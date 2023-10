Por: Raúl Terrazas Barraza

Un año de mejora, AVA

Vivo el compromiso con Tamaulipas, con resultados efectivos en todos los sectores de la sociedad, porque se da atención a las propuestas, demandas y necesidades de la población, dada la forma en que el titular del Poder Ejecutivo, Doctor Américo Villarreal Anaya quiso que su relación con las personas de su comunidad sea directa e incluye también a los funcionarios su gabinete para que sea igual.

Fue un año de mucho trabajo y entrega, por eso, frente a los tamaulipecos y quienes forman parte de la transformación de la entidad dijo que, con la esperanza puesta en la administración comenzó el primer gobierno que representó una alternancia real.

No se puede ser de memoria corta, porque llegaron al vencer a una elección de estado, marcada por el desvío de recursos públicos y el uso ilegal de los aparatos de seguridad y justicia, aun así, la propuesta por la transformación la propuesta obtuvo el mayor respaldo popular en la historia electoral de Tamaulipas

Con esos resultados invitaron al diálogo, para conducir un proceso de relevo institucional, civilizado y en los términos marcado por la ley.

La administración inició, no de cero, sino de menos 10, con indicadores que marcaban el retroceso del Estado en todos los aspectos. Se encontró corrupción, el saqueo más grande al erario público.

En 365 días se recuperó la confianza ciudadana corrigió el rumbo y en Tamaulipas la trasformación echa raíces firmes, hoy el balance muestra que sobre el respeto, reconciliación y a un modo diferente de ejercer el poder político se recuperó el poder político y hay una esperanza y gobernabilidad democrática.

Se recuperaron las competencias que de mala fe se retiraron el Ejecutivo, como la inteligencia financiera y la de seguridad, ahora sin simulación se respeta la división de poderes con el Legislativo y el Judicial se colabora y solo se exige reciprocidad, para que cumplan el mandato conferido sin atender intereses ajenos o a traicionar al pueblo.

Se han instalado consejos consultivos que anima una mayor participación social, organizaciones sociales y empresariales tienen voz y se les escucha, dejo de coartarse o perseguirse el ejercicio periodístico, se respetan todas las libertades y no se tuerce la ley y no se dan consignas a los responsables de su aplicación.

Terminaron los despojos y el abuso policial, nadie es amenazado o amedrentando ni por ideas ni participación política, se busca la concordia, se ha desterrado el doble discurso y la mentira, se defiende el interés general, se cultiva el valor de la vida cívica, se protege a las mujeres y se trabaja para que haya hogares con vínculos afectivos más fuertes y saludables.

El ejercicio del poder y la autoridad en el ejecutivo se subordina al principio de legalidad y a las competencias de la norma constitucional. Ahora a 365 días Tamaulipas es una sociedad distinta y tiene un gobierno que trabaja y seguirá trabajando por su transformación.

Con la administración llega un equipo capaz, integro, que suscribe la visión humanista y comparte una gran lealtad y profundo amor a Tamaulipas, por eso agradeció a sus colaboradores porque enriquesen el movimiento que se propuso gobernar con justicia social y la grandeza del estado.

La visión de la política y el servicio público se sintetiza en el pensamiento de José Martí, un ejemplo de ética y dignidad para los pueblos latino, quien escribió que la política tiene y debe liberarse de ser instrumento de violación de derechos humanos, devastación de la naturaleza y del aumento progresivo de las desigualdades.

Villarreal Anaya dijo que no se debe hacer política desde el odio, la ignorancia o de la ambición desmedida, debe basarse en valores, virtudes, debe nutrirse de la ciencia, perfeccionarse con el arte e impregnarse de amor, esa perspectiva clara y sencilla pero contundente es una guía moral y programática que se recogió y hace la diferencia que le separa del ejercicio arbitrario y voraz de quienes le precedieron en la administración.

Luego comentó que, el combate a la corrupción constituye una política de estado, desde el primer minuto se dedicaron a auditar y restablecer la función constitucional de control y fiscalización, encontrándose y está documentado una corrupción hecha metástasis, con irregularidades graves en áreas sustantivas del gobierno de Tamaulipas.

