POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.-La purga que aplicó Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas al PRI, fue un acto de demostración excesiva de su poder, lo justifica por tratarse de elementos que dieron muestra de colaboración con Morena y sometimiento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo los observadores políticos consideran que este procedimiento contribuirá al desmoronamiento del Revolucionario Institucional, o lo que quedaba de él.

No es poca cosa expulsar al senador Miguel Ángel Osorio Chong, que se suma a la salida de Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Omar Fayad y senadora Nuvia Mayorga, tres de ellos ex gobernadores y todos, figuras de gran peso en la política nacional.

Cierto que cuando menos tres de ellos ya habían presentado su renuncia desde finales de agosto. La cuestión es que las cosas andaban mal en el PRI y ahora van a estar peor.

La que puede sufrir las consecuencias es Xóchitl Gálvez, a quien la corriente opositora le está dedicando una campaña mediática, encuestas con dedicatoria especial, todas estas acciones con el propósito de bajarla del ánimo social, lo cual quiere decir que ella va avanzando, que representa un peligro para el proyecto morenista.

Sí Gálvez Ruiz realmente no representara un riesgo en la ruta de Claudia Sheinbaum, sería motivo de regocijo porque su participación vendría a ser un recurso de legitimación, porque nada puede ser más triste que jugar en solitario, sin adversario al frente, y ese no es el caso. La campaña aún no se inicia, ni siquiera la precampaña y Xóchitl en tres meses presenta un buen crecimiento al lado de Claudia Sheinbaum que tiene tres años en “campaña” con las oportunidades institucionales.

Por lo pronto las acusaciones que formula Marcelo Ebrard un día si y otro también, hipotéticamente tendrán que hacer mella en el proyecto de Claudia y su partido. Desde las asambleas que viene celebrando “El camino de México” A.C. denuncia que Morena ya tenía resultados de la encuesta antes del conteo, el último de estos eventos fue en Tlalpan.

La Cd. de México que había sido el principal bastión de la izquierda en los últimos años, hoy se encuentra en crisis, sólo gobierna 7 de 16 alcaldías, 8 están en manos de la alianza PRI-PAN-PRD y una es gobernada por el PAN en solitario. Este diagnóstico que es del dominio público, incluso Ricardo Monreal ha reconocido públicamente que su partido Morena la tiene difícil en la Cd. de México, en el ente más poblado del país.

Así las cosas en el plano nacional, mientras que en Tamaulipas ni pintan ni dan color ninguno de los dos bloques de partidos, que conforman Morena-PT-Verde Ecologista, así como el PAN-PRI-PRD.

En lo que se refiere a las candidaturas federales a diputados y senadurías. Américo Villarreal Santiago se descartó desde el primer momento en que se mencionó como una opción para la candidatura a senador, y lo ha ratificado más de seis veces, pero la prensa insiste porque no vemos otras figuras a la vista por Morena, salvo JR Gómez Leal que puede ir por la reelección.

2.- Mientras que en la opción femenina para integrar la fórmula con equidad de género, están Olga Sosa Ruiz, desde luego la sentencia es que los secretario del gabinete americanistas no juegan, y si lo hacen deberán de apartarse del cargo con tiempo; otra opción es la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Úrsula Patricia Salazar Mojica; asimismo la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, que tiene el mismo inconveniente que la Secretaria del Trabajo.

Las tres mencionadas son cartas que pueden competir en pos de una senaduría o diputación federal, en el caso de Adriana puede ser la alcaldía de Matamoros donde ya ganó una elección federal.

Y a propósito de Presidencias municipales con rostro de mujer, Alejandra Cárdenas Castillejos, diputada local, ya lo dijo muy clarito, está lista para aparecer en la boleta electoral y no precisamente para reelegirse, sino en pos de la alcaldía. A Carlos Morris no se le ve entusiasmado en ese proyecto con el que en algún momento se le identificó.

Aunque los partidos estarán dando color allá por diciembre, quienes quieren verse en la boleta electoral deben y tienen que hacer sus “fintas” desde ahora, dejarse ver como ciudadanos(as) con el perfil para figurar en el proceso de 2024, no estamos muy lejos, estamos hablando de unos dos meses y medio para las definiciones.

CD. VICTORIA EN SU 273 ANIVERSARIO.- Cuando la de la pluma llegó por primera vez a esta hermosa ciudad, campirana por aquella época (1974), tengo que confesar que me impresionó gratamente la sierra, nunca había visto tan de cerca una elevación de esa naturaleza, que lucía en aquel tiempo un verdor espléndido, a lo lejos parecía una alfombra verde que se antojaba acariciarla con la mirada.

Nunca exterioricé esa impresión, hasta que muchos años después la maestra Altaír Tejeda de Tamez (+), describió ese verdor precisamente como el de una afelpada alfombra, y me di cuenta que no estaba errada en mi apreciación.

La cuestión es que sin ser victorense me enamoré de esta ciudad donde he pasado más de 4 décadas de mi vida, soy victorense por adopción, por voluntad propia y hago mía la conmemoración del 273 Aniversario de su fundación, que esta vez además de la sesión de Cabildo que año con año se celebra en el pórtico del Teatro Juárez, esta vez el Cabildo que preside Eduardo Gattás Báez, tuvo a bien celebrar una cabalgata.

Hombres y mujeres a caballo, procedentes de los municipios del centro del estado se unieron a esta conmemoración en un acto de hermandad. Encabezaron el grupo de cabalgantes el alcalde Gattás y el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González.

Fue un acto de remembranza de los orígenes de esta ciudad, que de alguna manera trae a la conciencia de las nuevas generaciones, en este ambiente citadino, un paisaje de lo que fue este pedazo de tierra que hoy aloja modernas construcciones, por donde transitan automotores y no carretas, pero que guarda en el ambiente el viejo recuerdo de sus comienzos, y trae a la mente a sus fundadores que escribieron las primeras páginas de historia de Cd. Victoria, la capital de Tamaulipas.

¡Felicidades Cd. Victoria! Ciudad señorial.