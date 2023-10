POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Este domingo los feligreses de la iglesia de la Santa Cruz de Cd. Madero acudieron a misa en el escenario de una cancha deportiva de una escuela particular. Unidos no sólo por la fe, sino por un espíritu de solidaridad asistieron a la celebración eucarística donde la homilía estuvo a cargo del párroco Ángel Vargas.

En la escena del derrumbe, ahí sobre los escombros se han improvisado altares, familiares de quienes perdieron la vida en ese lugar, llevaron veladoras y flores para iluminar el camino de sus seres queridos

Cinco días después de la tragedia de la iglesia de la Santa Cruz de Cd. Madero las autoridades competentes anunciaron que trabajan en la elaboración de una nueva Ley de Protección Civil para el estado, con el objeto de “reducir al máximo los riesgos” y que probablemente en noviembre próximo estará lista, suponemos se refiere a turnar el documento al Congreso local para su revisión y eventual aprobación.

Después del niño ahogado a tapar el pozo, dice el refranero, sin embargo la declaración anterior proviene del coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, quien asegura que desde que llegaron al cargo están trabajando en la nueva ley.

El funcionario reconoció que esa reglamentación y el Atlas de Riesgo para Tamaulipas no han sido actualizados desde 2009. Se supone que ya revisaron las 35 hojas que conforman dicha ley, lo cual no implica mucho esfuerzo, en una lectura rápida observamos que hay reformas aplicadas en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y la última data del 4 de marzo de 2021.

Mientras que el Atlas de Riesgo de Tamaulipas lo componen más de 350 hojas, además del glosario, y debe estar derivado del Atlas Nacional de Riesgos.

2.- Lo lamentable es que tuviera que ocurrir una desgracia para que se observen los vacíos que presenta la Ley de Protección Civil para el estado de Tamaulipas. Por otra parte, la realidad es que no basta una ley, se requiere tener personal suficiente y capacitado, para verificar su aplicación, sobre todos los lugares donde hay concentración masiva de personas, y que estos a su vez sean supervisados para que no se conviertan en cobradores de “igualas” para pasar por alto el incumplimiento de las normas.

Esto implica un presupuesto importante, además tener una central computarizada para asegurarse que negocios han sido visitados, y en caso de un evento, ver que inspector fue el que certificó el estado de las instalaciones. Porque de eso se trata que todos esos lugares de reunión, así sean escuelas o iglesias, centros de diversión, restaurantes, etc. tengan incluso en un lugar visible un documento que las certifique anualmente por cumplir con los requisitos de seguridad.

Como usted ve, eso no es fácil, implica trabajo y presupuesto. Y como no existe un antecedente a nivel nacional, estamos condenados a dejar hacer y dejar pasar, quizá con un poco más de vigilancia mientras pasa el impacto de lo ocurrido en Madero, y claro que no se repita otro evento similar.

Actualmente la penalización por no contar con los requisitos que marca la Ley de Protección Civil van desde los 20 UMAS (poco más de dos mil pesos) hasta las mil UMAS (más de 100 mil pesos) y para los reincidentes la infracción puede alcanzar las dos mil UMAS (más de 200 mil pesos).

Son de alto riesgo gasolineras, gaseras, almacenes donde se concentran pipas y otra clase de vehículos que transportan productos de la petroquímica e hidrocarburos. Pero estos precisamente por su riesgo están mejor custodiados. Hay localizados en Tamaulipas 3 mil 600 espacios con más de mil 500 metros cuadrados, sólo por citar un ejemplo.

GOBIERNO DE AMÉRICO APOYA LA PRODUCCIÓN RURAL.- Gira instrucciones el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, para impulsar un plan estratégico para el sector agrícola mediante el Programa de Fomento a la Producción Rural 2023, que atiende a los productores de la cadena sorgo de grano en Tamaulipas, a los pequeños productores del sector social y de otros estratos sociales.

De esta manera el mandatario tamaulipeco responde a los productores con los que ha venido sosteniendo reuniones y que le han manifestado las bajas de precios del sorgo a nivel nacional e internacional, lo cual ha afectado la rentabilidad del cultivo en el ciclo otoño-invierno.

Las acciones giradas por el gobernador de Tamaulipas manifiesta la política social del Estado de ser inclusivos, porque se beneficia a todos los productores de la zona norte donde ya inició la dispersión de recursos. Los municipios afectados fueron: Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, Méndez, Cruillas, Burgos y San Fernando.

El doctor Américo Villarreal desde el inicio de su mandato ha estado pendiente de este sector, con el que viene cumpliendo los compromisos contraídos con el sector agrícola que con “Voluntad y Trabajo” participan en el desarrollo de Tamaulipas y donde el mandatario reconoce su labor y esfuerzos de los productores.