próxima contienda política…Dicen que por un lado el ex gobernador CABEZA DE VACA no los trató nada bien en su sexenio…Y del TRUKO aducen que ni siquiera volteó a verlos durante la campaña que perdió…Dicen que los liderazgos estatales políticos del PAN siempre los vieron hacia abajo y que ni caso les hicieron en su fallida campaña del 2022 en la que fueron en coalición con el PAN y el PRD…Con semejantes antecedentes de desaires no es muy probable que el priismo que queda en Soto la Marina se pudiera realmente unir con los del PAN…Es altamente difícil…Podrán decir algunos que para los doscientos o trescientos votos que tiene el PRI en este municipio y pudieran tener razón pues no hay muchos que todavía tengan tatuados los colores del revolucionario institucional…Pero en no pocas elecciones éstas se han resuelto con márgenes en verdad reducidos…Es ahí en donde los partidos con pocos votos resuelven para un lado o para el otro, el desenlace de, una cerrada elección…GLINYYS JIMENEZ VÁZQUEZ recibió de manos del jerarca estatal del Partido Verde MANUEL MUÑOZ CANO su nombramiento que la avala como titular de la Secretaría de la Mujer en este municipio…Mientras que su hermana MARIA FERNANDA también recibió su nombramiento como titular de la Secretaría de Organización Política…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.