Citó casos en finanzas y compras, ya que, con el uso de empresas fachada, en seguridad y en salud, en obras púbicas con precios inflados y trabajos sin realizar y en el colmo quebrantos en el presupuesto destinado al bienestar, en el recurso que debería aplicarse para compensar a las familias más pobres de Tamaulipas.

En lugar de atender las funciones del estado, se lucró con ello, existen 57 denuncias penales que están en la Fiscalía y turnadas a la de corrupción.

Por eso, es muy grave que solo tres se haya puesto a consideración de un juez de control y que el camino se haya debilitado y manipulado deliberadamente, la colusión del Juez Federal de Distrito, de Reynosa, obstaculizó el relevo del Fiscal de esa área, quien vivía en un santuario de lujos.

Agradeció a las y los diputados para retirarse ese obstáculo y de esa forma se dio un paso en firme para acabar con la impunidad en Tamaulipas, de manera que los diputados horraron con su desempeño el compromiso con el pueblo

Las cosas son ahora diferentes, cada peso del presupuesto está sujeto a fiscalización porque con la figura de los Comités de Control y Desempeño Institucional, se creó un sistema fortalecido para la rendición de cuentas y el cumplimiento de metas.

Se vigila la correcta aplicación de los recursos, la obra pública está documentada al cien por ciento. Existe y se difunde el Código de Ética y existe un grupo responsable de su aplicación en cada dependencia de la administración.

Se ha mejorado el proceso de las adquisiciones y se amplía el número de servicios digitales de un gobierno abierto.

La compactación de salarios con la reducción del 15 por ciento en puestos directivos es complementada con el mayor aumento a los trabajadores de menores ingresos por eso ahora nadie recibe como pago un salario menor al mínimo.

Dijo valorar que en todas las oficinas del Gobierno exista un mejor clima laboral, mismo que impacta en mejor atención de todos los servicios.

Al referirse a las finanzas, hizo ver que, se recibió la tesorería con arcas vacías, con un déficit de dos mil millones de pesos, solo para el cierre del año 2022 y se respondió con una estrategia de contención del gasto y se recurrió de forma excepcional al financiamiento bancario por mil 500 millones de pesos, gracias a que subieron en la calificación crediticia y para reducir el costo de la deuda heredada de la anterior administración que fue de 15 mil 924 millones de pesos, impulsándose un esquema de reestructuración financiera que significó liquidez y al mismo tiempo creció la recaudación estatal, por tanto, el presupuesto de egresos

En los 365 días de un gobierno que apoya a las personas, los renglones de mayor crecimiento presupuestal son los destinados a la protección social, la salud pública, el impulso de la educación, entrega de becas y uniformes se destinaron a facilitar acceso a las viviendas de los más pobres y al apoyo productivo en las regiones más necesitas y a la seguridad.

Con el humanismo mexicano y los principios de no robar, no mentir y no traicionar, se generó un nuevo pacto social que es un gran acuerdo general por la justicia, desarrollo equilibrado y para construir la paz y así, el bienestar de las personas es el objetivo central.

El pacto ha resultado ha resultado en el carácter colaborativo de la comunidad y representa el rescate de lo tamaulipeco como factor de unidad y solidaridad.

Los beneficios de reestablecer la colaboración con el gobierno federal, están a la vista, porque se tiene el apoyo del presidente Andrés López Obrador y como resultado del plan de apoyo a Tamaulipas todo el gabinete federal incrementó su presencia, al mismo tiempo pusieron a disposición de la entidad todos sus programas, que significaron más de 250 mil millones de pesos por la gestión estatal y la participación de la Iniciativa privada.

El mandatario recibió el reconocimiento y el respaldo de su pueblo y le apostaron a los cinco años por venir, ya que, circula por su sangre el legado del servicio público y apoyar a quienes más requieren, bajo un esquema de generar inversiones para que haya más empleos y por tanto mejor calidad de vida, con la existencia de servicios educativos, de salud y de apoyo al desarrollo de las ciudades y comunidades.